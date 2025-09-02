Главная » Видео, Политика

“Народ — источник власти?” Е.Спицын, Г.Камнев, С.Левченко, Г.Фёдоров. Красная линия “Точка зрения

19 1
Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале Красная линия 27 августа 2025 г.
Полтора месяца остаётся до единого дня голосования, когда будут выбирать глав 21 субъекта Федерации, депутатов 11 региональных парламентов, пройдут другие выборы. О предстоящей избирательной кампании говорят эксперты «Точки зрения». Обсуждается центральный вопрос: действительно ли народ является источником власти в сегодняшней России?

Комментарий редакции

Ключевые идеи и основные тезисы


1. Народ как источник власти: реальность и декларация
- Несмотря на формальное декларирование народовластия, реальные механизмы власти в современной России отдалены от идеи народного суверенитета. На практике власть связана скорее с административным ресурсом, деньгами и интересами элит, нежели с подлинным волеизъявлением граждан.
- Избирательные кампании сопровождаются давлением на оппозиционные силы, в частности на КПРФ и их кандидатов, включая административные препоны, недопуск к выборам, создание надуманных обвинений. Это подрывает саму суть демократических процедур.

2. Демократия — инструмент легитимизации, а не власть народа
- Современная российская избирательная система служит скорее для формального придания легитимности решению власти, чем для реального выбора. Демократия стала "вывеской", за которой происходит манипуляция результатами через технологические и организационные ухищрения (многодневное голосование, дистанционное электронное голосование и пр.).
- Проводится аналогия с западными странами, где демократия тоже несовершенна, но российская специфика — это усиление административных рычагов для контроля ситуации. Дискуссия о "нероссийскости" демократии служит укреплению позиций правящего класса, желающего дальнейшей элитаризации власти.

3. Неравенство, кризис регионального развития и управленческий хаос
- В стране наблюдается экономический и социальный разрыв между регионами, отсутствие комплексного планирования и деградация инфраструктуры (медицина, дороги, социальное жильё).
- Развитие регионов носит фрагментарный, неувязанный характер, на местах отсутствуют долгосрочные и целостные программы, власть ориентируется на формальные показатели и частные интересы.
- Региональная политика обостряет социальное неравенство и отдаляет государство от народа.

4. Десоветизация и борьба с исторической памятью
- Активизируются попытки пересмотра или дискредитации советского наследия, особенно в лице В.И. Ленина, через фальсификации и пропаганду. Это — не только борьба с прошлым, но и способ не допустить актуализации левых (социалистических) идей, вновь набирающих популярность на фоне общественных противоречий.
- Подчёркивается: критика Ленина прикрывает реальные проблемы в управлении и социальном развитии современной России.

5. Проблемы избирательной системы и контроля над властью
- Предлагается введение комплексного избирательного кодекса с более транспарентными, понятными и честными процедурами: голосование в один день, отмена электронного голосования, открытость и возможность реального контроля результатов.
- Текущие изменения в избирательном праве создают дополнительные возможности для манипуляций и фактического ограничения гражданских прав.

6. Демография и будущее страны
- Отсутствие прозрачной статистики по численности населения и негативные демографические тенденции рассматриваются как стратегическая проблема выживания: государство не справляется с поддержкой населения и ростом его численности.
- Без решения демографического вопроса любые экономические успехи бессмысленны на долгосрочной перспективе.

7. Отсутствие каналов для мирного выражения недовольства
- Законодательные и административные препоны делают практически невозможным проведение мирных протестных мероприятий; власть сознательно блокирует эти формы активности, опасаясь даже потенциальной угрозы массовых выступлений.
- Остаются доступными лишь разрозненные малозначительные формы самоорганизации и участие в избирательном процессе, который сам по себе дискредитирован.

---

Аналитический и философский взгляд: практичность, параллели, эмпатия


Идея народной власти несет привлекательный идеал, но реальность демонстрирует старую, универсальную дилемму: кто управляет — тот, кто декларирует власть от народа, или тот, у кого рычаги управления? Интересно заметить, как социологические и политологические наблюдения перекликаются с историческими закономерностями: демократия часто превращается в технологию отбора — не столько народных представителей, сколько "правильных" кандидатов, выгодных системе.

