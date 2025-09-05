Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Главная задача пропаганды – чтобы её не считали пропагандой

28 1
Переслано от: РМ

Главная задача пропаганды – чтобы её не считали пропагандой, такие слова американских спецслужбистов приводятся в книге “ЦРУ и мир искусств”. В ней рассказывается, как после 1945 года США, напуганные популярностью идеологии СССР в мире и особенно в Европе, развернули борьбу за умы людей и создали культурный фронт войны против советского влияния. Но делали это скрытно, прикрывая проекты ЦРУ якобы стремлением независимых художников и творцов.

И тогда же в ЦРУ выдвинули принцип “необходимой лжи”. То есть ложь (её пропаганда) предстаёт если не правдой, то объективностью, некоей не заинтересованной стороной. Собственно, именно этот способ и помог им победить в Холодной войне, поскольку пропаганда СССР была открытой, прямой и жёсткой, а пропаганда США скрывалась за лозунгами о свободе и правах человека.

На самом деле, идейная цензура, которая была в Российской Империи и СССР, всегда честнее скрытой цензуры посредством финансовых потоков, форматов и прочих технологий. При открытой цензуре государство честно объявляет, что считает хорошим, а что плохим (запретным), и человек чётко понимает и волен принимать запреты или не принимать. При скрытой цензуре и невидимой пропаганде всё вроде бы дозволено, но человек постоянно натыкается на неписанные запреты, ограничения и неприемлемые форматы.

Как же этому противостоять? Есть большой соблазн тоже пойти путём скрытой пропаганды, то есть лжи под видом объективности. Однако попытка обмануть лжецов заведомо проигрышна, так как в случае её успеха это превратит тебя в таких же лжецов.

России надо придерживаться своего метода и открыто заявлять, что хорошо и что плохо. А также вскрывать скрытую пропаганду Запада, показывать её механизмы и скелеты, тем более что их приёмы всё чаще сдают сбой и они прибегает к откровенным запретам. Правда даже в грешном мире сильнее лжи, пусть это не сразу становится очевидным.

Комментарий редакции

Тезисы статьи


1. Главная задача пропаганды — быть нераспознанной как пропаганда: Пропаганда достигает максимальной эффективности, когда воспринимается как объективная информация или «независимая» позиция.

2. Пример Холодной войны: После 1945 года США скрытно создавали культурный фронт против советского влияния, маскируя проекты как инициативы независимых художников, и внедрили принцип «необходимой лжи» — когда ложь преподносится как объективность.

3. Сравнение открытой и скрытой цензуры: Открытая цензура (как в СССР и Российской Империи) честнее — государство прямо говорит, что хорошо, а что плохо. При скрытой цензуре (через финансовые, форматные и прочие ограничения) создаётся иллюзия свободы, но запреты, навязываемые ненавязчиво, не менее ограничивают человека.

4. Неэффективность симметричного ответа: Борьба с чужой ложью встречной ложью делает тебя таким же лжецом, поэтому нельзя противостоять скрытой пропаганде теми же методами.

5. Выбор открытой позиции: Автор советует придерживаться честного, открытого метода — прямо заявлять о ценностях и честно вскрывать методы скрытой пропаганды.

6. Сила правды: Несмотря на то, что правда может быть уязвимой в нечестной борьбе, она в итоге сильнее лжи, даже если этот эффект не проявляется мгновенно.

---

Вывод


Статья тщательно разбирает различия между открытой и скрытой пропагандой, используя пример Холодной войны для иллюстрации главного механизма — успешная пропаганда растворяется в «нейтралитете», а правда и ложь меняются местами для массового сознания. Автор утверждает, что такой подход к манипуляции сознанием, хоть и может быть эффективен тактически, стратегически лишает общество свободы выбора и внутренней честности. Противостоять этому рекомендуется не через встречную манипуляцию, а через радикальную открытость и честность, даже если она неудобна и не сразу приводит к «победе». Тут проявляется глубокий философский оптимизм — правда, даже несовершенная, в долгосрочной перспективе сильнее скрытой лжи.

