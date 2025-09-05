Цифровые деньги и криптовалюты: что нужно знать уже сейчас | Андрей Масалович | Евгений Варшавский
Цифровые деньги и криптовалюты: в чём разница? «Окрашенные деньги»: что это, и зачем их «красят»? Блокчейн заменит банки, нотариусы и суды? Смарт-контракты: смогут ли они изменить текущую юридическую систему? Что ждёт биткоин?
Ведущий эфира: Илья Бокатов
Гости эфира:
Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – эксперт в области кибербезопасности, специалист по конкурентной разведке, подполковник КГБ в отставке
Евгений Юрьевич Варшавский – эксперт в области международного и конституционного права, государственный советник Российской Федерации 3 класса
Комментарий редакции
1. Природа цифрового рубля и отличие от криптовалют:
- Цифровой рубль — государственная валюта, средство платежа, по сути “электронные деньги” под контролем Центробанка. Он лишь технически отличается от привычных безналичных денег.
- Криптовалюты, напротив, являются средством расчетов на основе блокчейна, то есть распределенного реестра, не зависящего от одного центра. Позволяют транзакции между участниками без посредников, но как платежное средство широкого потребления пока сильно ограничены.
2. Блокчейн и доверие:
- Блокчейн — неуничтожаемый реестр, который минимизирует необходимость в посредниках (нотариусах, бухгалтерах). Его устойчивость зиждется на децентрализации (если более 50% узлов в одних руках — возможна манипуляция).
- В случае национальных цифровых валют (например, цифрового рубля) доверие переходит к государству и необходимости доверять одной централизованной системе, что возвращает нас к традиционной банковской логике.
3. Власть, контроль и “окрашенные деньги”:
- “Окрашенные деньги” — простое техническое расширение контроля за целевыми расходами; новый уровень прозрачности и возможности условного контроля, который раньше был невозможен.
- При бюджетных и государственных средствах прозрачность и целевой контроль оправданы: деньги — народные, государство — их распорядитель.
- Но распространение такого контроля на частных лиц — фундаментальная угроза финансовой (и, шире, личной) свободе. Возможность государства ограничивать трату заработанных средств вступает в противоречие с конституционными принципами.
4. Блокчейн как инструмент, не магия:
- Блокчейн и смарт-контракты — исключительно инструменты, не “заменители” людей. Они упрощают подтверждение фактов, запись истории транзакций, автоматизацию процессов, однако человеческое намерение и воля остаются первичными в управлении и принятии решений.
- Возможность обойтись без части посредников и лишней бюрократии не означает, что правовые или управленческие задачи исчезнут сами собой.
5. Доверие как “материал” денег:
- Исторически деньгам доверяют потому, что за ними стоит реальная ценность (металлы, государство, ресурсы). Биткоин поддерживается исключительно доверием участников и нерушимостью алгоритма (нельзя подделать “монетку”), но его цена — результат согласия круга пользователей, и при потере этого доверия он может обесцениться.
- Любая финансовая система строится на доверии — разницы между металлическими, бумажными и цифровыми деньгами здесь нет.
6. Экономическая и экологическая цена новых валют:
- Критика биткоина как “дорогой” валюты: для поддержания его системы требуется больше ресурсов (электроэнергии), чем, например, для добычи золота, при этом у золота есть и другие конструктивные применения, а у “сожжённых” ради транзакций киловатт — нет.
7. Перспективы, риски и реальность:
- Смарт-контракты позволяют повысить эффективность, прозрачность и автоматизацию там, где это сложно сделать “ручным” способом (например, в крупных многоступенчатых госконтрактах). Однако это лишь мощный организационный инструмент, а не революция в праве или управлении человеком.
- Расширение контроля над личными финансами граждан и риски внедрения тотального цифрового контроля государством вызывают опасения, связанные с сохранением свободы и частного пространства.
Выводы и философское осмысление
В разговоре глубоко проявляется конфликт между соблазнами технологического контроля и необходимостью уважать человеческую свободу. Возведённые в абсолют идеализации в отношении “магических свойств” новых технологий (будь то блокчейн или смарт-контракты) неминуемо разбиваются о человеческую природу: конечное решение всегда за человеком, его волей, интересами и, в случае государства — за теми, кто принимает политические решения.
Прагматический взгляд гостей состоит в том, что любые технологии — лишь инструменты. Цифровые валюты, блокчейн, смарт-контракты многократно повышают эффективность, прозрачность, но не решают автоматически вопросы доверия, свободы, смысла, ответственности.
Деньги всегда были эквивалентом доверия внутри систем, а технологии могут расширять или сужать границы личного пространства — в зависимости от того, в чьих руках власти и каковы намерения субъектов.
Экзистенциальный вопрос здесь прост: хочет ли человек уступить контроль над своей жизнью — даже “ради удобства”? И каким должно быть общество будущего: построенное на тотальном контроле ради порядка, или на уважении к личной свободе, принимая хаотичность и уязвимость как неотъемлемые факторы человеческого существования?
Открытый вопрос для размышления:
Если суть денег — в доверии, а контроль — в намерении, не стоит ли нам задуматься о том, каким должно быть общественное соглашение о границах личной свободы и прозрачности? Где проходит тонкая грань между необходимой безопасностью и непреодоленным страхом потерять контроль над собственной жизнью?