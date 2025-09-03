Главная » Видео, История, Мировоззрение

Неизвестные страницы Второй мировой

12 0
Переслано от: День ТВ

Япония встаёт на старые рельсы. О том, зачем СССР вступил в войну с милитаристской Японией, дальневосточном «Мюнхене» и том, почему на самом деле фашистская империя капитулировала говорим с доктором исторических наук, профессором Института стран Востока Анатолием Кошкиным. Ведущий – политолог Игорь Шишкин.

Подписывайтесь на наши площадки!

Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra

Мероприятия «День-центра» den-magazin.ru/utm/1473
Книжный магазин «День» den-magazin.ru

Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео

1. Роль Японии во Второй мировой и Великой Отечественной войнах
- Япония была не столько пассивным, сколько косвенным, но значимым участником Великой Отечественной войны: миллионная Квантунская армия сковывала значительные силы СССР по договорённости с гитлеровской Германией.
- Противостояние с Японией удлиняло войну и по сути делало СССР заложником стратегической нестабильности на восточных границах.

2. Замалчивание советской победы над Японией в постсоветский период
- После распада СССР память о победе 1945 года над Японией практически вычеркнули из официальных памятных дат — главным образом для улучшения отношений с Японией в расчёте на инвестиции.
- Лишь в 2023 году дата окончательной победы была снова официально признана и получила мемориальный статус. Парадоксально, некоторые из ныне "патриотичных" политиков ранее выступали против этого.

3. Международное значение событий 1945 года
- В современном Китае 80-летие окончания Второй мировой войны отмечается с огромным размахом, подчёркивая решающую роль не только Красной Армии, но и многолетнего упорного сопротивления Китая японской агрессии.
- Президент России впервые на столь высоком уровне отметил значение китайского сопротивления, сковывавшего крупные японские силы и мешавшего Японии напасть на СССР в 1941-1942 годах.
- Советский Союз оказывал Китаю колоссальную военную помощь, без которой Китай вряд ли смог бы долго сопротивляться японской военной машине. Напротив, Великобритания де-факто признала японские завоевания, а США в ряде периодов помогали Японии ресурсами.

4. Миф об "атомной бомбе" как причине капитуляции Японии
- Распространено мнение, будто атомная бомбардировка стала главным фактором капитуляции Японии. В действительности, капитуляция последовала лишь после молниеносного разгрома Квантунской армии Красной армией на материке.
- Японская военная клика строила планы решающего сражения на территории метрополии, была готова приносить огромные человеческие жертвы ради переговоров на выгодных для себя условиях.
- Советское наступление выбило у японских милитаристов этот сценарий — капитуляция стала неизбежной.

5. Антиисторические искажения, современные мифы и пропаганда
- В японской и прозападной риторике активно искажается суть советско-японской войны: обвиняют СССР в "вероломной агрессии", замалчиваются причины вступления СССР и его предупреждение о разрыве пакта о ненападении.
- Иногда и в России упрочняется миф, что война была затеянной по указке союзников и нужна была только Сталину для "выслуживания" перед Западом.
- Были веские геополитические причины вступления: в противном случае Китай стал бы исключительно проамериканским, вся Восточная Азия закрылась бы для советского влияния, а на Дальнем Востоке СССР вновь оказался бы в стратегической изоляции.

6. Современные последствия и неурегулированные вопросы
- Япония остаётся единственной страной-побеждённой во Второй мировой, столь откровенно отрицательной по отношению к итогам войны, требующей возврата территорий и формирующей идеологию собственной "особой миссии" в Азии.
- Внутри страны идёт милитаристский реванш: от исторических мифов о "зоне совместного процветания" до морально-нравственного воспитания, демонстративных требований пересмотра границ, возможно, — желаний обладания ядерным оружием.
- Япония системно отказывается признавать и каяться за преступления против Кореи, Китая и других народов, несмотря на факты массовых злодеяний.

7. Значение памяти и современных годовщин
- Отмечая 80-летие победы, Россия и Китай не только салютуют памяти минувших подвигов — эти торжества содержат прямой сигнал сегодня: история не завершилась, идеология реванша снова звучит с Востока, и уроки прошлого имеют ценность и для будущего.
- Политика западных стран (США, Британии), Японии и их попытки посеять раздор между Россией и Китаем сегодня явно не преуспевают — страны Азии, включая КНДР, всё охотнее координируют свою политику и усилия.

Выводы и рефлексия

В данном разговоре проявляются одни из главных парадоксов современной истории: победа над Японией и объединённые усилия народов СССР, Китая и Кореи долгое время умышленно замалчивались либо искажались в интересах политической конъюнктуры. Здесь пересекаются история, политика, идеология и человеческая память: разговор о войне — это не только о прошлом, но и о будущем.

Япония, не желая смириться с итогами поражения, ищет способы идеологической реабилитации прошлого, закрепляя у молодёжи образ страны-жертвы, несправедливо лишённой территорий и права быть лидером. Это зеркало, в котором историческая правда не просто преломляется, но становится инструментом самоутверждения в современном мире. Такой механизм мифотворчества несёт риски уже не только для исторической истины, но и для будущего мироустройства в Восточной Азии.

Усилия по сохранению памяти — это не только стремление избежать войн в будущем, но и борьба против вымывания смысла Победы в общественном сознании. Если опираться лишь на советские либо японские интерпретации, истина всегда будет частичной, выстраивая вокруг фактов заслон политических интересов и идеологических страстей.

История Второй мировой войны на Дальнем Востоке — тема многослойная. Она требует междисциплинарного подхода: мы видим, как дипломатия, геополитика, память поколений, экономические интересы и медийные эффекты переплетаются, создавая новый ландшафт смыслов.

Можно ли, исходя из опыта XX века, выстроить на Дальнем Востоке более справедливый и мирный порядок? И способны ли современные общества распознать свои исторические заблуждения или идеализации, прежде чем те приведут к новым трагедиям? Как нам отличать правду от политических мифов — и возможно ли вообще устоять перед соблазном поверить в удобную, но искаженную картину прошлого?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/3afa07a529edff05338babeeef31407f/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Нацистский геноцид славян. Неизвестные страницы/ Егор Яковлев и Дмитрий Пучков
Британские тайны Второй Мировой. Часть V «Фитиль WWII»
Архив с доски объявлений: Неизвестные ранее фронтовые фотографии Второй мировой войны
Изучая польскую версию Второй мировой
Путин написал статью о Второй мировой войне
Александр Поволоцкий. Военно-полевая хирургия. Часть 19. "Вторая мировая началась"
Вторая Мировая война. Неизвестное об известном
«Душа нации живет в памяти…». Как России навязывают иной взгляд на события Второй Мировой

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru