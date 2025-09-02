Время больших встреч на международном уровне. О том, как мировые лидеры ищут решения по новому мироустройству в период турбулентности, о смене оценки украинского конфликта на саммите в Тяньцзине, о шагах по консолидации структур ШОС и БРИКС, о разнице между президентом США и "императором мира", тонком политическом чутье Эрдогана и о том, что и как происходит за закрытыми дверьми больших переговоров говорят государственный деятель, премьер-министр Украины (2010-14) Николай Азаров и политолог Руслан Сафаров

Новое заседание в формате Геополитбюро LIVE. Гость – политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Тема: "Расколы постглобального мира". Уже 20 сентября – успейте на встречу: https://conference.aurora.network/geopolitburo

Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:

на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo

на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:

Telegram — https://t.me/geopolitburo

Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo