КРАХ наследия СССР: что Ждет Казахстан и Россию? Почему тарифы на энергию становятся неподъемными и как это влияет на экономику? В этом видео мы глубоко погружаемся в проблемы энергетических систем, сравнивая прошлое и настоящее. Узнайте о миллиардных инвестициях в новые электростанции и атомные проекты, которые могут изменить энергетическую карту региона. Обсудим передовые технологии для эффективной передачи энергии и возможности совместного развития. Критически важный анализ будущего энергетики от Бориса Марцинкевич в новом видео

00:00 Почему растут тарифы на электроэнергию в Казахстане?

01:12 Как инвестиции удваивают стоимость киловатта: расчет эксперта

02:31 Энергетика России: те же проблемы, что и в Казахстане

03:30 USSR vs Рынок: Сравнение советской и рыночной модели энергетики

04:43 Энергетика: бизнес или выживание при -60°C?

05:40 Как работала энергосистема СССР: секрет эффективности

06:50 Копипаст реформы: почему американские правила не работают

08:05 Итоги реформ в энергетике: стали ли они провалом?

08:54 Государство или частный бизнес: кто эффективнее в энергетике?

10:32 Энергодефицит Казахстана и профицит России: случайность или закономерность?

11:30 Технологии будущего: как передавать энергию без потерь

12:50 Азиатское Энергокольцо: проект, который изменит всё

14:04 Воссоединение энергосистемы Центральной Азии: что происходит сейчас

15:22 АЭС Балхаш: как она решит проблему дефицита на Юге

17:17 Экономия 18 ГВт: как СССР использовал часовые пояса

19:27 Национальные интересы или совместное развитие: что выберем?

20:22 Как создать энергосистему, которую невыгодно разрушать?

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine #казахстан