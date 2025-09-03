Главный спор Си и Моди и детская болезнь ШОС. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Комментарий редакции
Ключевые идеи:
1. Главный фокус саммита ШОС — не многочисленные "пассажиры", а встреча между лидерами Китая (Си Цзиньпином) и Индии (Нарендрой Моди). Эта встреча — событие, выходящее за рамки персоналий, ее определяет структурное соперничество двух гигантских держав в Евразии.
2. Исторические причины разногласий между Индией и Китаем коренятся гораздо глубже, чем противоречия двух нынешних лидеров или их авторитарный стиль управления. Территориальные споры (например, в Гималаях), религия, разное восприятие международных соглашений — только верхушка айсберга, тогда как основная причина конфликта лежит в конкуренции за евразийские торговые маршруты.
3. Торговые коридоры как поле борьбы:
- Китай развивает проект Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК), связывающий Китай с выходом к Индийскому океану через Пакистан.
- Индия — опора Север-Юг международного транспортного коридора (МТК), связующего Мумбаи с Петербургом.
- Эти проекты конкурируют между собой, во многом определяя политику двух стран (Китай поддерживает Пакистан в его конфликтах с Индией).
4. Внешние факторы (США, Запад):
- Западные (особенно американские) попытки повлиять на Индию через санкции и торговое давление, а также вовлечение Индии в антироссийские альянсы, подталкивают Индию к осторожному сближению с Китаем.
- Аналогичные процессы происходили с Россией, которую американская политика подтолкнула к союзу с Китаем.
- Тем не менее, мнение о "решающем" влиянии США, а особенно роли индивидуальных лидеров вроде Трампа — преувеличено. Действуют более фундаментальные законы геополитики и экономической целесообразности.
5. "Детская болезнь" ШОС:
- Основная инфантильность организации — незрелость самоидентификации и зависимость от антагонизма к "Глобальному Западу" как главного скрепляющего мотива.
- Чтобы стать самостоятельной силой (а не просто реакцией на внешнего "дракона"), ШОС предстоит преодолеть зависимость от внешней негативной идентичности и найти позитивную модель сотрудничества.
---
Выводы и размышления:
В данной беседе подчёркивается, что фундаментальные противоречия между Китаем и Индией неизбежны — не потому, что их лидеры лично несговорчивы, а потому что интересы их держав объективно сталкиваются на поле евразийских коммуникаций. Торговля и геополитика оставляют мало пространства для искреннего объединения, однако давление извне (США, изменение мировой экономики) порой вынуждает даже ярких соперников искать точки соприкосновения.
Дискуссия о ШОС вскрывает типичную для многих межгосударственных союзов проблему — нежелание или неспособность выработать позитивную миссию вне антагонистических отношений с Западом. Это напоминает ситуацию в личных отношениях, когда человек самоутверждается в оппозиции к "внешнему врагу", но не может обрести идентичность на позитивном основании собственного "я".
Прагматически, мы видим: конкуренция между Индией и Китаем за торговые маршруты — вопрос выживания и влияния; внешняя политика США на этом фоне выступает лишь катализатором, а не первой причиной конфликтов и союзов.
Можно провести аналогию с программированием: конкурирующие модули в системе вынуждены искать компромиссы лишь под общим давлением архитектуры; пока эта архитектура не поменяется — фундаментальные конфликты останутся неразрешимыми на глубинном уровне.
Однако разве не в человеческой природе — опираясь на конфликт, искать точки соприкосновения? Может быть, именно через преодоление "детских болезней" — сначала на уровне отдельных сообществ, затем на уровне цивилизаций — мы и учимся вырабатывать новые идентичности, при этом не теряя осознанности и не скатываясь в догматизм?
Открытый вопрос для размышления:
Что может стать тем позитивным основанием, на котором столь разные, иногда антагонистические цивилизации, как Китай и Индия, смогут выстраивать взаимодействие не по принципу "против кого дружим", а исходя из внутреннего понимания общей судьбы? Или конфликт и есть тот самый скрытый двигатель эволюции сообществ и институтов?