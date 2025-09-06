“Мы наступаем на одни и те же грабли”. Е.Ю.Спицын Красная история “Прямой эфир: вопросы и ответы
Запись прямого эфира на канале Красная история от 2 июня 2022 г.
Тайм-коды:
00:00:00 – приветствие;
00:00:43 – о звании Генералиссимуса;
00:12:56 – о наследниках Петра I и престолонаследии;
00:34:50 – о Константине Петровиче Победоносцеве и Крещении Руси;
00:50:14 – о новой хронологии А.Т.Фоменко, ПВЛ и диверсии против нашего народа.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Происхождение звания «генералиссимус»
- Корни звания уходят во Францию XVI века, впервые присвоено Генриху Валуа.
- В России звание появляется при Петре I, но его история неоднозначна: разные историки называют разных первых обладателей.
- На протяжении XVIII века звание присваивалось лишь особо выдающимся военачальникам (Шеин, Меншиков, Суворов), а после долго не использовалось.
- В советское время «генералиссимус» присвоено Сталину уже после окончания Второй мировой. Звание не сопровождалось ни особыми знаками отличия, ни отдельным статусом, и носило скорее политико-сакральный характер.
2. Власть после смерти Петра I
- Существует миф, что после Петра власть не смогли удержать его приближённые. На деле к власти действительно пришла группировка его соратников — Екатерина I и Меншиков.
- Борьба за престол велась между «птенцами гнезда Петрова» и старыми аристократическими родами.
- Власть переходила по завещанию или через борьбу группировок, зачастую не совпадая с кровным наследием.
- Реформы Петра I неоднозначно повлияли на страну: некоторые из них (особенно в экономике и социальной структуре) тормозили развитие и ускоряли крепостничество.
3. Жизнь аристократии и буржуазии во время Первой мировой войны
- Война не изменила благополучия топ-элиты: ананасы и рябчики для богатых — голодная жизнь для большинства.
- Военно-промышленные комитеты, созданные под лозунгами патриотизма, зачастую работали на обогащение буржуазии, а не на нужды армии.
- Объективные экономические и социальные проблемы делали революцию неизбежной.
- Недвижимостью и промышленностью управляли зачастую «компрадоры», не связанные с отечеством, что ослабляло внутреннюю устойчивость системы.
4. Сравнение Победоносцева и Суслова
- Победоносцев — глубокий интеллектуал, юрист, один из представителей русского консерватизма. Принимал участие в проведении прогрессивной судебной реформы, но отстаивал идею самодержавия и религиозного воспитания.
- Суслов и Победоносцев различались не только мировоззрением, но и функциями: Суслов — идеолог советской эпохи, Победоносцев — монархической.
- Попытки вернуть традиции клерикализма приводят к обратному эффекту: чем больше официального религиозного воспитания, тем больше атеизма.
5. Критика концепции Фоменко и «новой хронологии»
- У истоков альтернативных историй стояли фигуры вроде Морозова, чьи личные обстоятельства и психические особенности сказывается на предложенных теориях.
- Проблемы и пробелы в исторических источниках — неизбежны, но это не повод отрицать весь научный аппарат и выстраивать альтернативную историю на основании спекуляций.
- Истинное научное движение — анализ источников разной природы, сравнение с зарубежными данными, критическое мышление.
6. Изменчивость восприятия реальности и историзма человека
- Мировоззрение, отношение ко времени и пока к истине неоднородны для разных эпох: средневековый «провиденциализм» уступил место рационализму.
- В современном мире темпы перемен ускоряются — это влияет на восприятие времени и исторического процесса каждым поколением.
Выводы и размышления
Беседа посвящена не только частным историческим вопросам, но и более фундаментальным концепциям функционирования общества, природы истины и соблазнов интеллектуальных подмен. История воинских званий, борьба аристократических кланов, судьбы реформаторов и идеологов — всё это лишь внешние проявления глубинных моделей: как общество ищет стабильность в хаосе перемен, и как оно спасается или гибнет, выбирая между рефлексией и догматизмом.
Особенно показателен контраст между прагматическим взглядом на реформы Петра I (их обратная сторона — рост крепостничества, торможение прогресса) и мифологизацией, свойственной национальному самосознанию любой эпохи, — будь то самодержавие или советское время. Тема «наступания на одни и те же грабли» проходит сквозной линией: общество, не склонное к критическому анализу собственного прошлого, рискует становиться жертвой очередного витка абсурдного повторения исторических ошибок.
Важен и акцент на источниках и методологии: реальный историк работает с противоречивыми артефактами, отказывает себе в соблазне тотальной интерпретации, признаёт недостижимость окончательной истины, но стремится к её практическому приближению. Это противостоит фальсификаторству, построенному на эпатаже и манипуляции сознанием, и находит выход в честной научной (и личной) дискуссии.
В духовной и образовательной практике прослеживается та же склонность к идеализации и навязыванию истины — и тут автор призывает к внутренней свободе, уважению к частному пути каждого, необходимости сомнения.
---
Можно ли научиться распознавать исторические грабли заранее, находя баланс между уважением к прошлому и открытостью к переменам? Или цикл возвращающихся ошибок — неизбежный спутник человеческой природы, и наше постижение истины всегда будет ситуативным, вынуждая нас всякий раз отличать «правду истории» от её мифов?