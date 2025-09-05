Гейтс против Маска, Крымская система международной политики и теократические государства
Мир возвращается в новое Средневековье, но люди там больше не нужны? В студии канала «День» китаевед, ввтор книги «Новый мир: неофеодальный апокалипсис» Николай Вавилов. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
1. Переход к неофиодализму:
- Основная идея книги Вавилова — мы переживаем не переход от капитализма к коммунизму (как считал Маркс), а возврат к новому, “цифровому” феодализму.
- Стоимость и власть перемещаются от времени и труда (капитализм) к контролю над пространством и платформами (феодализм).
- Пространство — не только земля, но и цифровые платформы, обладание инфраструктурой (например, телеграм, околоземная орбита, распределительная сеть беспилотников), становится новым источником власти и контроля.
2. Роль автоматизации и ИИ:
- Китай и другие страны движутся к эпохе, где человеческий труд окажется ненужен огромному числу людей ввиду автоматизации и внедрения роботов.
- Большая часть населения становится “избыточной”. Капитализм требовал массы работников для производства и армии, теперь же “нужны” 5% — интеллектуалы, креативный класс, способные создавать и обслуживать системы автоматизации.
- Искусственный интеллект сейчас игрушка, но вскоре станет полноценным участником экономики и даже войны.
3. Геополитика и “Крымская система”:
- В международной политике завершается эпоха вестфальской (капиталистической) системы; наступает “крымская”, когда борьба идет за удержание и захват новых пространств, как в случае с Крымом, островами или интернет-платформами.
- Дробление государств, характерное для позднего капитализма (пример – Косово), завершается, новый цикл — экспансия и закрепление пространств.
4. Конфликт элит и типы элит:
- Выделяются две глобальные группы элит:
- Финансовая элита (старая), ориентированная на биотехнологическую утопию, долголетие узкого круга, деградацию масс (Билл Гейтс и др.).
- Технологическая элита (новые “феодалы” — например, Илон Маск, Павел Дуров), которые делают ставку на технологии, новые формы собственности, дети и открытость.
- Между ними существует конфликт за контроль над развитием и средствами влияния на общество.
5. Трансформация социально-гендерных отношений:
- С исчезновением потребности массового труда уходит традиционная индустриальная модель семьи (жена — фабрика, муж — завод).
- Фактически нас ждет кастовое общество: элита-феодалов, творческий/интеллектуальный класс, и масса “фрустрированных” людей на базовом доходе в виртуальных мирах — новая форма “игрового опиума”.
- Мужское и женское перестает быть сбалансированным — несколько богатых мужчин могут иметь много женщин, а для большинства мужчин доступ к семье/детям будет невозможен.
6. Религия и идеологии нового времени:
- В феодализме роль религии — освящать и легитимизировать право собственности элит; теперь она вернется в новых, иногда технологических, формах (“церковь” платформ и новых культов).
- Появляются новые или трансформированные религиозно-идеологические конструкции — мотивация для творцов и элиты (“творить во имя будущего века”).
7. Будущее образования, науки, социальной мобильности:
- Массовое образование отходит в прошлое — как при феодализме, оно станет прерогативой элиты и уникальных талантов.
- Необходим новый профсоюз/корпорация “цифровых и творческих производителей”, чтобы защитить тех, кто действительно создает и поддерживает новый цифрово-интеллектуальный мир.
- Важна цифровая демократия: возможность оспорить рейтинги (аналог “репутации” при новых феодалах/платформах), создать справедливые цифровые инструменты для обратной связи и участия в управлении.
8. Россия в новой системе:
- России необходим технологический рывок: без развития ИИ, роботов, цифровых войск и платформ страна рискует стать периферией.
- Побеждать будут те, кто первым “угадает” суть эпохи и выстроит конструктивный диалог между властью и новым классом производителей, как это сделала Британия в капиталистическую эпоху.
- Переломные моменты — появление новых “феодалов”-платформодержателей (ВК-видео, российские ИИ), контроль над пространством — и территориями, и виртуальными средами.
---
Выводы и рефлексия:
В этом видео Вавилов излагает свежий междисциплинарный взгляд на современное общество: основные перемены происходят не только из-за технологий, но и вследствие глубоких сдвигов в структуре власти, собственности и мотивации человека.
Можно заметить любопытный момент: если в капитализме были важны свобода, массовая мобильность, возможности для большинства, то в грядущем “неофиодализме” — индивидуальное творчество, принадлежность к цифровым феодалам, возможность контролировать пространство, быть частью платформы, а не ее “арендатором”.
Реализация этого сценария несет как потенциал (“освобождение” человека от бессмысленного труда, массовый доступ к творчеству и смыслу), так и серьезные опасности — сверхэксплуатация “новых креаторов”, расслоение общества, дегуманизация масс, утрата социальной мобильности.
Отдельно Вавилов указывает: именно осознанность, самоидентификация и готовность к переменам, а также способность видеть сквозь идеологии и мифы — ключевые инструменты для выживания личности и страны на новом этапе истории.
В заключении, автор оставляет открытым и глубоко философским вопрос: если наша историческая траектория действительно необратимо возвращается к новым (но цифровым) формам феодализма, есть ли путь к балансу между технологической эффективностью и внутренней свободой, между контролем платформ и творческой самореализацией личности? Или новое средневековье неизбежно окажется ловушкой для большинства, а прорыв будет доступен только воистину “избранным” умам и сердцам?
Можно ли, признавая ограничения текущей эпохи, строить общество, где истина, творчество и достоинство станут не только “привилегией феода”, но основой новой этики?