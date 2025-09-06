В 2024 году в России распадались 8 из 10 браков. В 21 веке людям всё сложнее становится найти партнёра и построить отношения, а “битва полов” превращается в один из самых остросоциальных конфликтов современности. Он выражается в противоречии между мужской и женской гендерными ролями. Кто должен быть в семье добытчиком и защитником, а кто отвечает за психологический климат и бытовой комфорт? Если в прежние времена особых споров на эту тему в обществе не возникало, то сегодня договориться становится всё сложнее. Мужчины называют современных женщин алчными и меркантильными, а в ответ получают обвинения в неспособности брать ответственность за семью, инфантильности и скупости. Что говорит об этом экономика? Рассмотрим вопрос семейных отношений через призму материалистического подхода.

0:00 Семье конец?

3:50 Семья на заре человечества

7:20 Семья и частная собственность

9:18 Патриархальная семья

11.25 Семья в эпоху средневековья

14:24 Как капитализм изменил семью

18:37 Брак больше не нужен?

22:11 Битва полов

26:36 Как построить гармоничные отношения?

