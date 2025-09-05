Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Воздушный штурм Измаила. Николай Сорокин

Переслано от: День ТВ

В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы и выводы из этой беседы:

1. Геополитическая перестройка и вызовы «мировому порядку»

- Ведущие отмечают, что прошедший саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) воспринимается западными политиками (например, евродипломатом Кайей Каллас) как вызов сложившемуся миру, устроенному на «правилах», которые на деле определяются Западом.
- В беседе подчеркивается, что эти правила создаются преимущественно западными элитами и корректируются в их интересах, что рассматривается как неоколониализм.
- Энергия саммита явно направлена не против Запада (несмотря на подозрительность США), а на развитие внутри самой группы – как заявил Путин, обсуждается не как навредить Западу, а как развиваться эффективнее.

2. Идея многополярного мира

- Противопоставляется однополярному (западному) миру. Формирование многополярности, по мнению участников беседы, идет не резко, а поэтапно:
- «Первый акт» — начало специальной военной операции, после которой Россия, по их мнению, впервые показала игнорирование мнения Запада.
- «Второй акт» — заявления на форуме ШОС, где прозвучал призыв реформировать мировые институты (прозрачный намек на ООН, которая, по их словам, подчинена влиянию США).
- Представлена идея, что ШОС может превратиться в аналог «евразийской ООН», более справедливый и отражающий интересы государств, не входящих в западный клуб.

3. Военно-политические и технические сводки

- Подробно разбираются недавние удары по украинским объектам: заводы дронов, железнодорожные узлы, энергетическая инфраструктура. СССР (точнее, Россия) использует тактику массовых ударов с применением дронов, цели — дестабилизировать логистику Украины.
- Особое внимание уделяется ударам по портам, логистическим пунктам (например, порт Измаил, как крупнейший топливный и военный хаб), что сильно осложнило снабжение Украины через Дунай и привело к потерям танкеров и складов топлива.
- Описаны технические детали различных БПЛА, систем вооружения, особенностей ударов (включая тактику имитационных дронов-«приманок» и пр.).
- Сообщается о переброске украинских элитных подразделений под Купинск, о кризисе с личным составом ВСУ, о сложностях с их снабжением и обороной после российских ударов.

4. Оценка ситуации на фронте

- Приводятся сведения о тяжелой ситуации ВСУ под Купинском – российские войска якобы контролируют половину города, перебивают линии снабжения, фронт удерживается с большими потерями для Украины.
- Высказывается мысль, что Запад и Украина делают «вбросы» для снижения морального духа российских военных и дискредитации российской победы на участке, но, утверждается, в реальности успехи России подтверждаются геолокацией.
- Размышляют о нехватке резервов у Украины, об использовании «живого щита», ситуации в городской застройке.

5. Призыв к «справедливости» в международных отношениях

- Важным рефреном повторяется слово «справедливость»: оно ставится во главу будущей мировой архитектуры, которую видят организаторы ШОС. Характерна идея о необходимости институтов, в которых были бы учтены интересы всех стран, вне зависимости от военного или экономического веса.
- Признается, что в любой системе крупные страны будут иметь бОльший вес, но «исполнительный аппарат» международных организаций не должен быть полностью под контролем одной стороны (США/ЦРУ, как утверждается у участников).

6. Исторические и культурные сопоставления

- Сравниваются российские и китайские военные парады, отмечается, что современные китайские парады во многом калькируются с советских/российских образцов.
- Уделяется внимание культурным символам, военным технологиям, приемам коммуникации между мировыми лидерами.

---

Философский и практический вывод


Эта беседа созвучна с вечным стремлением людей создать «справедливый порядок», где истина — не догматическая, не навязанная одной стороной или культурой, а рождается в многостороннем диалоге и балансе сил. Однако в рассказе отчетливо звучит критика идеализации западного мироустройства, указываются на реальные механизмы давления, экономические инструменты и исторические параллели — и всё это подается через оптику текущих военных и дипломатических событий.

Очевидно, что в ситуации резко обостренных конфликтов субъективная перспектива занимает главенствующее место, каждая сторона воссоздаёт собственный нарратив, активно противопоставляя его «чужому». При этом даже стремления к справедливости и равному подходу выражаются через призму новых союзов и блоков — что исторически неминуемо ведёт к новым линиям раздела.

Но где же здесь место истине? Не оказывается ли борьба за «правильные» правила — лишь сменой декораций на исторической сцене вечной борьбы эгоизмов и идеализаций? Или всё-таки возможно выработать такую межкультурную, межгосударственную осознанность, при которой даже столкновение интересов не приведёт к обвинительным монологам, а станет толчком к появлению новой — пусть и временной — общности взглядов и интересов?

Не заключается ли главная трудность формирования по-настоящему справедливого мирового порядка в том, что саму справедливость каждая сторона неизбежно определяет по-своему, исходя из своего опыта, своего страха и своей мечты? Может ли мировой порядок быть чем-то большим, чем компромисс временных коалиций и баланса сил?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/fe83e5df821eac75f361e40f7d695548/
