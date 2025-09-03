Первому игроку приготовиться

О практике рекрутинга геймеров в армию

Экс-глава Центрального командования США Джозеф Вотел призвал западные армии использовать компьютерные игры как инструмент боевой подготовки и рекрутинга личного состава.

По замыслу авторов инициативы, игровые навыки позволяют быстрее осваивать беспилотники и в принципе военную технику, что повышает общую эффективность вооруженных сил.

В чем видят полезность геймеров в армии?

▪️У них хорошо развиты пространственное мышление и скорость реакции, особенно у игроков в шутеры. А любители посидеть в симуляторы легче осваивают необходимые навыки для пилотирования тех же БЛА.

▪️Для геймеров также характерны более высокая многозадачность, способность концентрировать внимание одновременно на нескольких показателях и быстро принимать решения. Все это важно для действий в боевой обстановке.

▪️Судя по опыту, время обучения пилотированию FPV-дроном у геймера и обычного человека отличается примерно в четыре раза (10 часов против 30-40 часов).

▪️Также в среде игроков в шутеры намного больше людей, интересующихся вооружением и военной техникой. Это делает геймеров, в целом, более вовлеченными в процесс военной службы.

Практику рекрутинга геймеров в армию постепенно вводят многие западные страны. Ещё в 2017 году это пытались сделать вооруженные силы Дании, также похожие программы постепенно развиваются в армиях США, Южной Кореи, Финляндии. А Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) вообще проводила набор специалистов в области информационных технологий и программирования прямо на игровой выставке.

С постепенной «роботизацией войны» скорость и качество обучения операторов будут играть определяющую роль. Важно не только то, что геймер уже обладает начальной подготовкой: инструктор будет заведомо знать, что перед ним обучаемый курсант.

❗️Для нас это повод подходить к вопросу системно, прописав в соответствующих документах. Для командиров-начальников это может выглядеть странным, но это передовая практика, к которой прибегает все большее число стран.

Причем у ВС РФ соотвествующий опыт уже есть — в зоне СВО хватает геймеров среди операторов платформ. Будет очень плохо, если его не актуализируют и забудут.