Этот анализ актуализирует вечную дилемму: что важнее стратегический успех или внутреннее согласие с самим собой и обществом? Мы неизбежно сталкиваемся с хрупкой границей между этикой и прагматикой. Интересно, что многие современные технологии массовых коммуникаций (например, алгоритмы соцсетей или работы нейросетей) тоже обладают этим двойным ликом — формально объективны, а по сути трансформируют пространство смыслов в угоду невидимым силам и интересам, подчас лишая индивида того малого права на интеллектуальное самоопределение, о котором твердит автор.

Вопрос для дальнейшего размышления:
В условиях, когда любая информация может быть скрытой пропагандой, возможно ли создать пространство, где истина не нуждается в маскировке и где человек действительно способен отличить правду ото лжи? Или само понятие правды обречено быть инструментом власти и борьбы — и тогда «честность» становится лишь очередным брендом в конкурентной игре?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/russkiy_malchik/3161
  • 31326 29120
    Svoy два часа назад

      РЕАЛ-ПОЛИТиК , ИЛИ КУДА ИСЧЕЗАЛ ДОНЯ ТРЯМП.

      “.. Именно этого и зассал Трамп. А там как раз пошла тема что в Чикаго местные “держатели шишки” по фамилии Прицкеры официально предупредили его, шо если че (если Трамп посмеет ввести в Иллинойс нацгвардию), костей не соберет не только он сам, но и вся его родня до седьмого колена – после чего Трамп и пропал из новостной ленты. А когда туда вновь вернулся – закончился саммит в Пекине и Трамп и думать забыл про Чикаго, зато стал грозить совсем уж черному Балтимору.

      А все почему – потому что в Чикаго некогда был Аль Капоне, которого посадили местным иллинойским судом на неуплату налогов и в Иллинойсе стали рулить евреи задолго до момента когда Меир Лански вынес “пять нью-​йоркских семей” за смерть Багси Сигела (который по мнению итальянцев слишком много криминальных денег “маленькой Италии” вложил в создание Израиля).

      Короче не вся преступность в США одинакова и там реально есть команды при конфликте с которыми рискуешь проснуться в кровати с отрубленной головою жены, сына там, или зятя. Главы “пяти нью-​йоркских семей” перебитых Меиром Лански соврать не дадут. И там вопрос-​то ребром – насколько ты готов идти до конца. Причем поездка в Китай или Москву на Парад Победы примерно будут так же расценены, как ввод федералов на улицы того же Чикаго.
      Ведь не просто так офис Президента после заявы Прицкера – потребовал оценки боеспособности президентской охраны и получил ответ, что та готова процентов на 20, а на 25 – ни к чему не готова вообще (читай продажна и может начать стрелять презу в спину как это и случилось с Джоном Кеннеди). Так шта…
      А в Иллинойсе все строго. Не успел выступить мэр Прицкер выступить с конкретными угрозами Трампу и членам его семьи, – тут же вышла очередная серия Симпсонов, в которой Трампа хоронят в сентябре 2025-го года, причем говорится что его убили в Спрингфилде (столице штата Иллинойс) и после его смерти вся команда его разбежалась, не желая работать с Венсом. После серии команда Брукса весело сообщила, что “все возможные совпадения абсолютно случайны” и “сдается нам все это была – комедь”. А то что – действие в Спрингфилде, – “ну так уж вышло, раз Симпсоны живут именно в Спрингфилде”.

      Короче, опыт США показывает. что можно вводить войска и в “черный Вашингтон” и в “черный Лос-​Анжелос”, и вот теперь собрались в “черный Балтимор”, потому что “гнобить черных можно”, а вот в Иллинойс/Чикаго, как оказалось – низзя и все кому надо об этом услышали.”
      (из сайта АШ сегодня)
      Вывод: Подобная тема может быть везде в зоопарке на глобусе, где нет национального государства с мононацией или с государствообразующим народом, замоноличенными на основе национализма. Где не могут “разгуляться” гебята. (поцы).
      П.С. Арабский мир фсё это прекрасно знает.

