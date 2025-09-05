Случайно присутствовал при историческом разговоре. Юноша, которому в школе осталось учиться всего год, советовался с дедом, прожившим долгую жизнь. Речь шла о выборе профессии. Поскольку дед в своё время работал в районной газете, вопросы были о профессии журналиста. Романтика?

- Да, - говорит бывший советский журналист, хотя и районного масштаба.

- Какая романтика, если ты писал про доярок, трактористов, у которых каждый день одна и та же работа? Тоска!

Дед не согласился и стал рассказывать, что в районе были тысячи доярок и механизаторов и никого одинакового. Творчески рассказывать об их жизни – одно удовольствие. В каждом есть своя изюминка и газету ждали в каждой семье, читали, по-новому «разглядывали» друг друга. Каждый день человек рядышком, а вот он какой, оказывается, – не просто труженик, а семьянин, мечтатель. Дед и внук в тот момент готовили на хранение чеснок, обрезали корешки. Дело было в деревне, где дед спрятался почти с начала перестройки (газете стал не нужен!), а городской внук проводил последние денечки отдыха «на природе». Время было и у меня, попросил ножик и уселся помогать. Интересен был диалог поколений.

С воодушевлением дед рассказывал внуку, что для него самыми интересными были пастухи. Вроде целый день наедине с коровами и природой, но пастух – философ, творческий человек. Не допустить потравы посевов, использовать пастбище так, чтобы коровы дали максимальный надой – это уже сродни искусству. Каждый лишний пройденный километр – потеря продуктивности. Если дождик – прижать стадо к лесу, поскольку дискомфорт животных – потеря надоя. А заработок коллектива, показатели колхоза зависели именно от результата его пастушьего труда. Один за всех!

Коротко говоря, бывший районный корреспондент одним предложением выдал суть журналистики: Публицистика – это попытка автора совместить свою точку зрения с точкой зрения аудитории. Поскольку пропаганды коллективизма, цели и величия страны давно нет, журналисты сегодня обслуживают интересы жуликов и воров. Хуже того – предателей Родины! Дед настолько разошёлся, что признался внуку: нынешнюю журналистику презирает. Мне, жившему в СССР, было всё понятно, а вот внуку – нет. Это всё равно, что в 1917 году говорить про космический корабль или дальтонику разъяснять разницу между зелёным и пурпурным. В тот момент я готовил предисловие к своей книге под названием «Причина из будущего». И крепко задумался. Ведь это очередной сборник публицистических статей. С каким сознанием совместится моя точка зрения? А она очень простая: народ, из которого вытравили Мечту, смывается в небытие с исторической арены. Посмотрите, что писал Иосиф Джугашвили ещё юношей:

А в песне его, а в песне -

Как солнечный блеск чиста,

Звучала великая правда,

Возвышенная мечта.

Сердца, превращенные в камень,

Заставить биться сумел,

У многих будил он разум,

Дремавший в глубокой тьме.

Но вместо величья славы

Люди его земли

Отверженному отраву

В чаше преподнесли.

Сколько же ещё надо вылить в сознание нового поколения антисоветской отравы, чтобы навсегда выжечь желание мечтать, окончательно порвать связь поколений? Смотрите, как реализовалась Мечта всех народов Руси после Революции, что создавалось Творцами в первые годы советских пятилеток.

И радость поёт, не скончая,

И песня навстречу идёт,

И люди смеются, встречая,

И встречное солнце встаёт.

Пел весь советский народ, особенно молодёжь. Впервые прозвучала в 1932 году. Самое начало взлёта Советской страны, которая, освободившись от гнёта капиталистов, показала народам планеты чудеса во всех сферах человеческой деятельности. Ещё через два года вся страна запела «Марш весёлых ребят», в котором есть такие слова:

Мы покоряем пространство и время,

Мы — молодые хозяева земли!

По песням с точки зрения энергии народных масс, бесконечного подвига Советского Человека сегодня мы по-новому видим историю СССР. С 1940 года молодёжь всех республик СССР дружно пела «Марш энтузиастов»:

В буднях великих строек,

В веселом грохоте, в огнях и звонах,

Здравствуй, страна героев,

Страна мечтателей, страна ученых!

