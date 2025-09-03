Александр Проханов. Утешительные итоги.
Каковы промежуточные итоги войны на Украине, именуемой СВО? Их измеряют числом отбитых на Украине городов и селений, квадратными километрами освобождённых территорий, числом уничтоженных украинских танков, самолётов, систем залпового огня, потерями регулярной украинской армии и отрядов наёмников. Это потери поля боя.
Но есть другие грандиозные итоги. Мощный консолидированный Запад, помогавший Украине выстоять, оказался расколотым на Америку и Европу. И больше нет объединённого Запада, а есть бушующий непредсказуемый Трамп и множество растерянных европейских чиновников. Европейский союз, казавшийся новой европейской империей, наследницей Рима, Карла Великого, Наполеона, этот гранёный, сверкающий геополитический кристалл превратился в жидкий кисель, грязный лагерь для беженцев. Европейские страны собирают остатки национальной воли, готовые восстать и рассыпать трухлявый европейский муравейник. И в Европе вновь обнаружится “и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений”.
Неуклонно формируется антизападный союз Китая, Ирана и России, и на дальних подступах к этому союзу находится Индия. Громадные необратимые перемены происходят в самой России. Напрочь отсечён тот злосчастный период российской истории, когда изнасилованную Россию заталкивали в глобализм, и к её ранам присосалось множество кровососов, и она чахла, как узники концлагеря, у которых отбирают кровь.
Схлынуло то ядовитое, огнедышащее племя художников, литераторов, журналистов, высоколобых политологов, которые духовно окормляли либеральную Россию, превратив её в нарядный праздничный крематорий, где сгорали великие русские ценности, гибла советская цивилизация, и кочегарами у этой печи стояли “Мемориал”, Сахаровский центр, “Эхо Москвы”, “Фонд борьбы с коррупцией”. Изымаются из школ и вузов изданные на деньги Сороса учебники, в которых Россию представляют уродцем, отравляющим жизнь человечества.
Пишутся новые учебники и книги, создаётся патриотическая концепция русской истории, философии, общественной мысли. И нет хода назад, в девяностые, где людоедствовал Гайдар с пузырьком крови на чмокающих губах, Хакамада каркающим голосом учила голодных шахтёров питаться грибами и ягодами, и Борис Немцов, губернатор Нижнего Новгорода, отказывался принимать делегацию русских писателей, называя их фашистами.
Начинается русское возрождение, сквозь асфальт, ломая его корку, пробиваются русские цветы. Один из признаков этого цветения — возникающие по всем городам хоры, танцевальные ансамбли, фольклорные кружки, возвращающие к жизни великое народное искусство. Не то, что прошло стерилизацию концертных программ и в кокошниках под гармошки и балалайки полнится безвкусными однодневками. А могучее, донное, изначальное, как огненная магма, кипит в глубинах народной жизни. Исчезли старинные деревенские хоры, ушли голубоглазые старухи-певуньи, но их великое наследие, сбережённое фольклористами, возвращается в жизнь. Молодые голоса в их подлинном народном звучании исполняют величальные, свадебные, походные, разбойные песни. И эти песни, как молодильные яблоки или живая вода, делают тебя молодым, любящим, верящим, бесстрашным — бессмертным.
Комментарий редакции
1. Материальные итоги СВО:
Оценка промежуточных результатов войны на Украине осуществляется через призму военных успехов: занятые города и территории, уничтоженная техника и потери противника.
2. Геополитические сдвиги:
Автор утверждает, что Запад, прежде монолитный и консолидированный в поддержке Украины, оказался расколот на Америку и Европу. Европейский союз, когда-то казавшийся новой империей, утратил свою целостность и силу, превратился в "жидкий кисель", переживающий кризис национальных идентичностей.
3. Восстановление "национального духа" Европы:
Страны Европы, на взгляд автора, начинают возвращаться к национальным интересам и культурным корням, что может привести к "расцвету" особых европейских традиций.
4. Формирование альянсов вне Запада:
Происходит движение к созданию антагонистического союза между Китаем, Ираном, Россией, с возможным участием Индии. Это противостояние Западу рассматривается как глобальный сдвиг.
5. Внутрироссийские перемены — "перерождение и очищение":
Россия, по мнению Проханова, завершает период "унижения" 1990-х и либеральной глобализации, освобождается от влияния "либеральных" сил и ряда общественных организаций (перечислены как "духовные надсмотрщики"), переходит к формированию патриотической концепции истории, образования и культуры.
6. Возрождение русской традиции и культуры:
Автор видит проявления национального возрождения в расцвете народного искусства, хоров, ансамблей, подлинного фольклора, “народных корней”. Это символизируется возвращением потерянных традиций через молодое поколение.
Вывод:
Статья Александра Проханова выдержана в духе эмоционального и идеологического осмысления событий. Ключевая мысль — война (СВО) рассматривается не столько как поле конкретных военных побед и поражений, сколько как откровение и толчок к масштабным внутренним и мировым преобразованиям. Автор противопоставляет "Запад" — утративший единство и идеалы — и Россию, якобы восстанавливающую свою идентичность, жизнеспособность и культурную силу. Происходит возврат к "корням", патриотизму, противостоянию прошлому упадку, а также оформление новых глобальных линий напряжения.
Аналитический взгляд:
Текст интересен как иллюстрация парадигмы, где внешние политические события трактуются как повод для культурного и метафизического самостроительства. Это типичный пример обращения к идеализированному образу нации и прошлого (не лишённого определённой манипулятивности). Мы видим попытку создать новую "великую скрепу", подчеркивая очищение от "либертианской заразы" и возвращение к аутентичному народному искусству.
С точки зрения междисциплинарного анализа можно увидеть параллели с тем, как исторически идеологические кризисы возбуждали процессы национализации, изоляционизма и культурного ренессанса (сравните с немецким романтизмом XIX века или культурной политикой после революций).
Важно помнить о том, что такие нарративы склонны к идеализации, где реальность и её противоречия часто затушёвываются ради более цельной "эпической" картины. Прагматическая полезность такой позиции возникает там, где она позволяет людям чувствовать сопричастность, но опасность её заключается в уязвимости перед иллюзиями коллективного величия и подавлением альтернативных взглядов.
Открытый вопрос для размышления:
Можно ли создавать подлинное национальное единство и возрождение, опираясь на отвергающих или стигматизирующих нарративы "внешней" или "инакомыслящей" части своей истории, или истинная сила всегда рождается из диалога и признания многообразия внутри собственного опыта?