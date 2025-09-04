Фёдор Лисицын анализирует роман Эрики Мартинес Мартинес «Между медведем и драконом». Книга представляет собой художественную прозу в духе латиноамериканского романа. Действие разворачивается в Москве середины 80-х, а также затрагивает землетрясение в Мехико и перемены в Китае. Лисицын рассматривает стиль Мартинес, аутентичность персонажей, тему интернационализма и исторический контекст. В рецензии — путевые зарисовки поезда, размышления о судьбах людей и предположение о возможной литературной мистификации: автор может быть русскоязычным писателем, работающим под псевдонимом «латиноамериканца». Рекомендация: читать тем, кто ценит тонкую, ненавязчивую прозу о масштабных эпохах через призму личных историй.

Книга "Между медведем и драконом. Энрике Мартинес Мартинес":

OZON: https://www.ozon.ru/product/mezhdu-medvedem-i-drakonom-enrike-martines-martines-2261307398/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962357/detail.aspx

Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — Введение: рецензия и книжные данные

00:35 — Сюжет: СССР, Мексика, Китай — контекст 1985–86 гг.

01:25 — Латиноамериканская традиция в русской культуре

03:51 — Сопоставление с Маркесом, В. Льосой, Коэльо

05:30 — Стиль Мартинес: «суровый север» латиноамериканской прозы

08:12 — Место действия и достоверность деталей (Москва, ВДНХ)

10:05 — Имя героя и его судьба (Те Ночь)

12:34 — Приметы времени: бытовые зарисовки 1985 года

13:49 — Исторические параллели и поездка в Белоруссию

14:39 — Встреча с выжившей (Хатынь) — сильный эпизод

15:56 — Сюжетные нити: Мексика, СССР, Китай, письмо к Маркесу

17:57 — Особенности латиноамериканского романа: сюжет vs стиль

20:11 — Тема интернационализма и дружбы народов

21:08 — Вагонные зарисовки: культура поездов и быта

22:32 — Землетрясение в Мехико: политические последствия

23:18 — Китайская линия: исторические отсылки

25:04 — Литературная мистификация: кто автор на самом деле?

26:42 — Параллели между странами и городами

27:38 — Структура романа: вставки и лёгкость чтения

27:48 — Рекомендация — читать ради повествования и настроения

28:47 — Арабские и китайские персонажи: верность контексту

29:44 — Критика крайностей: национализм и «оголтелый» интернационализм

30:38 — Финал: жизнь героини между Москвой и Пекином — выводы зрителя

#ФёдорЛисицын #ЭрикаМартинес #МеждуМедведемИДраконом #Литература #Рецензия #ЛатиноамериканскаяПроза #СССР #Мексика #Китай #Интернационализм #КнижныйОбзор