Угольное БЕЗУМИЕ Китая: 80 ГВт НОВЫХ электростанций
Пока мир борется с изменением климата, Китай поражает размахом угольной генерации, вводя в строй колоссальные 80 гигаватт мощностей. Это не просто уголь, а высокотехнологичные ТЭС с нулевыми выбросами, одновременно с масштабным строительством атомных и возобновляемых источников энергии. Узнайте, как Пекин планирует достичь углеродной нейтральности, активно развивая все виды энергетики и перерабатывая миллионы тонн золошлаковых отходов. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео
00:00 Угольный ренессанс Китая: 80 ГВт новых электростанций
00:51 Углеродная нейтральность по-китайски: почему уголь остается
01:33 Энергобаланс Китая: 30 атомных блоков в строительстве одновременно
02:26 Будущее угля: как Китай балансирует зеленую энергетику
03:23 Сравнение энергетики: Россия и Китай в цифрах
04:22 Энергетический рывок Узбекистана: газ и солнечная генерация
05:04 Потерянные инвестиции России в Европе: уроки прошлого
06:27 Как работает угольная электростанция: базовая нагрузка
07:08 Экологичный уголь? Новые технологии очистки в Китае и Индии
08:07 Индийский опыт: как решить проблему золошлаковых отходов
09:15 Проблемы угольной отрасли России: нужна срочная модернизация
11:05 Новая программа модернизации ТЭС: что изменится?
12:43 Что такое энергоэффективность на самом деле?
14:25 Поддержите проект и подписывайтесь на канал!
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
#новости #россия #сша #европа #экономика #санкции #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #китай #china
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Бурный рост угольной генерации в Китае:
В Китае в этом году ожидается ввод 80 ГВт новых мощностей угольных электростанций — это рекорд за десятилетия и сопоставимо с мощностью 15 крупных атомных электростанций.
2. Совмещение “зеленого” и традиционного:
Несмотря на обещания Китая снизить использование угля к 2030 году (и достичь углеродной нейтральности к 2060-ому), на практике страна увеличивает мощность всех видов генерации: строится большое количество атомных и солнечных, а также новые угольные электростанции.
Китай не спешит полностью отказываться от угля, задаваясь вопросом о технических возможностях и экономической целесообразности полного перехода на “чистую” энергетику.
3. Баланс и надежность энергосистемы:
Угольная и атомная генерации выступают в качестве базовой нагрузки, которую нельзя обеспечить ветровой и солнечной генерацией — из-за непостоянства последних. Китай учитывает эти реалии, а не поддается идеологической истерии вокруг “зеленой” энергетики, как это происходит в Европе.
4. Экологические технологии и переработка отходов:
Китай внедряет современные очистные и фильтрационные технологии, стремясь, чтобы вред от угольных электростанций не превышал аналогичных газовых. Обращается внимание и на переработку золошлаковых отходов: в Индии, например, достигнута стопроцентная переработка, тогда как в России этот показатель гораздо ниже.
5. Российский и мировой контекст:
В сравнении с Россией и Узбекистаном масштабы китайского строительства поражают (Россия за год строит 1,6 ГВт новых мощностей, Китай — 80 ГВт только угольных). В России поддерживается преимущественно устаревшее оборудование, поскольку модернизация связана с высокими стартовыми затратами, а критерии конкурсов ориентированы на низкую цену, а не на энергоэффективность.
6. Энергоэффективность как суть прогресса:
Китайские технологии позволяют получать на 35% больше электроэнергии из того же объема угля за счет прогрессивных технологий. Это и есть подлинная энергоэффективность, которой не хватает российским стратегическим программам.
7. Необходимость реформ и стратегического мышления:
Российские эксперты надеются, что и в России будут запущены программы обновления и перехода к современным стандартам, но процесс пока на этапе согласования между министерствами.
Аналитический обзор и философское осмысление
В этом видео анализируется современный энергетический баланс Китая на фоне мировых “зеленых” трендов. Авторы проводят интересное противопоставление: с одной стороны, есть риторика ускоренного перехода на возобновляемые источники, с другой — суровая промышленная действительность, требующая надежности и гибкости.
Китай действует не с идеалистических, а с прагматических позиций, сочетая развитие ВИЭ (солнечная и ветровая энергетика) с активным строительством базовой генерации (уголь и атом). В этом — и своеобразие “китайского подхода”: страна готова инвестировать в очищающие технологии и развивать переработку отходов, вместо того чтобы идти на поводу у моды на тотальный “гринвошинг”.
Любопытно, что авторы видео проводят параллели между подходами России, КНР и Запада — здесь мы сталкиваемся с тем феноменом, когда идеализация “чистой энергетики” в Европе приводит к уязвимости и зависимости от погодных факторов, тогда как Китай и Россия ориентируются на жесткую реальность роста потребления.
Если рассматривать это в более широком, междисциплинарном контексте, можно сопоставить стратегии управления энергетикой с психологией: “идеология зелёного будущего” — это, с одной стороны, стремление к идеалу, с другой — возможный отказ видеть несовершенства и ограничения настоящего. Как в личностном росте: иногда полезно стремиться к светлым образам, но забывать об опоре на фактическое “здесь и сейчас” — опасно.
С другой стороны, технологические инновации Китая — пример того, как осознанно можно интегрировать новые ценности, не разрывая с прошлым, а делая переход мягким и рациональным. Это напоминает концепцию из йоги или буддизма — принятие и работа с реальностью, а не насильственное вытеснение “неудобных” аспектов жизни.
России в видео отводится роль страны, пока что более пассивной, ищущей путь между консервативностью и необходимостью перемен. Проблема российских стратегий заключается в привязанности к привычным моделям и страхе новых расходов, даже если “энергоэффективность” на длинной дистанции принесет выгоды. Это — как в истории отношений: старая “мебель” привычна, но делает дом менее пригодным для движения вперед.
Практический вывод
Опыт Китая доказывает: энергетическая система будущего — не идеалистическая, а максимально адаптивная к реальности; гармония между инновациями и прагматизмом возможна, если осмысленно балансировать интересы экономики, экологии и социальной устойчивости.
В России же требуется не только программа, но и готовность к переменам — в технологиях, стратегиях, ментальности.
Открытый вопрос для размышлений
Где пролегает граница между прагматичным принятием объективных ограничений и вдохновленной верой в безупречно “чистое” будущее? Как нам, как обществу и как отдельным людям, научиться синтезировать идеалы и реальность — не впадая ни в догматизм, ни в отказ от прогресса?