Стройки были грандиозными. Надо было не только обеспечить благополучие трудового народа, но и защиту от внешнего врага:

И если враг нашу радость живую

Отнять захочет в упорном бою,

Тогда мы песню споем боевую

И встанем грудью за Родину свою.

И вот 1941 год, на нашу Родину пришла беда небывалая, гитлеровский фашизм при поддержке фактически всей Европы взял страну на полное поражение.

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, —

Идет война народная,

Священная война!

Эта песня появилась уже 24 июня 1941 года. 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале Москвы одна из не выехавших ещё на фронт групп Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски СССР впервые исполнила «Священную войну». На Запад пошли эшелоны будущих Победителей.

Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы:

За свет и мир мы боремся,

Они — за царство тьмы.

Сегодня, когда с 1991 года на Россию-СССР навалилась ещё более страшная, небывалая беда, Народ что-то не встает единым строем, в едином порыве до сих пор не преодолел страшную напасть, не перемог её в победу. Казалось бы, РФ уже наигралась, приседая перед Западом, теряя промышленность и людей, проигрывая перед невидимым врагом, взявшим-таки Москву. Не поняли, не распознали врага потому, что тихий, ползучий антисоветский переворот, завершившийся расстрелом Верховного Совета Народных депутатов, начался сразу после смерти Сталина. Нам долго и упорно внушали, что Вождь народов – кровавый тиран и так далее. Сталин руководил страной мечтателей, страной героев, в которой героем становится любой. И делалось это не запретами, а знаками и символами, песнями, резонансом душ светлых людей, которые вступали в когерент с космическими частотами. Да, было и принуждение, даже жесточайшее наказание за вред коллективу, стране, вплоть до смертной казни за растрату, присвоение народного богатства, не говоря уже про измену Родине. Правильно ли это делалось, мы понимаем сегодня, когда уже совершенно очевидно, что парадигма государственного управления никак не совпадает с чаяниями, интересами, ценностями трудового народа, с его исторической Славой. Да и с самим правом на Жизнь. Демографическая катастрофа! И наказать некого?

- Я специально принес сюда радио, чтобы ты не сбежал от скучной работы, - сказал советский дед внуку. – И что ты можешь мне процитировать из песен?

- «Я люблю на тебя смотреть, когда ты голая» - цитирует внук. - А так в основном на английском, а ты же знаешь, что я французский изучаю...

Мы дружно посмеялись. Дед, словно зануда, продолжил свою тему:

- Каждая минута вещания стоит серьёзных денег. Мы третий час слушаем пустой звуковой хлам и - ни одного полезного сигнала.

- Конечно, полезный только ваш Соловьев, который на радио, в телевизоре, в утюге, и даже в унитазе! – Отпарировал внук и напомнил:

- Я был ещё маленький, когда ты, дедуля, аплодировал «Эху Москвы», где назвали продукцию официальных пропагандистов соловьиным помётом. «Эхо» признали иноагентом, а потом вообще прихлопнули!

С этими словами парнишка, обрадованный тем, что деду пришла помощь в моём лице, сел на мотоцикл и был таков. Не выдерживает политики психика нашей молодёжи! И как же совместить нашу точку зрения на настоящее и будущее страны с этой молодёжью? Где взять энергию созидания?

Радио с бегством внука мы стразу выключили и рассуждали о звуке с точки зрения физики. У старого друга образование гуманитарное, у меня - инженерное. Но оба учились в советской школе и знаем, что звук – это энергия! В зависимости от частоты звуковых колебаний, уровня громкости, ритма и гармонии, звук может воздействовать на человека положительно или отрицательно. Правильно подобранные звуковые колебания способны активизировать резервы человека. В сочетании со смыслом текста – сила!

