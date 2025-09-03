Главная » Видео, История, Творчество

Родион Щедрин о музыке Баха (1973)

8 0
Переслано от: Советское телевидение

Фрагмент передачи из цикла “Слово о музыке”. #Композитор Родион Щедрин рассказывает о музыке Иоганна-Себастьяна Баха.
Бранденбургский концерт №3, соль-мажор, 1 часть #Allegro
Исполнитель: #Оркестр Венской филармонии. Дирижер – Герберт фон Караян. Соло на чембало (клавесине) – Герберт фон Караян
Композитор: Иоганн Себастьян Бах

Главная редакция музыкальных программ, 1973 г.

#РодионЩедрин #Бах #ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Личность и судьба Баха:
Бах прожил жизнь, полную трудностей и лишений. Уже в детстве он осиротел и был вынужден подчиняться строгому воспитанию старшего брата, что не мешало ему проявлять глубокое стремление к музыке: ночами, тайно, он переписывал запрещённые для него ноты. В зрелом возрасте Бах не пользовался широкой славой, хотя был признан как выдающийся органист и контрапунктист. Личное счастье композитора омрачали одиночество и проблемы со здоровьем — под конец жизни он ослеп.

2. Связь Баха с Россией:
Интересна историческая и культурная перекличка между Бахом и Россией. Его брат участвовал в Полтавском сражении на стороне шведской армии, и некоторые письма Баха были обнаружены в Москве. Формальный статус придворного музыканта композитор получил благодаря русскому посланнику, который заказал знаменитые «Гольдберговские вариации» — сочинение, созданное для облегчения бессонницы покровителя.

3. Слагавшаяся после смерти судьба творчества Баха:
После смерти композитора его музыкальное наследие оказалось почти забытым. Дети Баха были вынуждены продать даже медные доски с нотными гравюрами за цену металла, а одна из дочерей влачила настолько бедное существование, что помощи ей просил через газету сам Бетховен.

4. Возрождение интереса к Баху:
Истинное признание Бах получил только спустя столетие — напомним опыт Мендельсона-Бартольди, который инициировал исполнение «Страстей по Матфею», вдохновив новое поколение музыкантов. Творчество Баха вновь оказалось в центре внимания, впечатляя глубиной мысли и эмоциональной насыщенностью.

5. Многогранность и величие музыки Баха:
Музыка Баха универсальна: в ней и радость, и скорбь, и ирония; она близка слушателю благодаря многообразию чувств и силе художественного воздействия. Бах, по мнению выступающего, сам, возможно, не до конца осознавал масштаб своего дара, что типично для многих подлинных гениев, переросших своё время.

6. Импровизационное начало и живая традиция:
В исполнении, особенно на клавесине, было принято импровизировать на основе басовой линии — так что даже сегодняшние интерпретации несут в себе некую долю свободы и творчества, храня живую нить времени.

7. Смысл соприкосновения с Бахом:
Прослушивание музыки Баха, по мнению Родиона Щедрина, делает слушателя богаче, как бы поднимает его над суетой и приближает к высшим чувствам и размышлениям о прекрасном.

Вывод:

Беседа поднимает вопросы признания гения в обществе, исторической памяти и преемственности. Бах оказывается не только человеком своей эпохи, но фигура глубоко связующая культуры и времена — его музыка обращена и к универсальным человеческим чувствам, и к «собеседникам» будущего. Рассказ о трудной судьбе самого композитора и его наследия звучит предостережением против идеализации, напоминая, как подлинная суть часто ускользает современникам, и как значимость становится очевидной только спустя годы.

Вместе с тем, есть и практический аспект: музыка Баха вновь и вновь служит точкой опоры и вдохновения, независимо от культурных границ и исторических обстоятельств. Это напоминает, что переживание красоты, смысла, гармонии — пусть мимолётное — может многое изменить в душе.

В заключение неизбежно возникает вопрос: не свидетельствует ли история Баха о том, что подлинная ценность часто остаётся невидимой современникам, но созревает в будущем, когда общество становится готово её воспринять? Быть может, любое истинно глубокое искусство – это инвестиция в то, что пока что лишь готовится раскрыться в чьём-то сердце? Как мы сегодня можем распознать и принять такие ценности — и в искусстве, и в собственной жизни?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=csgd9r6iRHk
