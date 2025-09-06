Константин Сивков вместе с Иваном Андреевичем Андреевским анализируют советскую и современную промышленную политику. Они обсуждают, как индустриализация СССР способствовала экспорту техники в десятки стран. В то же время они рассматривают проблемы, с которыми сталкивается современная Россия в сфере машиностроения, транспорта и урбанистики. В эфире обсуждается роль Госплана, системы поощрений и наказаний. Приводят примеры успешного экспорта тракторов, самолётов и станков. Также критикуют нынешние подходы к промышленному строительству, развитию транспортной инфраструктуры и созданию городской среды в Москве.

Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 – Введение и постановка темы

00:41 – Промышленное строительство в Москве: от заводов к офисам

01:35 – Сравнение промышленности СССР и США

02:17 – Влияние Великой Отечественной войны на развитие

04:36 – Британский флот и мировая конкуренция

07:24 – Экономический суверенитет и индустриализация

09:39 – Госплан и пятилетки

11:02 – Система поощрений и наказаний

13:25 – География советского экспорта

15:07 – Объём экспорта в 1990 году

15:57 – США, Россия и роль военной силы в торговле

18:58 – Экспорт промышленной продукции и валютные расчёты

20:58 – Тракторы «Кировец» и успех «Тракторэкспорта»

24:00 – Роль спецслужб в торговых войнах

25:11 – Советский флот и «демонстрация флага»

29:30 – Авиация: СССР против Boeing и экспорт в 70 стран

33:43 – Диверсификация авиационного экспорта

34:32 – Ми-8 как самый массовый вертолёт в мире

37:01 – Работа «Авиаэкспорта»

44:17 – Кризис системы экспорта после 1991 года

45:13 – Предложения по возрождению гражданского экспорта

46:21 – Автоэкспорт: Жигули, ЗИЛ, ГАЗ

49:31 – Итальянские корни АвтоВАЗа

50:58 – СССР и Италия: торговые связи

52:35 – Завод ЗИЛ и его секретные разработки

55:05 – Экспорт ЗИЛ в Бразилию

56:55 – Принципы проектирования транспорта для экспорта и внутреннего рынка

58:23 – История ГАЗа и сотрудничество с Ford

01:00:03 – Советская техника против западной

01:01:42 – Современные автомобили: проблемы с электроникой

01:02:21 – Простота старых машин и ремонтопригодность

01:03:20 – Станкостроение: СССР против США, Германии и Японии

01:05:10 – Экспорт советских станков

01:06:55 – Экспорт вооружения: приоритеты и риски

01:09:23 – Промышленная политика: СССР и Россия

01:10:41 – Электробусы и экологические аспекты

01:14:48 – Высотная застройка и транспортные проблемы Москвы

01:17:39 – Платные парковки и перегруженный транспорт

01:19:19 – Новая Москва и развитие инфраструктуры

01:20:43 – Дорожная сеть и личный транспорт

01:22:15 – Заключение и благодарность зрителям

#КонстантинСивков #РАРАН #СоветскаяПромышленность #СССР #Авиаэкспорт #Тракторэкспорт #АвтоВАЗ #ЗИЛ #ГАЗ #Ми8 #Ту154 #Госплан #Индустриализация #ЭкономическийСуверенитет #Москва #ПромышленнаяПолитика