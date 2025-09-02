“Народ — источник власти?” Е.Спицын, Г.Камнев, С.Левченко, Г.Фёдоров. Красная линия “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 27 августа 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Полтора месяца остаётся до единого дня голосования, когда будут выбирать глав 21 субъекта Федерации, депутатов 11 региональных парламентов, пройдут другие выборы. О предстоящей избирательной кампании говорят эксперты «Точки зрения». Обсуждается центральный вопрос: действительно ли народ является источником власти в сегодняшней России?
Е.Ю. Спицын на канале Красная Линия. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196326
#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния
Комментарий редакции
Ключевые идеи и основные тезисы
1. Народ как источник власти: реальность и декларация
- Несмотря на формальное декларирование народовластия, реальные механизмы власти в современной России отдалены от идеи народного суверенитета. На практике власть связана скорее с административным ресурсом, деньгами и интересами элит, нежели с подлинным волеизъявлением граждан.
- Избирательные кампании сопровождаются давлением на оппозиционные силы, в частности на КПРФ и их кандидатов, включая административные препоны, недопуск к выборам, создание надуманных обвинений. Это подрывает саму суть демократических процедур.
2. Демократия — инструмент легитимизации, а не власть народа
- Современная российская избирательная система служит скорее для формального придания легитимности решению власти, чем для реального выбора. Демократия стала "вывеской", за которой происходит манипуляция результатами через технологические и организационные ухищрения (многодневное голосование, дистанционное электронное голосование и пр.).
- Проводится аналогия с западными странами, где демократия тоже несовершенна, но российская специфика — это усиление административных рычагов для контроля ситуации. Дискуссия о "нероссийскости" демократии служит укреплению позиций правящего класса, желающего дальнейшей элитаризации власти.
3. Неравенство, кризис регионального развития и управленческий хаос
- В стране наблюдается экономический и социальный разрыв между регионами, отсутствие комплексного планирования и деградация инфраструктуры (медицина, дороги, социальное жильё).
- Развитие регионов носит фрагментарный, неувязанный характер, на местах отсутствуют долгосрочные и целостные программы, власть ориентируется на формальные показатели и частные интересы.
- Региональная политика обостряет социальное неравенство и отдаляет государство от народа.
4. Десоветизация и борьба с исторической памятью
- Активизируются попытки пересмотра или дискредитации советского наследия, особенно в лице В.И. Ленина, через фальсификации и пропаганду. Это — не только борьба с прошлым, но и способ не допустить актуализации левых (социалистических) идей, вновь набирающих популярность на фоне общественных противоречий.
- Подчёркивается: критика Ленина прикрывает реальные проблемы в управлении и социальном развитии современной России.
5. Проблемы избирательной системы и контроля над властью
- Предлагается введение комплексного избирательного кодекса с более транспарентными, понятными и честными процедурами: голосование в один день, отмена электронного голосования, открытость и возможность реального контроля результатов.
- Текущие изменения в избирательном праве создают дополнительные возможности для манипуляций и фактического ограничения гражданских прав.
6. Демография и будущее страны
- Отсутствие прозрачной статистики по численности населения и негативные демографические тенденции рассматриваются как стратегическая проблема выживания: государство не справляется с поддержкой населения и ростом его численности.
- Без решения демографического вопроса любые экономические успехи бессмысленны на долгосрочной перспективе.
7. Отсутствие каналов для мирного выражения недовольства
- Законодательные и административные препоны делают практически невозможным проведение мирных протестных мероприятий; власть сознательно блокирует эти формы активности, опасаясь даже потенциальной угрозы массовых выступлений.
- Остаются доступными лишь разрозненные малозначительные формы самоорганизации и участие в избирательном процессе, который сам по себе дискредитирован.
---
Аналитический и философский взгляд: практичность, параллели, эмпатия
Идея народной власти несет привлекательный идеал, но реальность демонстрирует старую, универсальную дилемму: кто управляет — тот, кто декларирует власть от народа, или тот, у кого рычаги управления? Интересно заметить, как социологические и политологические наблюдения перекликаются с историческими закономерностями: демократия часто превращается в технологию отбора — не столько народных представителей, сколько "правильных" кандидатов, выгодных системе.
