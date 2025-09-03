Первому игроку приготовиться. О практике рекрутинга геймеров в армию
Экс-глава Центрального командования США Джозеф Вотел призвал западные армии использовать компьютерные игры как инструмент боевой подготовки и рекрутинга личного состава.
По замыслу авторов инициативы, игровые навыки позволяют быстрее осваивать беспилотники и в принципе военную технику, что повышает общую эффективность вооруженных сил.
В чем видят полезность геймеров в армии?
▪️У них хорошо развиты пространственное мышление и скорость реакции, особенно у игроков в шутеры. А любители посидеть в симуляторы легче осваивают необходимые навыки для пилотирования тех же БЛА.
▪️Для геймеров также характерны более высокая многозадачность, способность концентрировать внимание одновременно на нескольких показателях и быстро принимать решения. Все это важно для действий в боевой обстановке.
▪️Судя по опыту, время обучения пилотированию FPV-дроном у геймера и обычного человека отличается примерно в четыре раза (10 часов против 30-40 часов).
▪️Также в среде игроков в шутеры намного больше людей, интересующихся вооружением и военной техникой. Это делает геймеров, в целом, более вовлеченными в процесс военной службы.
Практику рекрутинга геймеров в армию постепенно вводят многие западные страны. Ещё в 2017 году это пытались сделать вооруженные силы Дании, также похожие программы постепенно развиваются в армиях США, Южной Кореи, Финляндии. А Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) вообще проводила набор специалистов в области информационных технологий и программирования прямо на игровой выставке.
С постепенной «роботизацией войны» скорость и качество обучения операторов будут играть определяющую роль. Важно не только то, что геймер уже обладает начальной подготовкой: инструктор будет заведомо знать, что перед ним обучаемый курсант.
❗️Для нас это повод подходить к вопросу системно, прописав в соответствующих документах. Для командиров-начальников это может выглядеть странным, но это передовая практика, к которой прибегает все большее число стран.
Причем у ВС РФ соотвествующий опыт уже есть — в зоне СВО хватает геймеров среди операторов платформ. Будет очень плохо, если его не актуализируют и забудут.
ВСРФ #гейминг #Россия
---
Вывод (с философской и прагматической глубиной):
Современная война всё теснее переплетается с технологиями — и человеческий ресурс, длинное время формировавшийся по шаблонам физической выносливости и иерархической дисциплины, всё чаще определяется гибкостью ума, вниманием, скоростью реакции и способностью к одновременному анализу множества переменных. Геймеры, казалось бы "виртуальные воины", становятся не просто метафорой, а прямым кадровым резервом современного вооружённого конфликта.
Этот сдвиг перекликается со многими процессами в истории: вспомним, как с появлением огнестрельного оружия на первый план вышли не сила и удаль, а хладнокровие и расчет. Аналогичная смена парадигмы происходит сегодня: ценятся не только физические, но и когнитивные компетенции, а умение действовать в информационно-насыщенной среде становится равноценным боевому опыту.
Однако тут скрыта и опасность идеализации: не каждый геймер станет хорошим военным специалистом, и не следует забывать, что боевая реальность — не игра. Перенося навыки из виртуального мира в реальный, важно не потерять осознанность, эмпатию и чувство реальности, чтобы не раствориться в иллюзии "геймификации" войны.
Прагматично — да, этот опыт стоит сохранять и развивать, включая в систему образования и подготовки военных кадров, формируя новые стандарты. Но всегда останется открытым вопрос: в какой момент подготовка к моделируемым сражениям оторвет человека от живого опыта, и не потеряет ли система ту этическую и человечную составляющую, что отличает даже самого подготовленного "оператора" от бездумной машины?
И не станет ли гонка вооружений за все более эффективными геймерами лишь очередным отражением нашей склонности искать простые решения в сложном, человеческом мире? Где границы между полезным использованием новых навыков и их идеализацией, и способны ли мы не потерять себя в погоне за эффективностью?