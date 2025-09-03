Александр Семенюк | Западная “повестка”: цели и заказчики
Александр Семенюк — киновед, доцент ВГИК — показывает, в чем суть и цель голливудской "повестки" и постмодернистского «переворачивания смыслов». Он анализирует скрытые подтексты в сюжетах, от «Шерлока» и пушкинских сказок до Васнецова и детской анимации.
00:00:00 — Введение: политическая линия в кино и манипуляция
00:01:36 — Влияние кино: меньше чтения, больше экранного управления
00:03:35 — Историко-культурные коды и картина мира
00:04:58 — Постмодерн: нелинейность и скрытые смыслы
00:07:05 — Российские сериалы: герой вне традиции, «страна зла»
00:10:15 — Религия и государственность: утраченная связка
00:11:24 — Библейские категории и «перевёртыши»
00:13:10 — Колониальная литература и «новый Адам»
00:14:18 — Пара героев: аристократ и простолюдин
00:15:29 — Шерлок Холмс и доктор Ватсон
00:16:15 — Дедукция, Спиноза и оккультный контекст Дойла
00:17:44 — Пушкин: «Рыбка» как восстановление кодов
00:20:14 — Антропоцентризм vs православная оптика России
00:20:58 — Гоголь «Вий»: три испытания Хомы
00:24:24 — Искусство как религиозный язык
00:27:37 — Русское искусство и знание архетипов
00:28:27 — Голливуд и протестантская этика
00:30:17 — Кейс Вайнштейна: политика и отвлекающий манёвр
00:30:57 — После Трампа: «Йеллоустоун» и республиканский нарратив
00:33:54 — «Головоломка»: гендер и скрытая идеология
00:36:06 — Мультики и дети: навязывание норм и спад Marvel
00:38:15 — Кино как икона или антиикона
00:41:52 — Русское искусство: вертикаль и покаяние
00:44:26 — Иона, кит и символика
00:45:40 — «Мастер и Маргарита»: квартира №50 и 50-й псалом
00:46:34 — Демон от Лермонтова к Булгакову
00:47:32 — Богословская мысль в искусстве
00:48:32 — Пушкинские сказки: «Золотой петушок» как радар царя
00:49:09 — Васнецов «Три богатыря» и всадники Апокалипсиса
00:50:39 — Предчувствие катастрофы: символика художника
00:51:30 — Язык современного Голливуда и «антихристов код»
00:52:04 — Финал: выводы и приглашение к продолжению
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Кино как инструмент повестки
Кинематограф сегодня — это мощнейший инструмент влияния на массовое и бессознательное сознание людей, особенно молодых. Кино не просто отражает реальность, но активно формирует картину мира, зачастую в русле определённой, политизированной “повестки”.
2. Западная повестка и её цели
Основная идея современной западной кинематографической повестки — не только реконструкция истории, но и создание “нового человека” вне традиционных, христианских, культурных кодов. Через кино происходит переосмысление концепта “героя”: от христианского спасителя-борца со злом к “сверхчеловеку”, существу вне добра и зла, по-нитшевски отчуждённому от сострадания и традиций.
3. Манипуляция и подмена смыслов
Беседа акцентирует внимание на явлении “перевертыша”: категории добра и зла в новом искусстве нарочно смешиваются, зло облачается в одежду добра. Это свойственно как модерну, так и постмодернизму. Примеры — западная литература и кинематограф (от “Робинзона Круза” до современных мультфильмов типа “Головоломка”). Через сюжеты внедряются новые архетипы и моральные ориентиры, клеящиеся на бессознательном уровне.
4. Глубинные аллюзии и герменифтика
На уровне глубинных смыслов западное искусство всегда ведёт диалог с религиозной (прежде всего, христианской и библейской) традицией: иногда напрямую, чаще — через искажение, “искажённую цитату”. Даже те творцы, которые выставляют себя как антирелигиозные, действуют в рамках этого культурного поля, зачастую просто его переворачивая.
5. Изменение героя русской традиции
Российское кино, по мнению Семенюка, отходит от традиционного образа героя — связанного с государственностью, религией, миссией. Современный “герой” часто оторван от отечественной культурной и духовной традиции, транслируется как человек без укоренения и высших смыслов.
6. Культурное влияние элит
“Государственный заказ” в кино, по сути, — заказ политических или надгосударственных элит (необязательно официальных институций), задающих идеологическую рамку. Эти группы могут преследовать цели, далекие от интереса широкого общества или духовных ценностей.
7. Кино и икона: утраченная функция
Теоретически, кинематограф способен выполнять функцию иконы — посредника между видимым и невидимым, глубинного, духовного опыта. Сегодня же эта функция утрачена; кино всё чаще работает как инструмент соблазна, духовной “деформации”.
8. Искусство, религия и задача России
Для России и русского искусства (не в националистическом, а в культурно-духовном смысле) задача — хранить вертикаль, соединяющую земное и небесное, восстанавливать “связующую нить” времён и смысловых оснований. Без этого невозможно удерживать традицию и целостность общества.
9. Манипуляции в детском кино
Отдельно затрагивается вопрос влияния западной массовой культуры на детей, трансляции “нетрадиционных” нравственных моделей через яркие и тонко зашифрованные образы, что практически необратимо к периоду становления личности.
10. История и арт как многослойный шифр
Через аллюзии на произведения русской литературы и живописи, анализируется, как искусство разных эпох закладывает многослойные, мифологические и метафизические смыслы, предчувствуя и предвосхищая исторические катастрофы.
11. Заказчик и природа повестки
В конце сделан акцент на том, что “заказчик” нынешней повестки — не просто политические или финансовые силы, а нечто глубже, происходящее из области духовного противостояния (“язык антихриста”, “сатана как заказчик” по интерпретации иранских шиитских богословов). Это не столько конспирология, сколько символическое описание глобального кризиса смыслов и ценностей.
---
Основной вывод
Беседа Александра Семенюка — это не столько “разоблачение” конкретных сил, формирующих западную культурную повестку, сколько попытка показать глубинные, ритуальные механизмы влияния искусства на общество и бессознательное. Кино — больше не просто “развлечение”, а инструмент глобального экспериментирования с антропологическими, духовными и моральными основами человеческой цивилизации. Особую опасность это несёт в отрыве от традиционных культур и религиозных корней, что сказывается и в России, и на Западе.
Честность и прагматизм позиции Семенюка видны в отказе искать линейного “заказчика” — беседа указывает на сложную, многоуровневую систему влияний, где каждое поколение элит, культовых героев и даже удачных мультфильмов становится как бы очередным “повернутым зеркалом” прежних смыслов, а не чистым их творцом. Место истины, абсолютной и единой, оказывается неуловимым, поскольку каждый новый культурный слой выступает и носителем, и искажателем архетипов.
Финальный прагматичный и философский посыл — только сознательное возвращение к истокам, умение “расшифровывать шифры” современного искусства и восстановление вертикали духовного стремления способны дать индивиду и целому народу шанс на осознанность и свободу выбора перед лицом манипуляций и культурной “перезагрузки”.
---
Открытый вопрос для искателя истины:
Если любое искусство, как говорит Семенюк, неминуемо религиозно по своей природе, даже в своём отрицании или раздроблении, возможно ли для современного человека — зрителя, творца, политика — возвратить себе свободу интерпретации, не поддавшись манипуляции и цинизму новых элит? Или внутренний культурный компас уже безнадёжно разбит, и поиск истины требует прежде всего внутренней работы по восстановлению этого компаса, каждого — в своей биографии, в своем маленьком “кино жизни”?