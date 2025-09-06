Сейчас определяется облик мира на столетия, и борьба будет очень жестокой. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
1. Современный кризис — эпохальное событие
Константин Сивков утверждает, что текущий мировой кризис по своим масштабам превосходит те, что предшествовали Первой и Второй мировым войнам, и сравним с крахом Римской империи. Однако нынешний кризис носит планетарный характер, а не региональный, как во времена Древнего Рима.
2. Параллели с Римской империей
Особое внимание уделяется причинам падения Рима: разделение империи, чрезмерная управленческая сложность, отказ населения служить в армии, переход к найму иноземных наемников и моральное разложение (гедонизм). Эти факторы Сивков видит и в нынешнем Западе: деградация промышленной базы, переориентация на “генерацию технологий” вдали от производства, изнеженность элит и уход в сверхпотребление (”золотой миллиард”).
3. Глобализация и перенос центра тяжести
Запад, развив свою экономику за счет колоний и контроля над ресурсами, в последние десятилетия делегировал производство в Китай и Индию, рассчитывая остаться в роли “мозга” человечества. Однако, по мнению Сивкова, при такой модели невозможно генерировать новые технологии, отрывая их от промышленного применения.
4. Закат западного доминирования
Формируется новый мир, где цивилизационное господство Запада уходит, а на первый план выходят страны, ранее бывшие объектом эксплуатации — Китай, Индия, Россия. Запад постепенно вытесняется на “задворки истории” усилиями консолидации вне-западных стран.
5. ШОС, Китай и баланс сил
Шанхайская организация сотрудничества переходит к функциям военного и оборонного союза — явный сигнал Западу. Демографический, промышленный, духовный и научно-военный потенциал ассоциации (в первую очередь — Россия, Индия, Китай) уже превосходит потенциалы Западного мира; единственным шансом Запада в прямой конфронтации (по мнению Сивкова) остается только ядерная эскалация.
6. Гибридная третья мировая война
По мнению Сивкова, гибридная (не-классическая) мировая война началась с 2014, а в открытую фазу вступила в 2022 году. Ключевая задача для не-западных стран — не допустить перехода к прямой классической войне. Запад, понимая свои ограниченные возможности, может прибегнуть к разделяющей тактике и попыткам спровоцировать региональные конфликты.
7. Перемещение главного театра конфликта
Основное противостояние смещается на Тихоокеанский театр (между Китаем и США), тогда как Европа будет выполнять роль “сковывающего” фронта против России. Сивков отмечает отличия по сравнению со Второй мировой войной, где Европа была главной ареной.
8. Неопределенность и сценарии будущего
Западной цивилизации предстоят два пути: либо самоубийственная эскалация до ядерного конфликта, либо отказ от глобалистских элит и принятие реального, многополярного мира (что Сивков считает маловероятным). Запад будет пытаться маневрировать, искусственно ослабляя своих конкурентов.
Вывод и философские размышления:
В этом видео звучит масштабный историко-политический анализ, в котором сегодняшняя геополитическая турбулентность рассмотрена как частью большого цикла смены цивилизационных парадигм. Сивков, исходя из аналитического сопоставления с упадком Рима, видит в современной ситуации не только борьбу за ресурсы, но и исчерпанность модели “золотого миллиарда”, возведённой на идее односторонней выгоды и эксплуатации.
Любопытно, что описанные механизмы — перенос производства, превращение элит в закрытые касты, гедонизм и растеряние навыков практической самозащиты — во многом повторяют структурные изъяны других исторических эпох заката. Не меньшее значение придается “гибридности” сути нового противостояния: война смещается из военной плоскости в сферу экономики, ценностей, социальной инженерии.
С другой стороны, анализ наполнен критикой коллективных иллюзий Запада, напоминающих о необходимости смелого признания перемен — ведь иначе сопротивление новой реальности неизбежно приводит к разрушению.
В завершение хочется подчеркнуть, что все эти размышления — не только про международную арену, но и про личный выбор каждого: что значит быть осознанным участником эпохи перемен? Как сохранить достоинство, не скатиться в идеализацию “своего” и не впасть в отчаяние, принимая конец исторических иллюзий? Может быть, подлинный смысл этой новой эры — в способности людей и обществ к критическому осмыслению своих же мифов и к принятию мира во всем его многообразии, даже когда привычные опоры уходят из-под ног?
Какими могли бы быть личные и коллективные стратегии внутренней и внешней “безупречности”, если истина сама по себе оказалась процессом — подверженным изменениям, компромиссам и трансформациям, к которым ни один из нас не может быть до конца готов?