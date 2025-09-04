Е.Ю.Спицын на канале Sponsr программа “Ответы на вопросы. Почему РФ – это СССР, а не Рос. империя?”
Интервью записано в сентябре 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196225
#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Российская Федерация — не СССР и не Российская Империя, а её часть
Спицын подчеркивает: РФ возникла как правопреемник СССР, но не вся территория и не вся суть Союза перешли в новую государственность. РФ — лишь часть СССР, а не его полный аналог и тем более не восстановленная Империя.
2. СССР не был империей, а был федерацией
- Империя — исторически чёткий тип государства (пример — Рим, Османская, Германская империи), основанный на иерархии метрополии и подвластных территорий.
- СССР был именно национальной федерацией, а не типичной империей: существовали национальные республики, автономии; идея строилась на формировании "советского народа", а не на прямом господстве одной нации.
3. Большевики были вынуждены строить федерацию
Планировалось унитарное государство, но из-за распада Империи и всплеска националистических и сепаратистских движений большевики приняли федеративную модель. Это был прагматический, вынужденный шаг для сохранения многонационального пространства.
4. Распад СССР — заслуга не большевиков и не федеративного устройства, а элит и предательской политики позднего периода
Развал СССР произошёл из-за потери идеологической и национальной консолидации элиты, части партийной номенклатуры, заражения буржуазными и националистическими идеями. Спицын указывает на индивидуальные примеры (Кравчук, украинская номенклатура), которые иллюстрируют это предательство.
5. Политика национального строительства и её противоречия
- СССР сознательно поощрял развитие национальных культур, но этот процесс сопровождался как успехами (смешанные браки, мир междунациональный), так и провалами: местные элиты, зачастую бывшие эсеровцы, были склонны к сепаратизму, что позже вылилось в украинизацию, рост национализма.
- Детально рассматривается история украинизации, её подконтрольность и неуправляемость, попытки затормозить процесс при Сталине и Брежневе.
6. Преемство и отличие от Империи
Российская Империя была унитарной, не делилась по этническому или национальному принципу, что не спасло её от развала — сразу начались гражданские войны, сепаратизм. Федеративное устройство СССР оказалось более жизнеспособным, хоть и не вечным.
7. Легитимность советского устройства формировалась по мере развития
Образование СССР происходило поэтапно: от союзных договоров — к единым конституциям, формирование новых республик, отказ от возвращения Финляндии и Польши как неперспективных, "чуждых" территорий.
8. Крах СССР и проблемы идентичности современности
Судьба Украины показана как пример распада советского многонационального государства и неудачной украинизации, результатом чего стал нынешний кризис. Современная РФ — преемница не империи, а скорее советской модели, пусть и не полной.
Вывод, погружённый в философский контекст
В этой беседе прослеживается глубокая линия размышления о природе государства как процесса, а не однозначно завершённой формы. История России — это путь от древних этнических скреп, через имперское собирательство, к попытке создания наднациональной общности. СССР возник не как империя в классическом европейском смысле и не как повтор имперской модели Николая II — а как особый опыт федеративного устройства, где единство пытались строить на принципах интернационализма, зачастую вопреки глубинным тенденциям национального самоопределения.
В прагматическом смысле опыт федерации оказался более жизнеспособен, чем империализм: хотя федерация и дала изъяны — сепаратизм, национализм, ведомость республиканских элит — тот же самый распад был неизбежен и в унитарных схемах империи, что подтверждает пример 1917 года. В обоих случаях государственная конструкция оказалась неустойчива без подлинного внутреннего единства и идентичности.
На аналитическом уровне можно сравнить это с проблемой сложных систем в программировании или биологии: система может быть стабильной только пока баланс между частями поддерживается не на уровне формы (империя, федерация), а на уровне внутренней коммуникации и идентичности. СССР пытался осознанно построить "советский народ" наподобие "метапрограммы" — кода поверх этнических или даже лоялистских различий, но к моменту слома идеологии и заражения элит "вирусами" индивидуализма и национализма эта программа перестала работать.
Стоит поразмышлять — возможно, стремление к унитарности или федерализму отражает не только необходимость управления пространством, но и вечный поиск баланса между индивидуальным (национальным, частным) и общим (государственным, коллективным). Может быть, устойчивость государства, как и устойчивость личности, приходит не из формальной структуры, а из внутренней готовности поддерживать диалог, принимать недостижимость идеальных форм, быть гибким и уважать различие.
Открытый вопрос: Можно ли достичь истинного единства в многонациональном государстве не посредством административных реформ, а через формирование новой общности, основанной на осознанном принятии разнообразия? Или всякая попытка "программировать" единство обречена сталкиваться с естественными силами самоопределения и поиска своей идентичности?