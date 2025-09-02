Немного осторожного оптимизма.
Немного осторожного оптимизма. Пока обезумевший Запад в самозабвенном жабогадюкинге между псевдолевыми и ультраправыми увлечен уничтожением остатков здравого смысла и европейской цивилизации, с Востока восходят хорошие новости.
Прошедший в Тяньцзине саммит ШОС начинает прочерчивать новые штрихи завтрашнего человеческого общества, выходя далеко за рамки евроазиатской географии. Настоящее освобождение Африки и реальный суверенитет Латинской Америки в этот момент истории недостижимы без рождения нового полюса силы, способной противостоять взбесившемуся монстру. Ракеты ВМС США, нацеленные в последние дни из Карибского моря на Венесуэлу – зеркальное отражение мира в миниатюре, где Венесуэла – любая надежда любой из наших стран быть собой, не спрашивая на это чьего-то высокого разрешения.
Непростое, но возможное объединение Китая, России и Индии в единый политический блок, смогло бы не только эффективно заменить бюрократические структуры умирающей ООН и их главной миссии – предотвращении войн, и кроме того, предложить некоторые немедленные практические решения для решения самых острых проблем отчаявшегося человечества.
Поскольку Запад всей своей историей доказал, что не привык и не способен ни с кем ни о чем договариваться на равных, необходение создание структур, свободных от колониальной логики Запада.
Я не идеализирую ни ШОС, ни его участников. Но сегодня это единственная живая и реальная сила, способная не допустить мировой войны с неизбежно ядерным апогеем, к которой уверенно ведут западные элиты. Если Китай, Индия и Россия смогут построить в ближайшее время надежное единство, причем не только экономическое, но и военно-политическое, они станут практически неуязвимы во всех отношениях. И ещё – они смогли бы гарантировать защиту суверенитета для других, кто ещё видит смысл и надежду его искать.
Борьба против глобализации бесполезна, она – объективный результат технологического развития человечества, другой вопрос в том, что миру вовсе не обязательны мировые правительства и необходимо срочно вырвать штурвал глобализации из самых кровавых и безответственных рук.
Любые жизненно важные общественные дискуссии о необходимости преодоления капитализма сохранят смысл только в случае сегодняшнего выживания человечества, и если все наши страны не окажутся превращены в чью-то сырьевую и мозговую колонию.
От последних новостей из Тяньцзина во мне шевельнулось что-то похожее на надежду.
Комментарий редакции
1. Критика современного Запада: Автор описывает Запад как обезумевший, утративший здравый смысл и разрушающий свою же цивилизацию из-за внутренних конфликтов между крайними политическими силами.
2. Восходящие надежды с Востока: Саммит ШОС в Тяньцзине рассматривается как начало новых глобальных процессов и возможностей, выходящих за пределы Евразии.
3. Потребность в новом полюсе силы: Освобождение Африки и суверенитет Латинской Америки невозможны без создания влиятельной антивестнизации и альтернативы Западу.
4. Символизм ситуации в Венесуэле: Угроза США Венесуэле используется как образ всего мира, где право на независимость постоянно подвергается давлению.
5. Потенциал единства Китая, России и Индии: Возможный союз этих стран рассматривается как способ заменить неэффективные старые институты (вроде ООН) и реально решать острые мировые проблемы.
6. Критика западной колониальной логики: Западу приписывается неспособность к равноправным переговорам, вследствие чего подчеркивается необходимость новых структур, свободных от старых паттернов.
7. Призыв к осторожному оптимизму: Автор не идеализирует ШОС, но считает её единственным реальным противовесом угрозе мировой войны.
8. Неизбежность глобализации: Несмотря на риски, глобализация оценивается как естественный этап развития; проблема — в том, под чьим контролем она находится.
9. Вызов капитализма: Дискуссии о капитализме имеют смысл, только если цивилизация выживет и не окажется «сырьевой и мозговой колонией».
10. Зарождающаяся надежда: Последние новости саммита ШОС вселяют в автора осторожную надежду на возможность перемен.
Вывод:
Статья ярко иллюстрирует атмосферу современного мирового кризиса, в котором привычная западная парадигма представляется деструктивной и неспособной предложить решение для всех, кроме себя самой. Автор рассматривает Восток (в лице ШОС и потенциального единства Китая, России и Индии) как реальную альтернативу и новый центр притяжения, способный поддержать другие развивающиеся регионы в стремлении к суверенитету.
Любопытно, что в этих рассуждениях переплетены историко-политические, идеологические и психологические мотивы. История человечества и мысли здесь предстаёт как борьба иллюзий и прагматик, где глобализация — неосознанная данность, а контроль над ней — эпицентр битвы за будущее. В статье чувствуется и метафизическая тоска: неужели события управляются лишь неумолимым механизмом власти, или же возможно появление осознанных игроков, способных вывести человечество к балансу и внутренней свободе?
Можно заметить и типичный для идеологизированного анализа соблазн — искать уничижающий образ оппонента (безумный Запад), одновременно идеализируя альтернативу. Однако автор сознательно пытается уйти от идеализации ШОС, что добавляет некоторую трезвость.
В прагматическом плане здесь важен акцент на построении новых платформ для международного взаимодействия, где возможен не только экономический, но и политический консенсус вне привычных геополитических схем.
Открытый вопрос:
Если каждое новое объединение создаёт свои, пусть и привлекательные на старте, механизмы контроля, не воспроизводим ли мы, даже если из лучших побуждений, лишь новый вариант той же самой идеализации? Возможно, путь к истинному балансу лежит не через “правильный” центр силы, а через осознанное принятие различий и поиск новых форм диалога между системами. Где, в таком случае, искать настоящую основу для надежды — в смене полюса или в изменении самой логики взаимодействия?
Так кто “впишется” за Венесуэлу, Олежка ?
Если Доня-Дуня начнёт.
Посмотрим за какой-то “оптимизьм”.