Звуковая волна, как и любая другая продольная волна, приходит единым фронтом, и её действие продолжается некоторый промежуток времени, в течение которого сохраняется изменённое состояние клеток. При этом человек переживает соответствующие эмоции, высвобождается та или иная энергия. Вопрос заключается в том, какие вынужденные эмоции создаёт та или иная музыка. В настоящее время, в результате скрупулезных опытов доказано, что каждый орган человеческого организма резонирует с определенной частотой колебаний. После «отката» звуковой волны телом клетки производится выброс накопленного избытка концентрации этой энергии. Другими словами, периодически повторяющиеся низкочастотные звуки не только провоцируют у человека определённую эмоциональную реакцию, но и в состоянии навязать ему это эмоциональное состояние. Эмоциональные состояния навязываются человеку против его воли, часто даже без понимания с его стороны того, что ему что-то навязывают. Вибрация звуков создает энергетические поля, заставляющие резонировать каждую клеточку человеческого организма. Тело «поглощает» энергию, образованную музыкальными звуками (волнами), которая нормализует ритм дыхания, пульс, артериальное давление, температуру, снимает мышечное напряжение. Негармоничная музыка может с помощью электромагнитных волн изменять кровяное давление, частоту сердечных сокращений, ритм и глубину дыхания вплоть до полной его остановки на короткий промежуток времени. Организм человека, слушающего музыку, как бы подстраивается под неё. В результате поднимается настроение, работоспособность, снижается болевая чувствительность, нормализуется сон, восстанавливается стабильная частота сердцебиения и дыхания. Широко известен опыт, показывающий, как музыка влияет на воду. Исследователи ставили между динамиками музыкального центра колбу с водой, включали различную музыку и внезапно охлаждали воду в процессе звучания музыки. После «прослушивания» водой классических симфоний, получались красивые, правильной конфигурации кристаллы с отчетливыми «лучиками». А вот тяжёлый рок превращал воду в замерзшие страшные рваные осколки. Этому на первый взгляд удивительному явлению есть научное объяснение. С точки зрения физики всё очень просто – несовпадение звуковых волн, их хаотичное «биение» по объекту вызывает аналогичный эффект водной массы с хаотичным беспорядочным движением; а замораживание лишь фиксирует состояние воды на данный момент. А как выглядит сегодня наше общество, народ Славы?

Начал я с юношеского стиха Иосифа Джугашвили. Кто руководил Сталиным? Вот строчки из стихотворения Вождя, в котором он подвёл итог своей Жизни:

Он жил во мне и правил свыше мной.

И я, как раб вселенного настроя,

Железной волей управлял страной.

Что это за ВСЕЛЕНСКИЙ НАСТРОЙ, что измеряли Предки, заложившие основу многонародной Руси во времена Золотого века мгновениями, мигами и сигами. Напомню по Ведам, что Мгновение = 760 Мигов (1сек.= 2484,34 мгн). Миг = 160 Сигов (1сек.=1888102,236 мигов). Отсюда произошло слово «сигануть», т. е. очень-очень быстро переместиться. Сиг = 14000 Сантигов (1 сек.=302096358 сигов). 1 сиг примерно равен 30 колебаниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для современных атомных часов. Не было войн, люди жили в ладу и согласии веками.

…Первого человека на планете, полетевшего в Космос, представлять не надо. Советский офицер, коммунист Юрий Гагарин. А что за крест в середине моего коллажа? Исконный Православный! Читаем: ЦАРЬ СЛАВЫ Исус Христос, Сын Божий. Сброс Романовых и западных капиталистов, банкиров, захвативших Россию, готовили так называемые староверы, которые в своих коллективах (общинах) трудом создали материальные ресурсы, исчисляемые шестьюдесятью процентами национального богатства Руси. Сегодня модно рассказывать о Третьяковых, Рябушинских, Морозовых и так далее. Но проверьте: все они из староверов! С Царём Славы! Почему китайцы считают нас предателями? Не только за отказ от Сталина. Исконное Православие у них называется Правильным Восточным Учением. Учение а не опиум для народа!

Оглянитесь на символы. Какие из них соответствуют Царю Славы? На Красном Знамени Победы, флаге СССР ничего кроме Славы! Потому и крючит от него мракобесный телеканал «Спас». Крючит и тех, кто упорно продвигает Ельцин-центр по Руси, множит метастазы мракобесия.

Что впереди? Небывалое, крутое и резкое отделение зёрен от плевел, заполонивших Поле Жизни. Слава Всевышнему и Сыну Его, Царю Славы!

Эдуард Наипов,

Кострома