Немного осторожного оптимизма. Пока обезумевший Запад в самозабвенном жабогадюкинге между псевдолевыми и ультраправыми увлечен уничтожением остатков здравого смысла и европейской цивилизации, с Востока восходят хорошие новости.

Прошедший в Тяньцзине саммит ШОС начинает прочерчивать новые штрихи завтрашнего человеческого общества, выходя далеко за рамки евроазиатской географии. Настоящее освобождение Африки и реальный суверенитет Латинской Америки в этот момент истории недостижимы без рождения нового полюса силы, способной противостоять взбесившемуся монстру. Ракеты ВМС США, нацеленные в последние дни из Карибского моря на Венесуэлу – зеркальное отражение мира в миниатюре, где Венесуэла – любая надежда любой из наших стран быть собой, не спрашивая на это чьего-то высокого разрешения.

Непростое, но возможное объединение Китая, России и Индии в единый политический блок, смогло бы не только эффективно заменить бюрократические структуры умирающей ООН и их главной миссии – предотвращении войн, и кроме того, предложить некоторые немедленные практические решения для решения самых острых проблем отчаявшегося человечества.

Поскольку Запад всей своей историей доказал, что не привык и не способен ни с кем ни о чем договариваться на равных, необходение создание структур, свободных от колониальной логики Запада.

Я не идеализирую ни ШОС, ни его участников. Но сегодня это единственная живая и реальная сила, способная не допустить мировой войны с неизбежно ядерным апогеем, к которой уверенно ведут западные элиты. Если Китай, Индия и Россия смогут построить в ближайшее время надежное единство, причем не только экономическое, но и военно-политическое, они станут практически неуязвимы во всех отношениях. И ещё – они смогли бы гарантировать защиту суверенитета для других, кто ещё видит смысл и надежду его искать.

Борьба против глобализации бесполезна, она – объективный результат технологического развития человечества, другой вопрос в том, что миру вовсе не обязательны мировые правительства и необходимо срочно вырвать штурвал глобализации из самых кровавых и безответственных рук.

Любые жизненно важные общественные дискуссии о необходимости преодоления капитализма сохранят смысл только в случае сегодняшнего выживания человечества, и если все наши страны не окажутся превращены в чью-то сырьевую и мозговую колонию.

От последних новостей из Тяньцзина во мне шевельнулось что-то похожее на надежду.