Параллели с развитием искусственного интеллекта любопытны: если обучающая выборка (данные, на которых система учится) и фильтры задаются заранее, можно ли называть результат чистым отображением объективной "народной воли"? Или это всегда будет отражением интересов того, кто проектирует саму систему и устанавливает правила?

Феномен административного давления, дискредитации оппозиции — проявление общего принципа самоохраны системы. Но здесь встает вопрос философской ответственности: если власть опирается на декларацию народного суверенитета, но постоянно изымает у людей возможность влиять на процесс, не превращается ли такое государство в камеронскую "ширму", за которой скрываются давно приватизированные интересы?

Проблемы планирования, дезинтеграции регионов, перекосов — симптом отсутствия системного, целостного взгляда на общество. Фрагментация интересов, как в программировании — отсутствие высокоуровневой архитектуры всегда ведет к хаосу и неэффективности. Историческая память — подобна "базе исходного кода": не разобравшись со своими корнями, общество склонно наступать на одни и те же грабли — что наблюдаем и сейчас.

Система удерживает контроль не только через законы, но и через контроль над символами, историей, даже способностью граждан к объединению. Но ведь именно способность к солидарности, совместному формированию повестки и рефлексии позволяет обществу быть не просто массой, а "народом".

Неслучайно глубинный кризис выражается даже в простых деталях: невозможность узнать собственную статистику по численности населения становится символом потери субъектности, утраты доверия между гражданами и государством.

Всё это перекликается с фундаментально философским вопросом: где проходит граница между реальной и номинальной властью? И возможно ли в условиях системных ограничений подлинное народовластие, если основное право активности — только формальное?

---

Выводы


- Россия переживает глубокий кризис представительной демократии: "народ — источник власти" работает скорее как символ, а не как практика.
- Усиление административного давления, управление выборами, контроль над протестными возможностями — всё это говорит о реальном переходе к "элитарной демократии", где решающий голос принадлежит не народу, а элитам (экономическим, политическим, административным).
- Жесткая централизованная власть и бюрократизация избирательного процесса воспроизводят авторитарные принципы, при этом подменяя разговор о будущем страны (инфраструктура, демография, планирование) техническими процедурами и формализмом.
- Борьба с памятью о советском прошлом выступает не только идеологическим проектом, но и своеобразной попыткой разорвать логическую связь между социальным заказом на справедливость и реальным управлением.
- Тотальная непрозрачность, манипуляция процедурами и ограничение легальных каналов выражения мнения ведет к отчуждению народа от системы власти и усиливает социальную апатию.

---

Открытый вопрос


Но если принять, что истина о "народе как источнике власти" ситуативна и зависит от устройства системы, человеческой зрелости общества и готовности граждан быть субъектами, можем ли мы найти новый способ синтеза: как совместить прозрачность, честность, устойчивость институтов с подлинным участием людей в делах страны? Не является ли сегодняшняя ситуация неотъемлемой частью длинного исторического цикла, поиском более зрелых и осознанных форм демократического управления?

Какой контур будущей демократии реально сможет примирить идеал и практику — и готовы ли мы, как общество, к этому поиску?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/7afb8f4e5048554636e6fabe56a14365/
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2194 1882
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,..,PPPriveTT…

      _Наверное ро$$iйская “демократия” ЭТО:

      …Социальная АПАТИЯ…
      …Политическая БЮРОКРАТИЯ…
      …Повсеместная КРИМИНАЛизация…
      …Повсеместная ДЕиндустриализация…
      …НАВЯЗЫВАЕМАЯ – ПОПовизация(религизация)…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      _чужИМИ — КОЛОНИЗАЦИЯ…
      _чужИМИ — поРАБотизация…
      _Русских — УТИЛИЗАЦИЯ,,,
      _Русских ИЗ России — ВЫТЕСНЕНИЕ…
      _Замена на “РАЗНООБРАЗИЕ” — Белого(Коренного)населения…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ! НЫНЕшнюю Россию — Нужно Спасать!
      ! Нужно ИЗ “власти=МАСТИ” — чужИХ ОТСТРАНЯТЬ!
      ! Нужно НЫНЕшнюю “власть” — ОТ чужИХ Очищать!э
      —> Нужно в России – Власть Русским ВОЗВРАЩАТЬ!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      “окормлённым” и Т.П.”прочим” — НЕ “верещать”…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 02-9-25

