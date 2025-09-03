Сегодня выяснилось, что Парубия убил не какой-то там агент ФСБ, а житель Львова, сын которого погиб под Бахмутом воюя за ВСУ.

Тут стоит напомнить, что год назад также во Львове была убита радикальная украинская националистка Ирина Фарион, убита также никаким то там партизаном-русофилом, а радикальным украинским националистом, таким же, как и она сама.

В целом, картина понятная.

Галичина всегда была инородным телом в составе Украины. До 1939 года (а по сути до 1945) галичане и украинцы никогда не жили в одном государстве.

Да, этнически и лингвистически галичане и остальные украинцы, как будто один народ, но на само деле – разные. Разная культура, разная вера, разная геополитическая ориентация. Галичане и остальные украинцы – это как словаки и чехи, хорваты и сербы.

И вопрос о том, нужна ли Галиции остальная Украина существовал практически всегда. По крайней мере до 2014 года. Зачем все эти непонятные Хорьков, Донецк, Одесса, да даже Киев? Живут там чужие люди, чужие люди предпочитают говорить на другом языке, а если уж говорят на украинском, то на каком-то чужом, чужие люди молятся в чужих церквях, чужие люди 9 мая несут цветы к чужим памятникам.

Идея о том, что нужно жить маленькой, но своей страной, типа Словакии, не была маргинальной.

Более того, в самом начале 2014 вопрос отделения западных областей от Украины был весьма актуальным: считалось, что, если Янукович усидит, пяти западным областям Украины нужно создавать своё государство, без юго-восточных «ватников» и «совков».

Но ситуация изменилась, и лидеры галичан смогли убедить всех сомневающихся, что лучше все-таки иметь свою галичанскую империю: от Львова до Мариуполя, от Сум до Одессы.

Да, там, где-то далеко на востоке немного воюют, но это еще и лучше, так как воюют то между собой наша «русня» с москальской «русней», а мы тут во Львове отсидимся.

Но отсидеться не получилось: кладбища растут, по Львову прилетает. Перспективы очень печальные: от просто долгой и мучительной поствоенной депрессии, до аннексии Польшей.

Вот местные и начали потихоньку отстреливать всех идеологов Великой Галичанской империи, из-за которых на краю гибели оказалась их маленькая и уютная Галиция. Люди все-таки убежденные националисты, им за свой маленький народ, гибнущий за фактически чужую землю, очень обидно.