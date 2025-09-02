Восток ответил Западу: ШОС предложил миру глобальное управление | Николай Азаров и Руслан Сафаров
Время больших встреч на международном уровне. О том, как мировые лидеры ищут решения по новому мироустройству в период турбулентности, о смене оценки украинского конфликта на саммите в Тяньцзине, о шагах по консолидации структур ШОС и БРИКС, о разнице между президентом США и "императором мира", тонком политическом чутье Эрдогана и о том, что и как происходит за закрытыми дверьми больших переговоров говорят государственный деятель, премьер-министр Украины (2010-14) Николай Азаров и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
1. Турбулентность мировой политики
Участники подчеркивают, что текущий период отличается необычайной насыщенностью международных встреч высокого уровня, в особенности в августе. Это свидетельствует о нарастающей турбулентности и поиске новых моделей мирового устройства — ситуация необычна для «мертвого сезона».
2. Формирование новых коалиций и роль ШОС
Центральное место посвящено последним событиям вокруг ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) — обсуждается её растущее влияние, создание реальных экономических инструментов (Банк развития) и политическая декларация о желании стабилизировать мировой порядок и торговлю. ШОС позиционируется как возможная альтернатива западноцентричной системы управления.
3. Вызовы единства в новых альянсах
Отмечается, что несмотря на мощь и потенциал ШОС и возможного нового глобального блока, внутри этих структур сохраняется рыхлость, потенциал внутренних противоречий между участниками (пример — Китай и Индия, Индия и Пакистан). Консолидация возможна только через реальные совместные экономические и политические проекты.
4. Конфликт на Украине и новые оценки
Особое внимание уделяется заявлению Владимира Путина на встрече ШОС, который впервые четко обозначил точкой отсчета конфликта февраль 2014 года (государственный переворот на Украине), а не 2022-й — это подвергается подробному разбору, отмечается сдвиг в международной риторике не-присоединившихся стран.
5. Критика западной модели управления
Гости подчеркивают: подход США к глобальному управлению включал мнение смены режимов, торговые войны, навязывание своих форматов (примеры — Украина, десятки стран). Новая китайская инициатива глобального управления рассматривается скорее как способ стабилизации и предупреждения вмешательства извне во внутренние дела государств.
6. Информационная политика встреч
Обсуждается феномен «отсутствия информации» с саммитов: это не обязательно признак провала или заговоров — в дипломатии часто детали могут не раскрывать для корректного процесса ратификации и недопущения срыва договоренностей.
7. Единство по поводу Ближнего Востока
В рамках встреч отмечается редкое единодушие ряда стран ШОС по отношению к событиям в Иране и Газе, и критика адресована западным странам за военные и санкционные меры.
8. Практика дипломатии и место Турции
Пример с Турцией (использование стамбульской площадки) показывает, что дипломатические комплименты и признание вклада страны не означают обязательной смены платформы переговоров — многое определяется обстоятельствами.
---
Выводы и философское осмысление:
В данном обсуждении делается попытка уловить суть текущей трансформации мирового порядка — возникновение одновременно центростремительных (консолидация новых коалиций, создание экономической инфраструктуры) и центробежных (внутренние противоречия новых блоков) тенденций. ШОС и подобные структуры позиционируются как альтернатива западному глобальному управлению, базирующуюся на уважении суверенитета и прагматичной экономической интеграции.
Однако вопрос единства аутентичных геополитических проектов остается открытым. Исторический опыт учит тому, что новые образования, возникшие как ответ на гегемонию, часто сталкивались с внутренними вызовами: идеологическими разногласиями, экономическим неравенством, различиями в интересах. Гибкость подходов и баланс между декларативными принципами и практическими шагами становятся определяющими для успеха.
Интересно подчёркивается: скрытая сторона дипломатии не всегда доступна для широкой публики, и истина о принимаемых решениях зачастую расслаивается на официальный дискурс и реальные механизмы договоренностей. Это напоминает и о природе самой истины — часто она ситуативна, недоступна в полном охвате, требует доверия и умения читать между строк.
Ценен человеческий, не догматичный взгляд на политические процессы: в конечном счёте, даже «глобальные» решения всегда пронизаны человеческими страхами, надеждами, уязвимостью (но и свободой) дипломатии. Отсюда важен баланс между здравой критикой идеализированных образов стабильности и готовностью принимать сложную реальность с её неизбежной неопределённостью.
Открытый вопрос:
Если альтернативные системы глобального управления всё же формируются, возможно ли избежать повторения ошибок западной гегемонии и построить действительно устойчивый порядок, учтивый к различиям и восприимчивый к критике? Как сохранить живую гибкость в столь крупных структурах — и не превратится ли новый «порядок» однажды в зеркальное отражение старого, только с другими акцентами?