М. Е. Салтыков-Щедрин. Богатырь (аудиокнига)
М.Е. Салтыков-Щедрин, “Богатырь” – аудиокнига. (Написано – 1886; впервые опубликовано – 1922). Сатирическая сказка о великом и могучем народном защитнике. Читает Егор Иванов (Плохой сигнал). Из цикла "Сказки для детей изрядного возраста".
#СалтыковЩедрин #Богатырь #аудиокнига #плохойсигнал
*Произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина не внесены в Федеральный список экстремистских материалов.
Поддержать канал:
Boosty: https://boosty.to/badsignal
Плейлист «Аудиокниги»
Telegram https://t.me/plohoysignal
VK https://vk.com/tubushow
00:00:00 Сказка
00:04:44 Комментарий
Комментарий редакции
Тезисы рассказа «Богатырь» (1886):
1. Рождение и ожидания:
- Богатырь рождается в некоем царстве, его воспитывает Баба Яга, после чего она отправляет его совершать подвиги.
- Богатырь воспринимается как символ надежды, который должен прославить страну и защитить её от бед.
2. Бездействие богатыря:
- Вместо подвигов богатырь вырывает дуб, ломает другой, а затем засыпает в дупле третьего дуба, где спит тысячу лет.
- Его сон сопровождается громким храпом, который пугает зверей, птиц и даже лешего, создавая иллюзию могущества.
3. Страх и надежда:
- Свои боятся богатыря, но надеются на его пробуждение как на спасение.
- Чужие (супостаты) тоже опасаются его, но со временем начинают подозревать, что он не так страшен.
4. Несбывшиеся ожидания:
- За тысячу лет страна переживает множество бедствий (войны, голод, пожары), но богатырь не просыпается, чтобы помочь.
- Народ продолжает верить в него, несмотря на его бездействие, ожидая чуда.
5. Разоблачение:
- Супостаты, преодолев страх, обнаруживают, что богатырь сгнил в дупле, став лишь пустой оболочкой.
- Иванушка-дурак разрушает дупло и видит, что богатырь давно мёртв, а его тело съедено гадюками.
6. Символизм и сатира:
- Богатырь — карикатура на российское общество, которое ждёт «спасителя» (царя, героя, лидера), но не действует само.
- Баба Яга как мать богатыря символизирует изначально ложные или «нечистые» ожидания народа.
- Народ не только многострадален, но и тщеславен, мечтая о славе перед «иноземцами».
7. Культурные аллюзии:
- Поговорки («Улита едет», «Синица хвалится», «Мужика варить») подчёркивают тщетность ожиданий и абсурдность веры в несуществующего спасителя.
- Иванушка-дурак, разрушающий дупло, символизирует простой народ, способный к действию, в отличие от пассивной веры в богатыря.
Вывод:
Рассказ «Богатырь» — это сатира на пассивность и слепую веру общества в «спасителя», который решит все проблемы. Автор высмеивает российскую (и не только) тенденцию возлагать надежды на внешнюю силу — будь то царь, президент или мифический герой, — вместо того чтобы действовать самостоятельно. Богатырь, рождённый нечистой силой (Бабой Ягой), изначально обречён быть пустым символом, а его гниение в дупле отражает вырождение иллюзий. Иванушка-дурак, разрушающий дупло, указывает на единственный путь к переменам — активные действия простого народа. Сказка подчёркивает, что слепая вера в мифы и тщеславие мешают обществу справляться с бедами, а подлинная сила кроется в самостоятельности и решимости.