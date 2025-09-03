12 апреля 1961 года Юрий Гагарин открыл человечеству дорогу в космос. Но знаете ли вы, что путь к этому начался за сотни лет до полёта? От китайских средневековых ракет до русских философов-космистов — история преодоления новых горизонтов, за которыми лежал путь в бескрайние космические просторы.

В этом выпуске:

- Кто придумал многоступенчатые ракеты

- Как революционер Кибальчич описывал полёты к звёздам из камеры смертников

- Почему Ленин лично поддерживал Циолковского

- Космонавты до космоса — советские стратонавты

- Футуристические проекты космических лифтов и орбитальных оранжерей

00:00 — Как рождался советский космос

01:14 — Древние ракеты: Китай и первые эксперименты

05:36 — Русский космизм: Фёдоров и мечта о звёздах

14:57 — Кибальчич: гений, казнённый за идеи

19:33 — Циолковский: учитель из Калуги, изменивший мир

28:08 — Советские проекты: космические лифты и станции

36:35 — Как Сталин и Ленин поддерживали космос

47:27 — Работа над ракетами: от энтузиастов до «Катюши»

55:44 — Герои-стратонавты: космонавты до космоса

01:05:32 — Почему СССР стал первым в космосе?