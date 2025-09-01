Максим Невенчанный поговорил с Чеем Боузом, ирландским политическим аналитиком и журналистом. Они обсудили репрессии и цензуру на Украине, спор о легитимности Владимира Зеленского, роль США и Великобритании в формировании общественного мнения, мобилизацию и судьбу украинских пленных. В беседе также затронули, почему западные платформы блокируют критиков, куда уходят деньги европейских налогоплательщиков и какие перспективы у Киева, по мнению гостя.

00:00:00 — Введение: гость и заявка темы

00:00:37 — Репрессии и мобилизация: смерти, сроки, ТЦК

00:01:22 — Сокрытие реальности: как работают западные СМИ

00:02:22 — «Легитимность Зеленского»: аргументы гостя

00:03:18 — Деньги и элиты: кому выгодна война

00:04:32 — Противодействие: Панченко, Кузнецов, списки репрессированных

00:06:10 — Полицейское государство и централизованный контроль

00:07:57 — Пропаганда и цензура: финансирование медиа, бан на YouTube

00:11:01 — Миф о популярности: как его поддерживают

00:12:43 — Будущее Украины: единство и восстановление

00:13:41 — Украинские пленные: кто реально пытается освобождать

00:14:36 — Политический кризис: «режим на грани»

00:16:02 — Государственность и страх: оппозиция под давлением

00:17:51 — Критика системы: война против интересов народа?

00:18:18 — Финал: регалии гостя и прощание

