Главная задача пропаганды – чтобы её не считали пропагандой, такие слова американских спецслужбистов приводятся в книге “ЦРУ и мир искусств”. В ней рассказывается, как после 1945 года США, напуганные популярностью идеологии СССР в мире и особенно в Европе, развернули борьбу за умы людей и создали культурный фронт войны против советского влияния. Но делали это скрытно, прикрывая проекты ЦРУ якобы стремлением независимых художников и творцов.

И тогда же в ЦРУ выдвинули принцип “необходимой лжи”. То есть ложь (её пропаганда) предстаёт если не правдой, то объективностью, некоей не заинтересованной стороной. Собственно, именно этот способ и помог им победить в Холодной войне, поскольку пропаганда СССР была открытой, прямой и жёсткой, а пропаганда США скрывалась за лозунгами о свободе и правах человека.

На самом деле, идейная цензура, которая была в Российской Империи и СССР, всегда честнее скрытой цензуры посредством финансовых потоков, форматов и прочих технологий. При открытой цензуре государство честно объявляет, что считает хорошим, а что плохим (запретным), и человек чётко понимает и волен принимать запреты или не принимать. При скрытой цензуре и невидимой пропаганде всё вроде бы дозволено, но человек постоянно натыкается на неписанные запреты, ограничения и неприемлемые форматы.

Как же этому противостоять? Есть большой соблазн тоже пойти путём скрытой пропаганды, то есть лжи под видом объективности. Однако попытка обмануть лжецов заведомо проигрышна, так как в случае её успеха это превратит тебя в таких же лжецов.

России надо придерживаться своего метода и открыто заявлять, что хорошо и что плохо. А также вскрывать скрытую пропаганду Запада, показывать её механизмы и скелеты, тем более что их приёмы всё чаще сдают сбой и они прибегает к откровенным запретам. Правда даже в грешном мире сильнее лжи, пусть это не сразу становится очевидным.