Сегодня выяснилось, что Парубия убил не какой-то там агент ФСБ, а житель Львова, сын которого погиб…
Сегодня выяснилось, что Парубия убил не какой-то там агент ФСБ, а житель Львова, сын которого погиб под Бахмутом воюя за ВСУ.
Тут стоит напомнить, что год назад также во Львове была убита радикальная украинская националистка Ирина Фарион, убита также никаким то там партизаном-русофилом, а радикальным украинским националистом, таким же, как и она сама.
В целом, картина понятная.
Галичина всегда была инородным телом в составе Украины. До 1939 года (а по сути до 1945) галичане и украинцы никогда не жили в одном государстве.
Да, этнически и лингвистически галичане и остальные украинцы, как будто один народ, но на само деле – разные. Разная культура, разная вера, разная геополитическая ориентация. Галичане и остальные украинцы – это как словаки и чехи, хорваты и сербы.
И вопрос о том, нужна ли Галиции остальная Украина существовал практически всегда. По крайней мере до 2014 года. Зачем все эти непонятные Хорьков, Донецк, Одесса, да даже Киев? Живут там чужие люди, чужие люди предпочитают говорить на другом языке, а если уж говорят на украинском, то на каком-то чужом, чужие люди молятся в чужих церквях, чужие люди 9 мая несут цветы к чужим памятникам.
Идея о том, что нужно жить маленькой, но своей страной, типа Словакии, не была маргинальной.
Более того, в самом начале 2014 вопрос отделения западных областей от Украины был весьма актуальным: считалось, что, если Янукович усидит, пяти западным областям Украины нужно создавать своё государство, без юго-восточных «ватников» и «совков».
Но ситуация изменилась, и лидеры галичан смогли убедить всех сомневающихся, что лучше все-таки иметь свою галичанскую империю: от Львова до Мариуполя, от Сум до Одессы.
Да, там, где-то далеко на востоке немного воюют, но это еще и лучше, так как воюют то между собой наша «русня» с москальской «русней», а мы тут во Львове отсидимся.
Но отсидеться не получилось: кладбища растут, по Львову прилетает. Перспективы очень печальные: от просто долгой и мучительной поствоенной депрессии, до аннексии Польшей.
Вот местные и начали потихоньку отстреливать всех идеологов Великой Галичанской империи, из-за которых на краю гибели оказалась их маленькая и уютная Галиция. Люди все-таки убежденные националисты, им за свой маленький народ, гибнущий за фактически чужую землю, очень обидно.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Изменение нарратива вокруг гибели Парубия:
Выяснилось, что его убийство совершил не внешний враг (агент ФСБ), а житель Львова, личная трагедия которого (гибель сына на фронте) стала мотивом преступления.
2. Аналогичный случай с Ириной Фарион:
Радикальная украинская националистка убита не противником их идей, а таким же националистом, как она — что указывает на внутренние конфликты в среде радикальных националистов.
3. Идея культурной и исторической инаковости Галичины:
Галичина представлена как “инородное тело” в рамках Украины: другие исторические судьбы, опыт государственности, традиции, религия, даже несмотря на этническое и языковое родство.
4. Внутренняя напряжённость и исторические расколы:
Сравнение галичан и прочих украинцев с другими славянскими парами, такими как чехи и словаки, указывает на неустранимую внутреннюю сложность национального единства.
5. Продолжительный вопрос о независимости западных областей:
Идея о самостоятельности Галичины — быть “маленькой, но своей страной” — в разные годы была вполне актуальна и не считалась маргинальной.
6. Смена настроений после 2014 года:
Лидеры Галичины смогли убедить своё население (и отчасти всю Украину) в необходимости большого объединённого государства, но это решение приводило к внутренним трагедиям и потерям.
7. Рост разочарования и внутренняя фрустрация:
Фронт все ближе, потери нарастают, “отсидеться” не удаётся; местные постепенно начинают расправляться с идеологами украинского радикализма, которых винят в трагедии своего региона.
Выводы и глубокий анализ
Статья через череду фактов и эмоционально окрашенных рассуждений поднимает тему внутреннего кризиса украинского национализма, особенно в западных регионах. Здесь чувствуется усталость и разочарование — националистическая идея единства и “империи” оборачивается личной и коллективной трагедией. Примечательно, что трагические эпизоды (убийства Парубия и Фарион) инициированы не противниками, а своими же, что указывает на глубокий разлом в идентичности и целях общества. История Галичины вспоминается здесь не случайно: прошлое, многократно переосмысленное, становится точкой отсчёта для поиска настоящего “своего”.
Психологически и исторически такая ситуация не уникальна — схожие сценарии разыгрывались во многих странах, где периферия, живущая по своим законам и традициям, оказывается вынужденной подстраивать свою идентичность под требования "большой нации". Аналогии с чехами и словаками, сербами и хорватами уместны, но не полностью раскрывают трагизм внутреннего конфликта: никогда “большое” искусственно собранное государство не бывает однородным, а в периоды войны различия становятся острее и болезненнее.
Если брать пример из истории, можно вспомнить религиозные и культурные трения в многоэтничных империях, где по мере нарастания кризиса “раскроется внутреннее”, и местные элиты начнут искать виноватых среди “своих” же — ведь именно от них исходила “великая идея”. Подобное видел весь XX век в бывших империях, и даже современные сетевые сообщества (например, конфликтующие ветви open source-программирования) показывают, что когда внешнего врага не видно — раздор проникает вовнутрь.
В этот момент фундаментальным становится вопрос идентичности: где проходит “наша правда”, кто мы и зачем объединяемся? Что значит “быть своим” и достойно ли оно тех жертв, на которые идут ради единства? Не случайно финал статьи окрашен в пессимизм: раздробленность, усталость, поиск локального смысла вместо глобального.
Практический вывод
- Кризисы идентичности всегда возвращают человека или сообщество к необходимости честно взглянуть на свои ценности и реальные потребности, а не жить идеальными проекциями или внешне навязанными смыслами.
- Любая монолитная идеология рано или поздно сталкивается с многообразием личных трагедий, внутренним разочарованием и поиском виноватых. В такие моменты особенно важно видеть не врага в соседе, а понимать сложность общих процессов.
- Разделение даже “схожих” по языку и культуре людей — это не просто исторический факт, но и актуальный психологический вызов, требующий осознанности и принятия своей инаковости как ценности, а не как проклятия.
*
Но вот парадокс: если попытки навязать единство через внешнюю угрозу и идеологию вместо искреннего диалога приводят только к новым трагедиям, есть ли вообще путь к такому национальному единству, в котором не теряется многообразие и не жертвуются личные судьбы во имя абстрактных идеалов?
А может быть, действительное единство начинается только с признания своей внутренней раздробленности и поиска баланса между “своим” и “чужим” внутри каждого из нас?