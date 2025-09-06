Германия – курс на Четвертый рейх
Моя лекция в День Центре в рамках цикла "Россия и претенденты на мировое господство"
Комментарий редакции
1. Закон джунглей в международных отношениях.
Лектор начинает с утверждения, что в международной политике не действуют идеалы или общечеловеческие ценности – правят исключительно сила, выгода и баланс интересов. В качестве примера он приводит (неофициально) опубликованные документы о соглашении между США и Украиной по контролю над украинскими недрами, где Украина оказывается в позиции объекта извлечения ресурсов, не обладая правом суверенного распоряжения своим богатством.
2. Миф об "особых отношениях" России и Германии.
Автор говорит о распространённых в обеих странах иллюзиях: Россия идеализирует Германию как "тайного союзника", а на Западе опасаются, что Москва и Берлин могут вновь сойтись и перекроить карту Европы. Эта мифология наружу выходит при каждом сближении, сопровождаясь конспирологией (например, о несуществующих "канцлер-актах").
3. Исторические корни амбиций Германии.
Приводятся цитаты Бисмарка, Фридриха Великого и примеры из истории (Достоевский, реакция толпы в Берлине "теперь на Москву"), чтобы показать: немецкий политический класс традиционно воспринимает Россию как экзистенциальную угрозу, даже в периоды стратегического сотрудничества.
Поясняется, что идеи экспансии ("дранг нах остен") укоренены глубоко в немецкой политической культуре.
4. Германия как гегемон Европы — эволюция подходов.
Обсуждается стратегия Германии после двух мировых войн: как страна, потерпевшая поражение и оказавшаяся в зависимости от Запада, успешно восстановила экономику (став первой экономикой Европы), шаг за шагом возвращала политический вес, используя союз с США, а потом и самостоятельные попытки нарастить влияние (пример — политика Аденауэра, политика "восточного партнерства" при Бранте, проекты с Россией).
5. Желание Германии вернуть политическую и военную мощь.
Подчеркивается, что Германия, даже в условиях ограниченной суверенности, настойчиво снимала с себя послевоенные ограничения (например, на вооружённые силы). В условиях современных кризисов (украинский, энергетический, миграционный) в Берлине последовательно утверждается курс на усиление военной компоненты, попытки создать собственные силовые центры в Европе и заявить о лидерстве.
6. Пассивность и "вырождение" — миф или реальность?
В дискуссии парируются аргументы о "вырождении" немецкой нации, о снижении пассионарности: приводятся исторические аналогии с Францией и Швецией после катастрофических войн, уточняется, что экономические и культурные доминанты могут переноситься через поколения, а коллективные амбиции "возрождения рейха" используются внешними игроками ("третьи силы", англосаксы), чтобы играть на этих архетипах.
7. Роль США и других акторов.
Акцентируется, что Америка и Британия — главные архитекторы европейской архитектуры безопасности. Они то сдерживают, то поощряют рост могущества Германии, используя её как инструмент балансировки и ослабления других конкурентов.
8. Перспективы геополитической оси и новые угрозы.
Беседуется о возможности возникновения новых альянсов (Берлин–Париж–Киев–Стамбул), но отмечается, что реальным центром притяжения и угрозы по-прежнему остаётся ось Берлин–Париж.
9. Этнокультурные доминанты народов как движущая сила истории.
Лектор выдвигает мысль: как у поляков присутствует стойкое стремление к "Великой Польше", а у русских — к собиранию земель, так и у немцев глубоко укоренено стремление к гегемонии и созданию "Рейха", и это свойство не искоренимо никакими катастрофами.
Выводы и философское осмысление:
На протяжении всей беседы проводится красной нитью мысль, что история — это не смена случайностей и не проявление благих идеалов, а борьба глубоких коллективных архетипов, интересов и постоянная игра политических и экономических сил. Германия, пережив катастрофы XX века, шаг за шагом возвращается к модели европейского гегемона, используя "унижающее" подчинение как инструмент сохранения и накопления подлинной мощи. И за этим стоят не только прагматические расчёты, но и долговременная культурная инерция — неписаные законы духа народа.
Лектор предостерегает от самоуспокоения и желания видеть оппонентов "выродившимися": история неоднократно доказывала, что пассивность общества может быстро смениться волной активности, если внешние акторы сыграют на глубоких культурных струнах.
Сюжет о "четвёртом рейхе", таким образом, — не лозунг для алармистов, а попытка рассмотреть историю Германии как долгий процесс реализации не до конца реализованных амбиций, где внешние силы (США, Британия) то сдерживают, то поддерживают этот рост. И главный вызов сегодня — сможет ли Европа (и Россия) выйти за пределы этих повторяющихся сценариев, или мы снова увидим новый виток исторической драмы?
Практический смысл размышлений:
- Нужно критически относиться к внутренним нарративам о "вырождении" или "тайных союзниках": идеализации и самоуспокоение лишь затмевают трезвое видение текущего баланса сил.
- Этнокультурные доминанты и коллективные травмы или мечты не исчезают в одночасье — они могут проявиться в неожиданный момент, под воздействием как внутренних перемен, так и внешних стратегий.
- В истории важнее понимать процессы и долговременные тренды, чем изолированные эпизоды — именно они формируют архитектуру будущего.
Открытый вопрос для размышления:
Могут ли современные общества, осознавая свои коллективные "архетипы" и гештальты, сознательно выйти за их пределы, или мы навсегда заложники культурных и исторических инерций, повторяя одни и те же сценарии — только с новыми технологиями и в новых декорациях?