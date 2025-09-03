Александр Семенюк — киновед, доцент ВГИК — показывает, в чем суть и цель голливудской "повестки" и постмодернистского «переворачивания смыслов». Он анализирует скрытые подтексты в сюжетах, от «Шерлока» и пушкинских сказок до Васнецова и детской анимации.

00:00:00 — Введение: политическая линия в кино и манипуляция

00:01:36 — Влияние кино: меньше чтения, больше экранного управления

00:03:35 — Историко-культурные коды и картина мира

00:04:58 — Постмодерн: нелинейность и скрытые смыслы

00:07:05 — Российские сериалы: герой вне традиции, «страна зла»

00:10:15 — Религия и государственность: утраченная связка

00:11:24 — Библейские категории и «перевёртыши»

00:13:10 — Колониальная литература и «новый Адам»

00:14:18 — Пара героев: аристократ и простолюдин

00:15:29 — Шерлок Холмс и доктор Ватсон

00:16:15 — Дедукция, Спиноза и оккультный контекст Дойла

00:17:44 — Пушкин: «Рыбка» как восстановление кодов

00:20:14 — Антропоцентризм vs православная оптика России

00:20:58 — Гоголь «Вий»: три испытания Хомы

00:24:24 — Искусство как религиозный язык

00:27:37 — Русское искусство и знание архетипов

00:28:27 — Голливуд и протестантская этика

00:30:17 — Кейс Вайнштейна: политика и отвлекающий манёвр

00:30:57 — После Трампа: «Йеллоустоун» и республиканский нарратив

00:33:54 — «Головоломка»: гендер и скрытая идеология

00:36:06 — Мультики и дети: навязывание норм и спад Marvel

00:38:15 — Кино как икона или антиикона

00:41:52 — Русское искусство: вертикаль и покаяние

00:44:26 — Иона, кит и символика

00:45:40 — «Мастер и Маргарита»: квартира №50 и 50-й псалом

00:46:34 — Демон от Лермонтова к Булгакову

00:47:32 — Богословская мысль в искусстве

00:48:32 — Пушкинские сказки: «Золотой петушок» как радар царя

00:49:09 — Васнецов «Три богатыря» и всадники Апокалипсиса

00:50:39 — Предчувствие катастрофы: символика художника

00:51:30 — Язык современного Голливуда и «антихристов код»

00:52:04 — Финал: выводы и приглашение к продолжению

