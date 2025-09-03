Смена приоритетов, или Почему эпоха блогерства подходит к концу | Андрей Школьников
олные версии всех программ: https://t.me/auropodcastbot
Геостратег Андрей Школьников рассуждает о смене эпох в медиа пространстве.
Ведущий: Роман Шахов
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Перемены в медиа-пространстве
Грядущие перемены ощущаются не только в обществе, но и в структуре медиа — особенно в блогинг-среде. Эти перемены плавные, но необратимые: эпоха блогерства в его классическом виде подходит к концу.
2. История влияния и девальвации профессий
Аналогично журналистике 90-х, которая из некогда уважаемой и влиятельной профессии быстро превратилась в инструмент манипуляции и инфошантажа, блогеры прошли путь от новых звезд к "ремесленникам" на конвейере контента. Это отражает наш общий страх перемен: сначала восторг, затем разочарование от неуправляемых процессов.
3. Власть платформы над создателем
Блогеры и предприниматели часто убеждены, что являются хозяевами своей судьбы или бизнесов, но на деле они лишь временные пользователи площадок, зависящие от политики платформ и правил, которые могут измениться в любой момент. Пример — сравнение недвижимости с долгосрочной арендой: реальное владение всегда условно.
4. Экономика на старте и после монополизации
В начале интернет-эпохи и появления соцсетей платформы и рекламодатели работали "в убыток", чтобы захватить внимание аудитории. Блогерам щедро платили, чтобы превратить их аудитории в "лояльные" к платформе. Как только монополия установилась, выплаты урезаются, входящий поток пользователей падает, а творческая конкуренция превращается в борьбу за минимальные доходы.
5. Закон насыщения: штамповка вместо творчества
Чем больше авторов — тем больше повторяемости, алгоритмизации, конвейерности. Различия между "первым эшелоном" и остальными все меньше; исчезает сама категория "звезд", остаются ремесленники и потоковое производство.
6. Отбор по мотивации и форматы будущего
Будущее блогерства — это либо хобби для души (при наличии другого дохода), либо работа в системе пропаганды (под заказ), либо "выгорание" и исчезновение с рынка. Лишь единицы, обладающие уникальной личностью или стилем, смогут остаться заметными, но уровень их доходов и влияния будет намного ниже прежнего.
7. Тренд на локализацию, сокращение связанности
Глобальные цифровые пространства дробятся, связанность рушится (и на технологическом, и на социальном уровне), что отражается и в медиа: наступает время "локальных историй" без массового, всепоглощающего охвата.
8. Поглощение душевности техническими алгоритмами
Требования постоянной публикации, конкуренция с искусственным интеллектом и алгоритмами приводят к обесцениванию глубокой, выстраданной мысли и творческих исканий. Индивидуальность сталкивается с потоком стандартизированного контента.
---
Выводы и философские размышления
В этом разговоре Андрей Школьников предлагает трезво взглянуть на трансформацию медиапространства: золотой век блогеров, как когда-то и эра великих журналистов, неизбежно завершается. Главный мотив — иллюзорность контроля: мы часто воображаем себя творцами своего успеха, однако на самом деле играем по чужим правилам, заданным платформами и их хозяевами. Эта динамика напоминает и более широкие социально-экономические процессы: то, что казалось бы "личной собственностью" — всегда условно и может быть изъято, стоит изменить правила игры.
Аналогия с ремеслом и творчеством наглядно показывает: в условиях перенасыщения рынка уникальные голоса теряются в потоке ремесленников и алгоритмического конвейера. В финале выживают либо истинные энтузиасты, для которых сам процесс творчества — источник радости независимо от доходности, либо лица, встроенные в официоз и пропагандистские сетки.
Особо интересен взгляд на разрушение привычной связанности мира — тогда как когда-то глобализация интернет-среды обещала бесконечные возможности для самореализации, теперь мы возвращаемся к фрагментарности, локализации и необходимости искать другие источники внутренней опоры.
В реальности эпоха сменяется не мгновенно, а через множество промежуточных эпизодов инерции, выгорания, попыток возродить былое, однако по сути нам всем предстоит научиться действовать, не надеясь на старые модели монетизации, а возвращаясь к поиску смысла либо в творчестве для души, либо — в холодной прагматике контрактной ангажированности.
---
Практический смысл:
- Блогерство перестает быть способом стремительного взлёта и источником стабильных доходов.
- Остаются либо хобби-направления для души, либо включённость в пропаганду.
- Пространство новых идей замыкается, массовые площадки становятся все более однородны, а индивидуальное творчество выживает лишь у самых ярких и самоотверженных участников.
---
Открытый вопрос
Если истина и смысл творчества были в самовыражении и возможности быть услышанным, а сама система передачи информации теперь все больше принадлежит монополиям и алгоритмам, то остается ли у современного творца шанс остаться подлинным и свободным? Или сама среда заставит всех подстраиваться под шаблоны, лишая творчества души?
Что для каждого из нас важнее: сохранить независимость и делать то, что любишь, даже если это не принесёт привычного успеха, или подстроиться под новые правила игры, чтобы остаться "на плаву"?
Где пролегает наша собственная граница между подлинностью и конформизмом — и возможно ли сегодня удержать эту тонкую грань?