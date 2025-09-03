Александр Проханов. Утешительные итоги.

Каковы промежуточные итоги войны на Украине, именуемой СВО? Их измеряют числом отбитых на Украине городов и селений, квадратными километрами освобождённых территорий, числом уничтоженных украинских танков, самолётов, систем залпового огня, потерями регулярной украинской армии и отрядов наёмников. Это потери поля боя.

Но есть другие грандиозные итоги. Мощный консолидированный Запад, помогавший Украине выстоять, оказался расколотым на Америку и Европу. И больше нет объединённого Запада, а есть бушующий непредсказуемый Трамп и множество растерянных европейских чиновников. Европейский союз, казавшийся новой европейской империей, наследницей Рима, Карла Великого, Наполеона, этот гранёный, сверкающий геополитический кристалл превратился в жидкий кисель, грязный лагерь для беженцев. Европейские страны собирают остатки национальной воли, готовые восстать и рассыпать трухлявый европейский муравейник. И в Европе вновь обнаружится “и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений”.

Неуклонно формируется антизападный союз Китая, Ирана и России, и на дальних подступах к этому союзу находится Индия. Громадные необратимые перемены происходят в самой России. Напрочь отсечён тот злосчастный период российской истории, когда изнасилованную Россию заталкивали в глобализм, и к её ранам присосалось множество кровососов, и она чахла, как узники концлагеря, у которых отбирают кровь.

Схлынуло то ядовитое, огнедышащее племя художников, литераторов, журналистов, высоколобых политологов, которые духовно окормляли либеральную Россию, превратив её в нарядный праздничный крематорий, где сгорали великие русские ценности, гибла советская цивилизация, и кочегарами у этой печи стояли “Мемориал”, Сахаровский центр, “Эхо Москвы”, “Фонд борьбы с коррупцией”. Изымаются из школ и вузов изданные на деньги Сороса учебники, в которых Россию представляют уродцем, отравляющим жизнь человечества.

Пишутся новые учебники и книги, создаётся патриотическая концепция русской истории, философии, общественной мысли. И нет хода назад, в девяностые, где людоедствовал Гайдар с пузырьком крови на чмокающих губах, Хакамада каркающим голосом учила голодных шахтёров питаться грибами и ягодами, и Борис Немцов, губернатор Нижнего Новгорода, отказывался принимать делегацию русских писателей, называя их фашистами.

Начинается русское возрождение, сквозь асфальт, ломая его корку, пробиваются русские цветы. Один из признаков этого цветения — возникающие по всем городам хоры, танцевальные ансамбли, фольклорные кружки, возвращающие к жизни великое народное искусство. Не то, что прошло стерилизацию концертных программ и в кокошниках под гармошки и балалайки полнится безвкусными однодневками. А могучее, донное, изначальное, как огненная магма, кипит в глубинах народной жизни. Исчезли старинные деревенские хоры, ушли голубоглазые старухи-певуньи, но их великое наследие, сбережённое фольклористами, возвращается в жизнь. Молодые голоса в их подлинном народном звучании исполняют величальные, свадебные, походные, разбойные песни. И эти песни, как молодильные яблоки или живая вода, делают тебя молодым, любящим, верящим, бесстрашным — бессмертным.

