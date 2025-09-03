Вардан Багдасарян | Финал Второй мировой: Миф бомбы, ревизия истории и новая милитаризация Японии
Вардан Багдасарян, известный российский историк и политолог, доктор исторических наук и профессор, анализирует завершение войны с Японией. Он рассматривает спор о роли СССР и США в этом процессе, развенчивает мифы об «атомном факторе», исследует корни японского милитаризма и текущую ревизию исторической памяти. В его работе затрагиваются ключевые моменты, начиная с Доктрины Танаки и событий в Нанкине, и заканчивая святилищем Ясукуни, а также новой милитаризацией Токио.
00:00:00 — Введение: победа над Японией и актуальные вызовы
00:00:48 — Трамп и «альянс на Аляске»: мифы о РФ–КНР
00:01:44 — Давление на Россию провалилось, санкции против Китая — тупик
00:02:32 — Альянс РФ–КНР и удар по гегемонии США
00:03:48 — СССР и Китай после войны: краткое сближение
00:05:45 — Как Хрущёв и Запад рассорили Москву и Пекин
00:07:36 — Милитаризация Японии как противовес Китаю
00:09:28 — Войны памяти: ревизия роли СССР
00:13:46 — Как США закрепили контроль над Японией
00:14:31 — Зачем переписывали послевоенное управление
00:16:19 — Маршалл и Макартур: без СССР победы не было бы
00:18:10 — Эволюция оценок: от решающего вклада до «агрессии»
00:20:04 — Кто взрастил японский милитаризм: помощь Запада
00:22:38 — Германия и Япония: ресурсный дефицит и идеология
00:24:10 — Санкции и Перл-Харбор: логика столкновения
00:25:03 — Идеология как мотор войны
00:25:40 — Раздел мира Берлином и Токио
00:26:26 — Доктрина Танаки: маршрут к господству
00:27:24 — Халхин-Гол: как Жуков сорвал планы Токио
00:28:20 — «Восемь углов мира»: расовая миссия Империи
00:30:04 — Кровь и почва по-японски
00:30:46 — Импорт западного социал-дарвинизма
00:32:45 — Почему враги стали союзниками
00:33:37 — Антиазиатский курс Вильгельма II
00:35:28 — Паназиатизм: «освобождение» под японским флагом
00:36:23 — К цене победы: переход к потерям
00:36:31 — Сравнение потерь: СССР, Китай, Германия
00:37:57 — Нанкин: 300 тысяч убитых и спор о геноциде
00:39:29 — Отрицание Нанкина в современной Японии
00:40:17 — Тактика «трёх всё»: сжечь, убить, разграбить
00:42:45 — Планы войны Японии против СССР
00:45:32 — Потсдамская декларация: расчёты Токио и роль СССР
00:47:12 — Попытка торга: Сахалин, Курилы, Манчжурия
00:48:42 — 9 августа: вступление СССР в войну
00:49:37 — «Олимпик» и «Корнет»: цена американского вторжения
00:51:19 — Биологическое и химическое оружие: готовность Японии
00:54:02 — 24 дня до краха: Квантунская армия разгромлена
00:56:23 — Почему атомная бомба не стала главным фактором
00:58:15 — Четыре дня СССР против четырёх лет США: перегруз мифа
01:00:07 — Сорванные планы бактериологической войны
01:01:17 — Идея удара по Калифорнии и «Хризантема и меч»
01:02:14 — Перекодировка: как врагов сделали союзниками
01:03:11 — Экономическое чудо и его сдерживание
01:04:11 — Поколенческий сдвиг труда в Японии
01:05:07 — Курилы и несостоявшийся мирный договор
01:06:52 — Цивилизационные корни милитаризма
01:08:48 — Храм Ясукуни: политика памяти
01:10:15 — Токийский трибунал: позиция индийского судьи
01:11:13 — Историческая политика: нюансы формулировок
01:11:56 — Извинения vs глубокое раскаяние
01:12:38 — От извинений к отрицанию: новая риторика
01:13:38 — Новая милитаризация: прокси-доктрина для Японии
01:15:35 — G7 и НАТО: «наследники» стран-агрессоров?
01:16:35 — Память о геноцидах: Китай, Россия, Индия, Бразилия, ЮАР
01:18:27 — Два блока памяти: агрессоры и жертвы
#ВарданБагдасарян #ВтораяМировая #Япония #СССР #США #Китай #КвантунскаяАрмия #ПотсдамскаяДекларация #Нанкин #история #ревизияистории #японскиймилитаризм #ГегемонияСША #ДоктринаТанаки #ХалхинГол #Ясукуни #G7 #НАТО #геополитика #Азия
Комментарий редакции
1. Ревизия итогов Второй мировой войны и борьба за "память о победе"
В центре обсуждения — не только исторические события завершения Второй мировой и разгрома милитаристской Японии, но и современные попытки пересмотра этих итогов. Вардан Багдасарян убеждён, что "войны памяти" зачастую определяют ход политических войн наших дней, и борьба за интерпретацию прошлого становится инструментом новой политической реальности.
