Пока мир борется с изменением климата, Китай поражает размахом угольной генерации, вводя в строй колоссальные 80 гигаватт мощностей. Это не просто уголь, а высокотехнологичные ТЭС с нулевыми выбросами, одновременно с масштабным строительством атомных и возобновляемых источников энергии. Узнайте, как Пекин планирует достичь углеродной нейтральности, активно развивая все виды энергетики и перерабатывая миллионы тонн золошлаковых отходов. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

00:00 Угольный ренессанс Китая: 80 ГВт новых электростанций

00:51 Углеродная нейтральность по-китайски: почему уголь остается

01:33 Энергобаланс Китая: 30 атомных блоков в строительстве одновременно

02:26 Будущее угля: как Китай балансирует зеленую энергетику

03:23 Сравнение энергетики: Россия и Китай в цифрах

04:22 Энергетический рывок Узбекистана: газ и солнечная генерация

05:04 Потерянные инвестиции России в Европе: уроки прошлого

06:27 Как работает угольная электростанция: базовая нагрузка

07:08 Экологичный уголь? Новые технологии очистки в Китае и Индии

08:07 Индийский опыт: как решить проблему золошлаковых отходов

09:15 Проблемы угольной отрасли России: нужна срочная модернизация

11:05 Новая программа модернизации ТЭС: что изменится?

12:43 Что такое энергоэффективность на самом деле?