Параллели с развитием искусственного интеллекта любопытны: если обучающая выборка (данные, на которых система учится) и фильтры задаются заранее, можно ли называть результат чистым отображением объективной "народной воли"? Или это всегда будет отражением интересов того, кто проектирует саму систему и устанавливает правила?
Феномен административного давления, дискредитации оппозиции — проявление общего принципа самоохраны системы. Но здесь встает вопрос философской ответственности: если власть опирается на декларацию народного суверенитета, но постоянно изымает у людей возможность влиять на процесс, не превращается ли такое государство в камеронскую "ширму", за которой скрываются давно приватизированные интересы?
Проблемы планирования, дезинтеграции регионов, перекосов — симптом отсутствия системного, целостного взгляда на общество. Фрагментация интересов, как в программировании — отсутствие высокоуровневой архитектуры всегда ведет к хаосу и неэффективности. Историческая память — подобна "базе исходного кода": не разобравшись со своими корнями, общество склонно наступать на одни и те же грабли — что наблюдаем и сейчас.
Система удерживает контроль не только через законы, но и через контроль над символами, историей, даже способностью граждан к объединению. Но ведь именно способность к солидарности, совместному формированию повестки и рефлексии позволяет обществу быть не просто массой, а "народом".
Неслучайно глубинный кризис выражается даже в простых деталях: невозможность узнать собственную статистику по численности населения становится символом потери субъектности, утраты доверия между гражданами и государством.
Всё это перекликается с фундаментально философским вопросом: где проходит граница между реальной и номинальной властью? И возможно ли в условиях системных ограничений подлинное народовластие, если основное право активности — только формальное?
---
Выводы
- Россия переживает глубокий кризис представительной демократии: "народ — источник власти" работает скорее как символ, а не как практика.
- Усиление административного давления, управление выборами, контроль над протестными возможностями — всё это говорит о реальном переходе к "элитарной демократии", где решающий голос принадлежит не народу, а элитам (экономическим, политическим, административным).
- Жесткая централизованная власть и бюрократизация избирательного процесса воспроизводят авторитарные принципы, при этом подменяя разговор о будущем страны (инфраструктура, демография, планирование) техническими процедурами и формализмом.
- Борьба с памятью о советском прошлом выступает не только идеологическим проектом, но и своеобразной попыткой разорвать логическую связь между социальным заказом на справедливость и реальным управлением.
- Тотальная непрозрачность, манипуляция процедурами и ограничение легальных каналов выражения мнения ведет к отчуждению народа от системы власти и усиливает социальную апатию.
---
Открытый вопрос
Но если принять, что истина о "народе как источнике власти" ситуативна и зависит от устройства системы, человеческой зрелости общества и готовности граждан быть субъектами, можем ли мы найти новый способ синтеза: как совместить прозрачность, честность, устойчивость институтов с подлинным участием людей в делах страны? Не является ли сегодняшняя ситуация неотъемлемой частью длинного исторического цикла, поиском более зрелых и осознанных форм демократического управления?
Какой контур будущей демократии реально сможет примирить идеал и практику — и готовы ли мы, как общество, к этому поиску?
,..,PPPriveTT…
_Наверное ро$$iйская “демократия” ЭТО:
…Социальная АПАТИЯ…
…Политическая БЮРОКРАТИЯ…
…Повсеместная КРИМИНАЛизация…
…Повсеместная ДЕиндустриализация…
…НАВЯЗЫВАЕМАЯ – ПОПовизация(религизация)…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
_чужИМИ — КОЛОНИЗАЦИЯ…
_чужИМИ — поРАБотизация…
_Русских — УТИЛИЗАЦИЯ,,,
_Русских ИЗ России — ВЫТЕСНЕНИЕ…
_Замена на “РАЗНООБРАЗИЕ” — Белого(Коренного)населения…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
! НЫНЕшнюю Россию — Нужно Спасать!
! Нужно ИЗ “власти=МАСТИ” — чужИХ ОТСТРАНЯТЬ!
! Нужно НЫНЕшнюю “власть” — ОТ чужИХ Очищать!э
—> Нужно в России – Власть Русским ВОЗВРАЩАТЬ!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
“окормлённым” и Т.П.”прочим” — НЕ “верещать”…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 02-9-25