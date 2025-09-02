Перед вами — трагикомическая пьеса-рассуждение о судьбе России и поиске её лучшего устройства.

Монархия, обещающая власть сильнейших и мудрейших во главе с царём? Или социализм — путь большинства, путь миллионов простых тружеников?

Реплики главного героя пьесы, гражданина Черносотенникова, собраны из живых источников — публичных интервью лидеров российских монархистов, споров с их последователями и сотен комментариев в социальных сетях сторонников монархии. Это творчески поданный концентрат идейной базы современных монархистов — того самого «лучшего будущего России», которое они нам любезно предлагают.

⚡️ Важный разговор о «спасении России» и о том, что действительно скрывается за словами о чести, державе и патриотическом рыцарстве.

Никакая пьеса не живёт без зрителя. Делитесь, комментируйте, вступайте в споры и передавайте дальше. Каждое ваше слово и репост — это ещё одна трещина в фасаде «рыцарского патриотизма», который так усердно продают народу.

