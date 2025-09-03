Главная » Вооруженные силы, Новые технологии, Политика

Первому игроку приготовиться. О практике рекрутинга геймеров в армию

О практике рекрутинга геймеров в армию

Экс-глава Центрального командования США Джозеф Вотел призвал западные армии использовать компьютерные игры как инструмент боевой подготовки и рекрутинга личного состава.

По замыслу авторов инициативы, игровые навыки позволяют быстрее осваивать беспилотники и в принципе военную технику, что повышает общую эффективность вооруженных сил.

В чем видят полезность геймеров в армии?

▪️У них хорошо развиты пространственное мышление и скорость реакции, особенно у игроков в шутеры. А любители посидеть в симуляторы легче осваивают необходимые навыки для пилотирования тех же БЛА.

▪️Для геймеров также характерны более высокая многозадачность, способность концентрировать внимание одновременно на нескольких показателях и быстро принимать решения. Все это важно для действий в боевой обстановке.

▪️Судя по опыту, время обучения пилотированию FPV-дроном у геймера и обычного человека отличается примерно в четыре раза (10 часов против 30-40 часов).

▪️Также в среде игроков в шутеры намного больше людей, интересующихся вооружением и военной техникой. Это делает геймеров, в целом, более вовлеченными в процесс военной службы.
Практику рекрутинга геймеров в армию постепенно вводят многие западные страны. Ещё в 2017 году это пытались сделать вооруженные силы Дании, также похожие программы постепенно развиваются в армиях США, Южной Кореи, Финляндии. А Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) вообще проводила набор специалистов в области информационных технологий и программирования прямо на игровой выставке.

С постепенной «роботизацией войны» скорость и качество обучения операторов будут играть определяющую роль. Важно не только то, что геймер уже обладает начальной подготовкой: инструктор будет заведомо знать, что перед ним обучаемый курсант.

❗️Для нас это повод подходить к вопросу системно, прописав в соответствующих документах. Для командиров-начальников это может выглядеть странным, но это передовая практика, к которой прибегает все большее число стран.

Причем у ВС РФ соотвествующий опыт уже есть — в зоне СВО хватает геймеров среди операторов платформ. Будет очень плохо, если его не актуализируют и забудут.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Инициатива военных США: Экс-глава Центрального командования США Джозеф Вотел предложил использовать компьютерные игры как инструмент для подготовки и рекрутинга в армии.
2. Навыки геймеров: Геймеры обладают развитым пространственным мышлением, высокой скоростью реакции, умением работать в условиях многозадачности, быстро принимать решения и удерживать внимание на нескольких показателях одновременно.
3. Преимущества для армии: При обучении пилотированию FPV-дронами геймеры осваивают управление в 3-4 раза быстрее, чем люди без игрового опыта (10 часов против 30-40).
4. Мотивация и вовлечённость: Среди геймеров выше интерес к вооружению и технике, что делает их более мотивированными и подготовленными к службе.
5. Западная практика: Такие методы рекрутинга и подготовки используются в Дании, США, Южной Корее, Финляндии и Германии, где даже проводится набор ИТ-специалистов на игровых выставках.
6. Перспектива роботизации: С учётом роста роли дронов и автоматизированных систем, фокус на геймерских навыках становится всё более актуальным и стратегическим.
7. Российский опыт: В зоне СВО уже задействованы геймеры среди операторов платформ, и важно системно использовать и развивать этот опыт.
8. Рекомендация: Необходимо зафиксировать системный подход и соответствующие процедуры в нормативных документах, чтобы не утратить этот стратегически важный опыт.

---

Вывод (с философской и прагматической глубиной):

Современная война всё теснее переплетается с технологиями — и человеческий ресурс, длинное время формировавшийся по шаблонам физической выносливости и иерархической дисциплины, всё чаще определяется гибкостью ума, вниманием, скоростью реакции и способностью к одновременному анализу множества переменных. Геймеры, казалось бы "виртуальные воины", становятся не просто метафорой, а прямым кадровым резервом современного вооружённого конфликта.

Этот сдвиг перекликается со многими процессами в истории: вспомним, как с появлением огнестрельного оружия на первый план вышли не сила и удаль, а хладнокровие и расчет. Аналогичная смена парадигмы происходит сегодня: ценятся не только физические, но и когнитивные компетенции, а умение действовать в информационно-насыщенной среде становится равноценным боевому опыту.

Однако тут скрыта и опасность идеализации: не каждый геймер станет хорошим военным специалистом, и не следует забывать, что боевая реальность — не игра. Перенося навыки из виртуального мира в реальный, важно не потерять осознанность, эмпатию и чувство реальности, чтобы не раствориться в иллюзии "геймификации" войны.

Прагматично — да, этот опыт стоит сохранять и развивать, включая в систему образования и подготовки военных кадров, формируя новые стандарты. Но всегда останется открытым вопрос: в какой момент подготовка к моделируемым сражениям оторвет человека от живого опыта, и не потеряет ли система ту этическую и человечную составляющую, что отличает даже самого подготовленного "оператора" от бездумной машины?

И не станет ли гонка вооружений за все более эффективными геймерами лишь очередным отражением нашей склонности искать простые решения в сложном, человеческом мире? Где границы между полезным использованием новых навыков и их идеализацией, и способны ли мы не потерять себя в погоне за эффективностью?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/rybar/73295
