Крепостное право и зарождение декабризма / Борис Кипнис и Егор Яковлев
В декабре 2025 года будет отмечаться 200-летие восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Неудачная попытка государственного переворота, организованная группой офицеров из числа дворян-единомышленников, имела для России серьезные последствия. Лозунги заговорщиков были радикальными. Они намеревались упразднить самодержавие, отменить крепостное право и добиться политических свобод. Однако после провала декабристов Николай I, напротив, ужесточил систему власти и ограничил свободу слова. Некоторые исследователи считают, что события 1825 года разделили историю нашей страны на «до» и «после».
Выясняем в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым.
В гостях: историк Борис Кипнис.
Комментарий редакции
1. Крепостное право — продукт отечественной истории, но с европейскими влияниями:
Историк Борис Кипнис отмечает, что декабристское движение не было исключительно «импортным» явлением, хотя его семена частично привнесены из Европы. Корни протеста против крепостничества и самодержавия были глубоко «отечественными», вызревали на российской почве, насыщенной внутренними противоречиями и социальным недовольством.
2. Крепостное право: от прогресса к тормозу:
В какой-то исторический период (особенно в XVII—XVIII веках), возникновение крепостного права рассматривалось как вынужденная и даже прогрессивная мера для мобилизации ресурсов государства, обеспечения обороноспособности и стабильности налоговых сборов. Но уже к концу XVIII века крепостничество становится серьезным тормозом развития, превращается из инструмента государственной политики в форму социального и личностного рабства.
3. Эволюция дворянства и изменение смысла привилегий:
Изменение в устройстве дворянства, освобождение его от обязательной службы (манифест Петра III), трансформировало дворян в класс рантье, «паразитов» – владельцев крепостных, но без реальных государственных обязанностей. Это породило новые вопросы о смысле служения государству, общественном договоре и социальной справедливости.
Феномен неслужащих дворян ярко представлен в литературе — примеры Евгения Онегина, Тургеневских героев, а также байках о разорившихся дворянах, вынужденных сами пахать землю.
4. Амбивалентность эпохи Екатерины II:
Екатерина II мыслила о просвещении дворян, готовила реформы, стимулировала рассуждения об отмене крепостного права — официально или через воспитание в закрытых учебных заведениях новой аристократии. Но парадоксально — именно при ней крепостное право приобрело самые жестокие формы (продажа людей, крепостные гаремы и др.), а власть становилась все более авторитарной.
Так проявилась классическая двойственность или, если угодно, трагедия великих реформаторов, когда объявляемые ценности вступают в противоречие с действительными практиками.
5. Влияние европейских идей и литературы:
Русские дворяне, читая французских энциклопедистов, часто брали для себя не этические ориентиры, а оправдание для личной вседозволенности — порой формируя картину, противоположную тому, что задумывали авторы. Таким образом, просвещение дало двойственный плод: чувство достоинства для себя и потерю сострадания к другим.
6. Роль потрясений, «эффект стыда» и военного опыта (Война 1812 года):
Настоящий сдвиг в сознании будущих декабристов произошел под влиянием войны: совместный опыт русского и крестьянского населения во время борьбы с Наполеоном позволил элите впервые по-настоящему увидеть в крепостных — людей, способных на геройство и патриотизм, равных себе по человеческому достоинству. Здесь же формируется чувство стыда: жить дальше как прежде становится невозможным, возникает напряжение между идеалами и реальностью.
7. Процесс вызревания декабристского движения:
На пути к восстанию 1825 года прошли этапы — от робких надежд на реформы сверху к пониманию необходимости личной ответственности и готовности к огласке — пусть и в расчете на поддержку императора, а не на открытую революцию как самоцель.
Вывод:
В этом видео ярко прослеживается мысль о том, что социальные перемены, какими бы они ни были — прогрессивными или регрессивными, — вызревают из внутренней диалектики общества. Крепостное право возникло в России как ответ на определённые вызовы времени, обеспечивало государственную стабильность, но затем превратилось в главную «гангрену» общества. Декларации реформ и идеи просвещения не всегда приводят к реальным переменам — нередко они оборачиваются декларативным гуманизмом и лицемерием.
Однако парадокс в том, что, несмотря на самые страшные формы эксплуатации, именно внутри крепостнической России выросло поколение, способное увидеть эти формы как абсолютное зло — через эффект стыда, отражённый в классической литературе и биографиях декабристов. Здесь встречаются два противоречивых процесса: с одной стороны, социальное угнетение доводится до предела, с другой — формируется внутренний этический протест против него. Так вызревают перемены.
Этот исторический анализ напоминает, что любые социальные институты существуют не в вакууме — их природа и нравственный облик постоянно переосмысливаются участниками истории. Любая реформа всегда двойственна — она одновременно и освобождает, и закрепощает, в зависимости от точки зрения и исторического момента.
Открытый вопрос:
Можно ли вообще создать систему, которая внутри себя не породила бы новых форм угнетения и лицемерия? Или сама природа общества такова, что свобода и несвобода всегда существуют рука об руку — и осознанность, раз за разом, должна перерастать в новое поколение «эффекта стыда», чтобы история не останавливалась в своем нравственном движении?
