Главная » Видео, История

“Мы наступаем на одни и те же грабли”. Е.Ю.Спицын Красная история “Прямой эфир: вопросы и ответы

10 0
Переслано от: Евгений Спицын

Запись прямого эфира на канале Красная история от 2 июня 2022 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Тайм-коды:
00:00:00 – приветствие;
00:00:43 – о звании Генералиссимуса;
00:12:56 – о наследниках Петра I и престолонаследии;
00:34:50 – о Константине Петровиче Победоносцеве и Крещении Руси;
00:50:14 – о новой хронологии А.Т.Фоменко, ПВЛ и диверсии против нашего народа.

Е.Ю.Спицын на канале "Красная история" в программе "Нет фальсификации истории". Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196325/

Е.Ю.Спицын на канале "Красная история" в программе "Прямой эфир: вопросы и ответы". Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/307018/

Е.Ю.Спицын на канале "Красная история" в программе "Настоящая история Украины". Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/312706/

Е.Ю.Спицын на канале "Красная история" в программе "Легендарные сталинские наркомы". Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/203080/

#Спицын #ЕвгенийСпицын #Краснаяистория #Прямойэфир

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Происхождение звания «генералиссимус»
- Корни звания уходят во Францию XVI века, впервые присвоено Генриху Валуа.
- В России звание появляется при Петре I, но его история неоднозначна: разные историки называют разных первых обладателей.
- На протяжении XVIII века звание присваивалось лишь особо выдающимся военачальникам (Шеин, Меншиков, Суворов), а после долго не использовалось.
- В советское время «генералиссимус» присвоено Сталину уже после окончания Второй мировой. Звание не сопровождалось ни особыми знаками отличия, ни отдельным статусом, и носило скорее политико-сакральный характер.

2. Власть после смерти Петра I
- Существует миф, что после Петра власть не смогли удержать его приближённые. На деле к власти действительно пришла группировка его соратников — Екатерина I и Меншиков.
- Борьба за престол велась между «птенцами гнезда Петрова» и старыми аристократическими родами.
- Власть переходила по завещанию или через борьбу группировок, зачастую не совпадая с кровным наследием.
- Реформы Петра I неоднозначно повлияли на страну: некоторые из них (особенно в экономике и социальной структуре) тормозили развитие и ускоряли крепостничество.

3. Жизнь аристократии и буржуазии во время Первой мировой войны
- Война не изменила благополучия топ-элиты: ананасы и рябчики для богатых — голодная жизнь для большинства.
- Военно-промышленные комитеты, созданные под лозунгами патриотизма, зачастую работали на обогащение буржуазии, а не на нужды армии.
- Объективные экономические и социальные проблемы делали революцию неизбежной.
- Недвижимостью и промышленностью управляли зачастую «компрадоры», не связанные с отечеством, что ослабляло внутреннюю устойчивость системы.

4. Сравнение Победоносцева и Суслова
- Победоносцев — глубокий интеллектуал, юрист, один из представителей русского консерватизма. Принимал участие в проведении прогрессивной судебной реформы, но отстаивал идею самодержавия и религиозного воспитания.
- Суслов и Победоносцев различались не только мировоззрением, но и функциями: Суслов — идеолог советской эпохи, Победоносцев — монархической.
- Попытки вернуть традиции клерикализма приводят к обратному эффекту: чем больше официального религиозного воспитания, тем больше атеизма.

5. Критика концепции Фоменко и «новой хронологии»
- У истоков альтернативных историй стояли фигуры вроде Морозова, чьи личные обстоятельства и психические особенности сказывается на предложенных теориях.
- Проблемы и пробелы в исторических источниках — неизбежны, но это не повод отрицать весь научный аппарат и выстраивать альтернативную историю на основании спекуляций.
- Истинное научное движение — анализ источников разной природы, сравнение с зарубежными данными, критическое мышление.

6. Изменчивость восприятия реальности и историзма человека
- Мировоззрение, отношение ко времени и пока к истине неоднородны для разных эпох: средневековый «провиденциализм» уступил место рационализму.
- В современном мире темпы перемен ускоряются — это влияет на восприятие времени и исторического процесса каждым поколением.

Выводы и размышления


Беседа посвящена не только частным историческим вопросам, но и более фундаментальным концепциям функционирования общества, природы истины и соблазнов интеллектуальных подмен. История воинских званий, борьба аристократических кланов, судьбы реформаторов и идеологов — всё это лишь внешние проявления глубинных моделей: как общество ищет стабильность в хаосе перемен, и как оно спасается или гибнет, выбирая между рефлексией и догматизмом.

Особенно показателен контраст между прагматическим взглядом на реформы Петра I (их обратная сторона — рост крепостничества, торможение прогресса) и мифологизацией, свойственной национальному самосознанию любой эпохи, — будь то самодержавие или советское время. Тема «наступания на одни и те же грабли» проходит сквозной линией: общество, не склонное к критическому анализу собственного прошлого, рискует становиться жертвой очередного витка абсурдного повторения исторических ошибок.

Важен и акцент на источниках и методологии: реальный историк работает с противоречивыми артефактами, отказывает себе в соблазне тотальной интерпретации, признаёт недостижимость окончательной истины, но стремится к её практическому приближению. Это противостоит фальсификаторству, построенному на эпатаже и манипуляции сознанием, и находит выход в честной научной (и личной) дискуссии.

В духовной и образовательной практике прослеживается та же склонность к идеализации и навязыванию истины — и тут автор призывает к внутренней свободе, уважению к частному пути каждого, необходимости сомнения.

---
Можно ли научиться распознавать исторические грабли заранее, находя баланс между уважением к прошлому и открытостью к переменам? Или цикл возвращающихся ошибок — неизбежный спутник человеческой природы, и наше постижение истины всегда будет ситуативным, вынуждая нас всякий раз отличать «правду истории» от её мифов?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/23f00f111c83456cc02bfc84855bccca/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Качественное питание без советских ГОСТов не обеспечить, — мнение
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Руслан Бах. Разрушая нас жёстко и не заметно
Новости Украины и Новороссии 30 апреля 2016
Экономика Сталина в истории СССР [Настоящая Политика]
Научи хорошему: Проблема нравственности в СМИ объединяет не на уровне идеологии, а на уровне этики
Новости Украины и Новороссии 15 июня 2020
Как силой мысли изменить реальность

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru