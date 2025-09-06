Константин Сивков и Иван Андреевский | От Госплана до «офисов вместо заводов»: Что потеряла Россия
Константин Сивков вместе с Иваном Андреевичем Андреевским анализируют советскую и современную промышленную политику. Они обсуждают, как индустриализация СССР способствовала экспорту техники в десятки стран. В то же время они рассматривают проблемы, с которыми сталкивается современная Россия в сфере машиностроения, транспорта и урбанистики. В эфире обсуждается роль Госплана, системы поощрений и наказаний. Приводят примеры успешного экспорта тракторов, самолётов и станков. Также критикуют нынешние подходы к промышленному строительству, развитию транспортной инфраструктуры и созданию городской среды в Москве.
00:00 – Введение и постановка темы
00:41 – Промышленное строительство в Москве: от заводов к офисам
01:35 – Сравнение промышленности СССР и США
02:17 – Влияние Великой Отечественной войны на развитие
04:36 – Британский флот и мировая конкуренция
07:24 – Экономический суверенитет и индустриализация
09:39 – Госплан и пятилетки
11:02 – Система поощрений и наказаний
13:25 – География советского экспорта
15:07 – Объём экспорта в 1990 году
15:57 – США, Россия и роль военной силы в торговле
18:58 – Экспорт промышленной продукции и валютные расчёты
20:58 – Тракторы «Кировец» и успех «Тракторэкспорта»
24:00 – Роль спецслужб в торговых войнах
25:11 – Советский флот и «демонстрация флага»
29:30 – Авиация: СССР против Boeing и экспорт в 70 стран
33:43 – Диверсификация авиационного экспорта
34:32 – Ми-8 как самый массовый вертолёт в мире
37:01 – Работа «Авиаэкспорта»
44:17 – Кризис системы экспорта после 1991 года
45:13 – Предложения по возрождению гражданского экспорта
46:21 – Автоэкспорт: Жигули, ЗИЛ, ГАЗ
49:31 – Итальянские корни АвтоВАЗа
50:58 – СССР и Италия: торговые связи
52:35 – Завод ЗИЛ и его секретные разработки
55:05 – Экспорт ЗИЛ в Бразилию
56:55 – Принципы проектирования транспорта для экспорта и внутреннего рынка
58:23 – История ГАЗа и сотрудничество с Ford
01:00:03 – Советская техника против западной
01:01:42 – Современные автомобили: проблемы с электроникой
01:02:21 – Простота старых машин и ремонтопригодность
01:03:20 – Станкостроение: СССР против США, Германии и Японии
01:05:10 – Экспорт советских станков
01:06:55 – Экспорт вооружения: приоритеты и риски
01:09:23 – Промышленная политика: СССР и Россия
01:10:41 – Электробусы и экологические аспекты
01:14:48 – Высотная застройка и транспортные проблемы Москвы
01:17:39 – Платные парковки и перегруженный транспорт
01:19:19 – Новая Москва и развитие инфраструктуры
01:20:43 – Дорожная сеть и личный транспорт
01:22:15 – Заключение и благодарность зрителям
Комментарий редакции
1. Промышленность СССР и Россия сегодня
– Советский Союз был мощной промышленной державой с развитым машиностроением, авиацией, станкостроением и мощной системой экспорта.
– В 1990 году СССР экспортировал промышленной продукции (в современных ценах) примерно столько же, сколько современная Россия, но структуру экспорта изменилась: сейчас доминирует сырье, тогда — станки, техника, оборудование, самолёты, автомобили.
– Крах колониальной системы в мире после Второй мировой войны и формирование социалистического лагеря открыли СССР большие экспортные рынки.
2. Система планирования и организация производства
– Госплан, пятилетние планы и строгая система размещения производительных сил позволяли развивать территорию страны, поддерживая баланс между различными регионами (Сибирь, Дальний Восток, западные районы).
– Кадры в промышленности и экспорте подбирались тщательно, с высокой квалификацией, мотивацией, личной ответственностью.
– Экспорт советской техники обеспечивали государственные специализированные организации (тракторэкспорт, авиаэкспорт, станкоэкспорт и др.), которые занимались не только продажей, но и сервисом, логистикой, обучением, запчастями, и даже информационно-пропагандистской работой.
3. Критика современной ситуации
– Сегодня наблюдается распад советской промышленной инфраструктуры: на месте заводов появляются офисы, торговые центры, жилые комплексы.
– Система госплана и централизованного планирования ликвидирована, роль государства в промышленном развитии ослабла.
– Квалификация и профессионализм кадров в внешнеторговых организациях упали — в частности, обесценилось преемственность и специализация.
– Доля высокотехнологичного экспорта существенно сократилась, Россия потеряла позиции на рынках авиации, станков, автомобилей.
4. Специфика советской техники и экспортных успехов
– Советская техника отличалась простотой, надёжностью и приспособленностью к экстремальным условиям России — что ценилось как внутри страны, так и на внешнем рынке (например, трактора, автомобили, самолёты и вертолёты).
– Особая ценность придавалась сервису, поддержке, продажам запчастей; это создавало политическую и экономическую зависимость стран-покупателей.
5. Градостроительная критика и Москва
– Перепрофилирование заводских территорий в Москве под офисы и жильё усугубило транспортные проблемы, повысило плотность населения, сделало город менее пригодным для жизни обычных горожан.
– Экологические аргументы (например, внедрение электробусов) анализируются с позиций реальной эффективности, а не слепой веры в "чистые" технологии: КПД электробуса не всегда выше, утилизация аккумуляторов остаётся неразрешённой проблемой.
– Недостаточное развитие транспортной и социальной инфраструктуры сопровождает точечную и высотную застройку.
6. Вопрос распределения производительных сил и территориального освоения
– Эксперты подчёркивают, что будущее развитие возможно только при освоении новых территорий и создании рабочих мест вне Москвы и крупных городов.
– Для этого нужна государственная промышленная политика, планирование, стимулирование перемещения производств и офисов.
7. Экспорт вооружений и принцип национальных интересов
– СССР прежде всего насыщал свою армию, и только затем поставлял вооружения на экспорт, что считается правильным подходом (контраст с современными тенденциями).
– В экспортном успехе важны не только технологии, но и система подготовки рынков, создание сервисной и поддерживающей инфраструктуры.
---
Выводы и философская рефлексия:
Беседа раскрывает картину глубокого разрыва между тем, чем была промышленная Россия (СССР), и её нынешним состоянием. Гибкая система планирования с одной стороны обеспечивала технологическую независимость и развитие территорий, а с другой — жёсткую иерархию и ограничения для творчества и инициативы. Снижение государственного участия и разрушение госплана привело к атомизации промышленного пространства, и сегодня Россия зачастую вынуждена покупать или импортировать то, что сама производила в гигантских масштабах.
Сравнивая принципы управления промышленностью, можно увидеть перекличку с современными программируемыми системами (например, нейросетями): план требует постоянных корректировок, адаптации к реальности, учёта новых факторов и обратной связи — иначе система деградирует. То же самое видно и в истории; методы жёсткого централизованного управления временами эффективны, но требуют высокой культуры коммуникации и ответственности на каждом уровне — иначе оборотная сторона репрессивности становится самоцелью.
В вопросе уничтожения заводов на смену производству пришла сфера услуг, что, с одной стороны, отражает общемировой тренд, а с другой — показывает уязвимость экономики, не умеющей поддерживать сложные технологические цепочки и квалифицированные кадры.
Интересна и иллюзия “чистых” технологий или “эффективного” развития: так же как и в личной жизни, идеализированные схемы часто оборачиваются новыми проблемами (КПД электробусов, точечная застройка), если за красивыми решениями не стоит системное мышление и учет реального контекста.
В прагматическом плане эксперты призывают к возрождению государственных институтов развития экспорта, возвращению планирования и кадровой школы, созданию новых рабочих мест вне Москвы. Это "возвращение к истокам" скорее поиск баланса между прошлым опытом и требованиями нового времени: не слепое копирование, а переосмысление принципов.
В более широкой метафизической перспективе обсуждается тема подлинного развития/саморазвития системы: может ли страна быть свободной, если не контролирует собственную индустрию? Или — может ли отдельный человек быть свободным, если живёт в пространствах спроектированных без учёта его реальных нужд и уникальности его пути?
Что важнее — централизованный контроль ради устойчивости, или свобода и разнообразие ради развития? Возможен ли компромисс между планом и спонтанностью, между дисциплиной и творчеством, между заботой о человеке и эффективностью государства?
Открытый вопрос для размышления:
Какова мера между рациональным планированием и органическим, гибким развитием в жизни общества и каждого человека? Необходим ли новый “госплан” модерности — или же путь к гармонии лежит через осознанное принятие множества отдельных, несовершенных, но подлинных опытов? Где провести границу между "эффективностью" и "качества жизни"?
,..,pRRRiveTT…
Итак – неПРАВИЛЬНОе…
_НЫНЕ в “святОЙ” Руси -
ДЕиндустриализация ИДЁТ – ПОЛНЫМ ходом…
:-(по…”СОГЛАСОВАНИЮ” – С народом…
_ВМЕСТО заводов И фабрик -
Т.Н.”храмы” НАСАЖДАЮТ…
:-(ПОСРЕДСТВОМ чего:оБАРАНивают-И-оБОЛВАНивают…
_Медицину И образование -
ПОВСЕМЕСНО РАЗВАЛИЛИ…
:-(ПОГОСТАМИ и НИЩИМИ – страну заПОЛОНили…
_Русских Людей – МАССОВО УТИЛИЗИРОВАЛИ…
а ВМЕСТНО их – ЧУЖ`ИМИ – страну “НАФАРШИРОВАЛИ”…
:-(МАССОВЙ криминал и НАРКОТИЗАЦИЮ – ИМИ организовали…
_ВСЁ “это” – Т.Н.”масти=ВЛАСТИ” -В России СОЗДАЛИ…
Да,именно ОНИ – страну РАЗРУШАЮТ!
Т.Н.”едро$$нёй” — “ИХ” называют…
* ТАМ – ЧУЖИЕ России – НЫНЕ ЗАСЕДАЮТ…
:-(ОНИ-то,СВОИМИ “законами” – Русь и ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…Рыба ГНИЁТ с головы – и “ЭТО” – Знаете ВСЕ Вы!
…слишком МНОГО НЕЧИСТИ – в НЫНЕшней российской “ВЛАСТИ”!
…Именно ТАМ – Нужно ОЧИЩЕНИЕ произвести…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
! В России – Нужно ЭТУ “власть=МАСТЬ” Менять!
! В России Нужно – Власть Русским Возвращать!!!
(НЕ “верещите” – “окормлённая-рать”…)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 06-9-25