Неизвестные страницы Второй мировой
Япония встаёт на старые рельсы. О том, зачем СССР вступил в войну с милитаристской Японией, дальневосточном «Мюнхене» и том, почему на самом деле фашистская империя капитулировала говорим с доктором исторических наук, профессором Института стран Востока Анатолием Кошкиным. Ведущий – политолог Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
1. Роль Японии во Второй мировой и Великой Отечественной войнах
- Япония была не столько пассивным, сколько косвенным, но значимым участником Великой Отечественной войны: миллионная Квантунская армия сковывала значительные силы СССР по договорённости с гитлеровской Германией.
- Противостояние с Японией удлиняло войну и по сути делало СССР заложником стратегической нестабильности на восточных границах.
2. Замалчивание советской победы над Японией в постсоветский период
- После распада СССР память о победе 1945 года над Японией практически вычеркнули из официальных памятных дат — главным образом для улучшения отношений с Японией в расчёте на инвестиции.
- Лишь в 2023 году дата окончательной победы была снова официально признана и получила мемориальный статус. Парадоксально, некоторые из ныне "патриотичных" политиков ранее выступали против этого.
3. Международное значение событий 1945 года
- В современном Китае 80-летие окончания Второй мировой войны отмечается с огромным размахом, подчёркивая решающую роль не только Красной Армии, но и многолетнего упорного сопротивления Китая японской агрессии.
- Президент России впервые на столь высоком уровне отметил значение китайского сопротивления, сковывавшего крупные японские силы и мешавшего Японии напасть на СССР в 1941-1942 годах.
- Советский Союз оказывал Китаю колоссальную военную помощь, без которой Китай вряд ли смог бы долго сопротивляться японской военной машине. Напротив, Великобритания де-факто признала японские завоевания, а США в ряде периодов помогали Японии ресурсами.
4. Миф об "атомной бомбе" как причине капитуляции Японии
- Распространено мнение, будто атомная бомбардировка стала главным фактором капитуляции Японии. В действительности, капитуляция последовала лишь после молниеносного разгрома Квантунской армии Красной армией на материке.
- Японская военная клика строила планы решающего сражения на территории метрополии, была готова приносить огромные человеческие жертвы ради переговоров на выгодных для себя условиях.
- Советское наступление выбило у японских милитаристов этот сценарий — капитуляция стала неизбежной.
5. Антиисторические искажения, современные мифы и пропаганда
- В японской и прозападной риторике активно искажается суть советско-японской войны: обвиняют СССР в "вероломной агрессии", замалчиваются причины вступления СССР и его предупреждение о разрыве пакта о ненападении.
- Иногда и в России упрочняется миф, что война была затеянной по указке союзников и нужна была только Сталину для "выслуживания" перед Западом.
- Были веские геополитические причины вступления: в противном случае Китай стал бы исключительно проамериканским, вся Восточная Азия закрылась бы для советского влияния, а на Дальнем Востоке СССР вновь оказался бы в стратегической изоляции.
6. Современные последствия и неурегулированные вопросы
- Япония остаётся единственной страной-побеждённой во Второй мировой, столь откровенно отрицательной по отношению к итогам войны, требующей возврата территорий и формирующей идеологию собственной "особой миссии" в Азии.
- Внутри страны идёт милитаристский реванш: от исторических мифов о "зоне совместного процветания" до морально-нравственного воспитания, демонстративных требований пересмотра границ, возможно, — желаний обладания ядерным оружием.
- Япония системно отказывается признавать и каяться за преступления против Кореи, Китая и других народов, несмотря на факты массовых злодеяний.
7. Значение памяти и современных годовщин
- Отмечая 80-летие победы, Россия и Китай не только салютуют памяти минувших подвигов — эти торжества содержат прямой сигнал сегодня: история не завершилась, идеология реванша снова звучит с Востока, и уроки прошлого имеют ценность и для будущего.
- Политика западных стран (США, Британии), Японии и их попытки посеять раздор между Россией и Китаем сегодня явно не преуспевают — страны Азии, включая КНДР, всё охотнее координируют свою политику и усилия.
Выводы и рефлексия
В данном разговоре проявляются одни из главных парадоксов современной истории: победа над Японией и объединённые усилия народов СССР, Китая и Кореи долгое время умышленно замалчивались либо искажались в интересах политической конъюнктуры. Здесь пересекаются история, политика, идеология и человеческая память: разговор о войне — это не только о прошлом, но и о будущем.
Япония, не желая смириться с итогами поражения, ищет способы идеологической реабилитации прошлого, закрепляя у молодёжи образ страны-жертвы, несправедливо лишённой территорий и права быть лидером. Это зеркало, в котором историческая правда не просто преломляется, но становится инструментом самоутверждения в современном мире. Такой механизм мифотворчества несёт риски уже не только для исторической истины, но и для будущего мироустройства в Восточной Азии.
Усилия по сохранению памяти — это не только стремление избежать войн в будущем, но и борьба против вымывания смысла Победы в общественном сознании. Если опираться лишь на советские либо японские интерпретации, истина всегда будет частичной, выстраивая вокруг фактов заслон политических интересов и идеологических страстей.
История Второй мировой войны на Дальнем Востоке — тема многослойная. Она требует междисциплинарного подхода: мы видим, как дипломатия, геополитика, память поколений, экономические интересы и медийные эффекты переплетаются, создавая новый ландшафт смыслов.
Можно ли, исходя из опыта XX века, выстроить на Дальнем Востоке более справедливый и мирный порядок? И способны ли современные общества распознать свои исторические заблуждения или идеализации, прежде чем те приведут к новым трагедиям? Как нам отличать правду от политических мифов — и возможно ли вообще устоять перед соблазном поверить в удобную, но искаженную картину прошлого?