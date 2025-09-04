Глубокий анализ энергетики России и угольной отрасли раскрывает ключевые аспекты работы современных электростанций и их роль в экономике. Борис Марцинкевич разбирает принцип действия ТЭЦ, ГРЭС, ПГУ, ПСУ и ГТУ, подробно изучая процессы производства электроэнергии и когенерации. Узнайте о вызовах модернизации энергетики, стремлении к энергоэффективности и последних технологиях энергетики. Обсуждаются критические параметры пара, очистка воды и влияние этих факторов на работу турбин, а также дефицит на Дальнем Востоке.

00:00 Кризис угольной отрасли России: Что происходит?

00:33 Два пути спасения: Логистика и внутренний рынок

01:42 Модернизация угольных ТЭЦ: Ключ к успеху?

02:19 Эволюция электростанций: От водяной мельницы до турбины

03:54 Почему пар для турбины должен быть сухим?

04:52 Типы электростанций: Разбираем ПСУ, ГТУ и ПГУ

07:13 Секреты эффективности: Что такое КПД и когенерация

09:06 Индийский опыт: Как штрафы изменили отрасль

15:51 Реформа РАО ЕЭС: "Чубайсятина" и рост тарифов

16:54 Провал на Дальнем Востоке: Почему инвесторы отказались строить ТЭЦ

18:00 Сколько стоит построить АЭС? Сравниваем с ТЭЦ

20:33 ДПМ: Как мы оплачиваем гарантированную прибыль энергокомпаний

27:12 Сверхкритические параметры пара: Технологии будущего

35:30 Цикл Ренкина простыми словами

41:42 Парадокс модернизации: Почему новое оборудование хуже старого

44:12 Будущее угольной генерации в России

44:30 Итоги и анонс следующих выпусков

