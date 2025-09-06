Роман Голунов, кандидат технических наук и эксперт в IT, начинает цикл с рассказа о скрытых аспектах советско-американских соглашений. От поставок зерна и запуска Pepsi до строительства КамАЗа и ВАЗа с участием множества иностранных компаний — всё это стало частью уникальной экономики, где политика и бартер играли ключевую роль. Водка и автомобили меняли баланс сил между странами. Какие уроки можно извлечь из этих прошлых соглашений и как они влияют на современные реалии?

Книга "Системы управления. С умом. Голунов Р. Ю.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/sistemy-upravleniya-s-umom-nashe-zavtra-golunov-roman-yurevich-983876181/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/160415736/detail.aspx

Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 – Введение: СССР и США, экономика как политика

00:47 – Американские инвесторы и проект «Цалин-1»

01:49 – Исторические параллели встреч лидеров

02:36 – Визит Косыгина в США (1967)

03:43 – Римский клуб и исследовательские институты

04:37 – Подписание соглашений 1972 года

05:33 – Торговый договор и зерновая сделка

08:06 – Pepsi в СССР: начало истории

11:02 – Визит Брежнева и запуск производства

12:05 – Бартер: Pepsi за водку

12:58 – Переговоры Косыгина и Кендалла

15:31 – Проблемы и решение контракта

22:09 – Экономические показатели сделки

23:08 – Расширение бизнеса Pepsi в СССР

24:03 – General Motors, IBM, Chase в Москве

24:59 – Строительство КамАЗа: масштабы и цифры

26:18 – Переработка чертежей и первая модель

27:25 – Финансы стройки КамАЗа

29:23 – Строительство «ударными темпами»

30:21 – Связь с космической программой

31:18 – Контракт с Fiat и строительство ВАЗа

34:34 – История города Тольятти

36:26 – Запуск Волжского автозавода

37:06 – Испытания Fiat 124 и доработка модели

38:12 – Условия бартерного договора

39:09 – Стоимость оборудования и кредиты

39:56 – Конкуренция с французами

41:03 – Реальная стоимость завода

42:05 – Контракты французов по «Москвичу»

43:07 – Завершение первой части

#РоманГолунов #СССРСША #PepsiВСCСР #ЭкономическаяИстория #КамАЗ #АвтоВАЗ #СоветскаяЭкономика #ХолоднаяВойна #ЗерноваяСделка #Брежнев #Косыгин #Pepsi #Vodka #Fiat #ИсторияСССР