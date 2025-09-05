Анатолий Владимирович Ливри разбирает роман «Лолита» и феномен Владимира Набокова без лака: как запускали скандал, какую роль сыграли деньги, связи и семейные тайны, и почему образ Набокова в массовой культуре так далёк от реальности.

00:00:00 — Введение и тема: скандал вокруг «Лолиты»

00:00:54 — История публикации: США, Париж и спланированный шум

00:01:47 — Феномен Набокова: апатрид

00:03:44 — «Лолита» сегодня: от метки эпохи к кейсу Эпштейна

00:04:38 — Нобелевская конкуренция: Набоков vs Солженицын

00:07:50 — мотив денег

00:10:12 — Вера Слоним и утраченная любовь: личный выбор

00:10:57 — «Учить настоящего Набокова»

00:12:20 — Закон RICO

00:15:12 — Три кита «официального» набоковедения

00:18:34 — Ради чистой филологии: старт и разрыв с «официалами»

00:19:24 — Семья: роль брата Набокова Сергея

00:20:52 — Изгнание и Кембридж: путь писателя

00:21:48 — Убийство

00:23:41 — Берлин: бедность

00:26:06 — приглашение в Бельгию

00:27:06 — Брак как стратегия

00:27:49 — Вера Слоним и «клан» как ресурс

00:28:49 — Цели: богатство, отъезд и англоязычные издатели

00:30:36 — Литературная опора и работа жены

00:33:40 — «Озеро, облако, башня»: аллегория утраты

00:34:54 — 1940: отъезд в США

00:35:09 — Американский успех: «Лолита» и Кубрик

00:38:27 —поиск спонсора

00:41:26 — Возвращение Сергея в Третий рейх

00:42:34 — Стилистика и языки: оценка братьев

00:44:37 — Работа в пропаганде: отдел «Венета»

00:46:31 — Почему Владимир скрывал путь брата

00:48:15 — Карьера Сергея: жалованье и «цензура» 1945

00:49:41 — Быт в Берлине и семейные связи

00:52:51 — Реакция цеха на расследования

00:54:44 — Пропаганда и карикатура: визуальные клише

01:00:02 — «Моральная всеядность» и риск потери себя

01:00:58 — «Лолита» против традиций США: к чему привело

01:02:40 — Альфред Кинси и статистики как идеология

01:06:13 — Узкий взгляд на многокультурность: критика

01:11:58 — Про корни Пушкина: спор с штампами

01:13:13 — Внешность Пушкина: полемика

01:14:30 — Критика цеха и кейс Пьера Паскаля

01:16:23 — Паскаль во Фландрии

01:20:29 — Конфликт с кланом: давление и угрозы

01:21:29 — Итог: отделять зерно от плевел