2. Российско-китайский альянс и западная геополитика
Он анализирует современный российско-китайский союз, выделяя его уязвимости и то, как гегемония США невозможна без подрыва этой оси. Запад традиционно стремился разделять Россию и Китай — примером служит политика Бжезинского, Киссинджера. Если подорвать этот альянс не удаётся — ищутся альтернативные противовесы в регионе, прежде всего, создание "новой" милитаризованной Японии.
3. Милитаризация Японии и пересмотр послевоенного порядка
Возвращение Японии к вооружённой мощи требует исторической реабилитации её прошлого, что связано с ревизией итогов войны. Практически, это означает и угрозу пересмотра статуса Германии — процесс чреват изменением всей системы мирового устройства.
4. Миф атомной бомбы и вклад СССР в победу над Японией
Лектор подвергает критике укоренившийся на Западе и частично в Японии миф о том, что капитуляция Японии была вызвана исключительно атомными бомбардировками. Исторические и военные свидетельства, по его мнению, однозначно указывают: решающую роль сыграло вступление Советского Союза в войну. До этого даже американские генералы утверждали, что без СССР победа над Японией невозможна в обозримой перспективе.
5. Генезис японского милитаризма: исторические, цивилизационные и западные корни
Японская экспансия и идеология превосходства питалась не только синтоизмом, но и переосмысленными европейскими и американскими теориями расового превосходства (социал-дарвинизмом, геополитикой, концепцией национального государства). Здесь исследуется удивительный феномен альянса Германии и Японии, несмотря на взаимную расовую нетерпимость, а также западная роль в формировании японского милитаризма еще с конца XIX века.
6. Проблема геноцида и разные подходы к ответственности
На примере числа жертв в Китае, СССР, среди гражданского населения, лектор называет войну против мирного населения геноцидом, а японские преступления — до сих пор недостаточно осмысленными и признанными в самой Японии. В языке современной японской исторической политики очевиден отход от искреннего покаяния за военные преступления.
7. Политика памяти и "переписывание вины"
Власть исторических нарративов: меняется риторика в Японии, уменьшается степень извинений; поддерживается и сакрализуется память о погибших солдатах (в том числе и военных преступниках) через религиозные и культурные практики; формируется стратегия "проактивного пацифизма", что подводит страну к нормализации вооружённых сил.
8. Цивилизационные и культурные основания милитаризма и реваншистских настроений
Автор задаётся, имеет ли милитаризм Японии (и Германии) корни в цивилизационном коде или это "сбой системы". Этот вопрос становится философским вызовом: возможно ли повторение подобных сценариев? Здесь проводится аналогия с областями психологии, где повторение травмы возможно, пока не произошло глубокое осознание.
9. Нынешние альянсы и историческая перекличка
Замечена парадоксальная вещь: в современном G7 и НАТО оказались страны-агрессоры и их союзники по Второй мировой, а в «альтернативных» блоках — жертвы геноцидов и колониализма. Это наводит на мысль о незавершённых исторических процессах и о том, как прошлое влияет на архитектуру сегодняшнего мира.
---
Вывод
В этом видео Вардан Багдасарян вскрывает сложную ткань исторической памяти, где ревизия итогов Второй мировой войны становится механизмом новой милитаризации Японии и коррекции мирового баланса. Он утверждает, что "правда" о войне — не конечная, а изменчива и подвержена влиянию политической конъюнктуры: победителей и проигравших можно переопределить через интерпретации, что меняет не только восприятие прошлого, но и современную политику и даже перспективы будущего мира.
Критически анализируя мифологию атомной бомбы, автор убеждён, что решающим фактором капитуляции Японии было вступление СССР в войну, а не ядерное оружие, что современный западный нарратив сознательно выдвигает на второй план.
Глубже — возникает вопрос: насколько милитаризм и агрессия лежат в цивилизационном коде, а насколько — суть исторического сбоя и совпадения внешних обстоятельств? Проблема памяти — не только историческая, но и психологическая, культурная.
Одним из практических следствий этой войны интерпретаций становится новая милитаризация Японии: за этим стоит и ревизия прошлого, и диверсификация геополитического давления на Китай и Россию.
Открытый вопрос:
Если прошлое столь подвижно и подвластно интерпретациям, какова ответственность нынешних поколений за "войны памяти"? Должны ли мы стремиться к единой исторической правде — или честнее признать, что память всегда субъективна, и научиться с уважением относиться к различным её версиям, чтобы предотвращать новые войны? Благодаря чему возможно осмысленное примирение — через покаяние, через факты, через честный диалог или какой-то иной путь?