Вардан Багдасарян, известный российский историк и политолог, доктор исторических наук и профессор, анализирует завершение войны с Японией. Он рассматривает спор о роли СССР и США в этом процессе, развенчивает мифы об «атомном факторе», исследует корни японского милитаризма и текущую ревизию исторической памяти. В его работе затрагиваются ключевые моменты, начиная с Доктрины Танаки и событий в Нанкине, и заканчивая святилищем Ясукуни, а также новой милитаризацией Токио.

00:00:00 — Введение: победа над Японией и актуальные вызовы

00:00:48 — Трамп и «альянс на Аляске»: мифы о РФ–КНР

00:01:44 — Давление на Россию провалилось, санкции против Китая — тупик

00:02:32 — Альянс РФ–КНР и удар по гегемонии США

00:03:48 — СССР и Китай после войны: краткое сближение

00:05:45 — Как Хрущёв и Запад рассорили Москву и Пекин

00:07:36 — Милитаризация Японии как противовес Китаю

00:09:28 — Войны памяти: ревизия роли СССР

00:13:46 — Как США закрепили контроль над Японией

00:14:31 — Зачем переписывали послевоенное управление

00:16:19 — Маршалл и Макартур: без СССР победы не было бы

00:18:10 — Эволюция оценок: от решающего вклада до «агрессии»

00:20:04 — Кто взрастил японский милитаризм: помощь Запада

00:22:38 — Германия и Япония: ресурсный дефицит и идеология

00:24:10 — Санкции и Перл-Харбор: логика столкновения

00:25:03 — Идеология как мотор войны

00:25:40 — Раздел мира Берлином и Токио

00:26:26 — Доктрина Танаки: маршрут к господству

00:27:24 — Халхин-Гол: как Жуков сорвал планы Токио

00:28:20 — «Восемь углов мира»: расовая миссия Империи

00:30:04 — Кровь и почва по-японски

00:30:46 — Импорт западного социал-дарвинизма

00:32:45 — Почему враги стали союзниками

00:33:37 — Антиазиатский курс Вильгельма II

00:35:28 — Паназиатизм: «освобождение» под японским флагом

00:36:23 — К цене победы: переход к потерям

00:36:31 — Сравнение потерь: СССР, Китай, Германия

00:37:57 — Нанкин: 300 тысяч убитых и спор о геноциде

00:39:29 — Отрицание Нанкина в современной Японии

00:40:17 — Тактика «трёх всё»: сжечь, убить, разграбить

00:42:45 — Планы войны Японии против СССР

00:45:32 — Потсдамская декларация: расчёты Токио и роль СССР

00:47:12 — Попытка торга: Сахалин, Курилы, Манчжурия

00:48:42 — 9 августа: вступление СССР в войну

00:49:37 — «Олимпик» и «Корнет»: цена американского вторжения

00:51:19 — Биологическое и химическое оружие: готовность Японии

00:54:02 — 24 дня до краха: Квантунская армия разгромлена

00:56:23 — Почему атомная бомба не стала главным фактором

00:58:15 — Четыре дня СССР против четырёх лет США: перегруз мифа

01:00:07 — Сорванные планы бактериологической войны

01:01:17 — Идея удара по Калифорнии и «Хризантема и меч»

01:02:14 — Перекодировка: как врагов сделали союзниками

01:03:11 — Экономическое чудо и его сдерживание

01:04:11 — Поколенческий сдвиг труда в Японии

01:05:07 — Курилы и несостоявшийся мирный договор

01:06:52 — Цивилизационные корни милитаризма

01:08:48 — Храм Ясукуни: политика памяти

01:10:15 — Токийский трибунал: позиция индийского судьи

01:11:13 — Историческая политика: нюансы формулировок

01:11:56 — Извинения vs глубокое раскаяние

01:12:38 — От извинений к отрицанию: новая риторика

01:13:38 — Новая милитаризация: прокси-доктрина для Японии

01:15:35 — G7 и НАТО: «наследники» стран-агрессоров?

01:16:35 — Память о геноцидах: Китай, Россия, Индия, Бразилия, ЮАР

01:18:27 — Два блока памяти: агрессоры и жертвы

