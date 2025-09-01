“Иван Грозный. Опричнина: главные события и оценки”. Ч. 3-я. Е.Ю.Спицын на канале Геополитбюро
Эфир на канале канале Геополитбюро 27 августа 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Иван Грозный запускает процесс опричнины. Об опале на московское боярство, об устройстве опричнины, о походе на Новгород и Псков, о письме Елизавете I с просьбой о политическом убежище, о роли британской Московской торговой компании в русской политике тех лет и о значении Ивана Грозного, как человека заложившего матрицу политической системы России до наших дней говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров
Канал Геополитбюро. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/655815
#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
---
Ключевые идеи:
1. Опричнина как явление:
- Инициирована Иваном Грозным в 1565 г., завершилась, по классическому мнению, в 1572 г., но ряд историков выделяют и "вторую редакцию" (1575-1584).
- Два главных института власти: земщина и опричнина. Страна была разделена не только административно, но и территориально, включая Москву.
2. Механизмы и этапы опричнины:
- Создание опричного войска (на пике до 6 тыс. человек).
- Проведение "казанской ссылки": высылка и разорение более сотни боярских семей, конфискация их имущества.
- Волна репрессий против бояр, служилых людей и высших церковных чинов, включая казни и ссылки.
- Усиление террора после неодобрения общества и попыток лимитировать политику Ивана IV (пример — Земский собор и его последствия).
- Центральное место в последующем ужесточении террора занимает Новгородский поход и разгром оппозиции.
3. Внутренние и внешние причины:
- Опасения раскола элит, слухи о заговорах, напряженные отношения с Литвой и Польшей, растущая роль западных держав (особенно англичан).
- Столкновение с угрозой Крымского ханства (походы 1571–1572 гг. и битва при Молодях).
4. Источники познания эпохи опричнины:
- Основные сведения — из зарубежных мемуаров (Шлихтинг, Штаден и др.), многие из которых спорны.
- В российской историографии долгое время доминировали взгляды, базирующиеся преимущественно на этих иностранных оценках.
5. Эволюция оценок в историографии:
- Классическая версия (Платонов, позже сталинистская школа) — борьба «старой» аристократии и нового служилого дворянства.
- Советская и постсоветская либеральная школа (Кобрин, Зимин, Скрынников) — уделяла внимание антисословной борьбе, критически относилась к оправданию террора.
- Консервативные и новые монархические трактовки (Фроянов и др.) — склонны рассматривать опричнину как вынужденную, даже прогрессивную меру централизации.
- Альтернативные трактовки: борьба с ростом влияния центрального бюрократического аппарата (Шмитт, Кузьмин), смена фокуса репрессий на самих опричников.
6. Личностный и символический пласт:
- Политическая модель Ивана Грозного становится «матрицей» для всей последующей российской государственности: центральность единоличной власти и сакрализация фигуры правителя.
---
Анализ и философское осмысление
Исторический разбор показывает, насколько пластична и ситуативна истина, когда речь идёт о столь турбулентных эпохах, как правление Ивана Грозного. Опричнина предстает не как монолитное, однозначное явление, а как сложный и противоречивый механизм выживания и централизации в условиях внутреннего и внешнего давления.
Можно рассматривать процессы, происходившие в годы опричнины, как своеобразный аналог перезагрузки системы — выбор радикального «алгоритма» для сохранения контроля, что неизбежно требует жертв и ломки старых структур. В контексте исторической психологии подобные механизмы напоминают о кризисах идентичности, через которые проходят личности и общества. Грань между борьбой с опасностями и погружением в паранойю всегда тонка — и Ивана Грозного здесь не стоит идеализировать, но и сводить его образ исключительно к демону террора было бы однозначно неверно.
Современники и многие историки объясняют методы Грозного его личными страхами и особенностями характера, западные источники искажают картину из-за политических интересов, а последующие поколения историков нередко формируют свои версии, исходя из конъюнктуры времени. Любопытно, что даже сами опричники, ставшие инструментом террора, со временем оказались среди жертв этой системы — что вызывает ассоциации с тем, как механизмы, созданные для укрепления порядка, могут обернуться против своих творцов.
Является ли трагедия опричнины чисто историческим курьёзом? Судя по тому, как много аналогий выстраивают современные комментаторы между этой эпохой и сегодняшней Россией, подспудно остается ощущение неодолимой цикличности определённых матриц власти, которые словно бы «запрограммированы» российской историей. Но любая матрица, будучи инструментом, обретает одушевление только в сочетании с человеческой волей — ничто не мешало бы выбрать иной путь, если бы был иной субъект, иной контекст, и иная сумма страхов и надежд.
Отдельно заслуживает внимания вопрос о восприятии Грозного в зарубежной историографии, где складывается демонизированный образ, призванный культивировать и оправдывать внешние стереотипы и страхи. Это показывает, как формируется и длится исторический миф, будучи всегда проекцией сиюминутных интересов, и в то же время — материалом для формирования идентичности как внутри России, так и вне её.
---
Практические выводы
- История опричнины демонстрирует опасность сосредоточения власти и разрыва горизонтальных связей общества: выпавший баланс между личной властью и коллективными институтами может привести к самоуничтожительным процессам.
- Переплетение личностного, институционального и внешнеполитического измерений создаёт уникальную ткань российской политической истории, в которой старые архетипы буквально перепрошиваются на новый лад.
- В исследовании исторических источников необходима критическая дистанция и понимание происхождения предвзятостей, ведь то, каким становится историческая истина, зависит не только от фактов, но и от их интерпретаторов.
- "Матрица" российской государственности, о которой упоминает ведущий, не является незыблемым законом — она поддаётся пересмотру и трансформации, если общество и власть найдут в себе силу выйти за рамки самовоспроизводящейся схемы.
---
Открытый вопрос
В свете многослойности оценок и повторяющейся цикличности исторических моделей: в какой мере мы, осмысляющие прошлое, действительно способны вырваться из-под власти коллективных представлений — или нам всегда суждено видеть настоящее и будущее через призму старых матриц? Где та грань между интерпретацией прошлого для пользы настоящего и пленом собственных же стереотипов?