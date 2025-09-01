Для каждой цели выбирается чем по ней наносить удар. И, кстати, при наличии огромного количества дешёвых «Гераней» дорогими ракетами бьют в первую очередь по очень серьёзным объектам. И что мы видим? Мы видим в июле и августе серию мощнейших ударов особенно по югу Украины, в частности по портовой структуре. Сопоставляя поведение лидеров Европы до серии ударов и после, можно прийти к следующим выводам:

- были нанесены удары по местам складирования немецких крылатых ракет «Таурус»;

- были нанесены удары по заводам, на которые было доставлено западное современное оборудование для производства новых украинских ракет и также для отвёрточной сборки уже существующих западных;

- пресечена попытка высадки реальных натовских подразделений со своей собственной техникой для размещения в порту Одессы и взятия порта под свой контроль. В Одессе давно заинтересованы Англия, Франция и Германия. Но не США. Потому американцы туда не лезут, ибо они и так являются владельцами Одесского припортового завода и зернохранилища с элеватором в порту. Официально ни одна из сторон не подтвердила данную информацию, однако предположить такой расклад можно исключительно из одновременного и массового удара по портам юга Украины. Дело в том, что когда отправляют для ВСУ оружие и технику, то делают это не одновременно во всех портах, и еще как-то маскируют. И, безусловно, необязательно чтобы натовские военнослужащие были в форме и махали своими флагами. Переодеться и вытащить флаги можно и потом. Конечно, может я и ошибаюсь, однако именно после этой серии ударов европейские лидеры вдруг перестали говорить о вводе войск на Украину, а Германия перестала поднимать каждый день тему «Таурусов».

Теперь мы слышим исключительно, что необходимо Украине дать гарантии безопасности после подписания мирного договора с Россией, но как это сделать в реальности не знает никто.

Потому то в серии ударов по этим объектам были массово задействованы и «Герани», и «Калибры», и «Кинжалы», и «Искандеры». Т.е. били серьёзно и основательно. Реакция Запада была быстрой: Трамп тут же захотел встречи с Путиным, и она состоялась на Аляске, а европейские лидеры срочно поехали, как нашкодившие дети, на поклон к пахану. Россия всех на Западе интересует только как добыча, но Трамп при всём при этом делает всё, чтобы избежать ядерной войны. Любая эскалация европейцев в виде открытого появления под своим флагом на Украине, вооруженная провокация против Калининградской области или на Балтике, удары вглубь России дальнобойными ракетами – это всё может привести к ядерной войне, которую Трамп не хочет совсем. Одно дело воевать чужими руками, продавать оружие, а другое дело попасть под ядерный удар. Посему встреча с Путиным на Аляске и была организована в срочном порядке.

Т.к. и Путин, и Трамп не стали там отвечать на вопросы прессы, то можно сделать вывод, что обменялись мнениями, угрозу ядерной войны отодвинули, но никаких договорённостей для прессы не достигли. И то хорошо. Безусловно, они обсуждали и другие вопросы, в том числе экономического сотрудничества. Мы знаем, что на фоне торговой войны с Китаем у США возникли проблемы с редкоземельными металлами, рынок которых в основном контролирует Китай. И даже, если стороны сгладят основные противоречия, то мы понимаем, что это только временно. Т.к. две сверхдержавы в одной берлоге ужиться не смогут. Ресурсов мировых на всех не хватит. Отсюда попытки Белого Дома возродить промышленность по добыче и переработке редкоземельных металлов. А как говорят геологи, на арктическом шельфе много чего скрыто под водами и льдом. Потому Трамп заинтересован в сотрудничестве с Россией, т.к. у нас самый большой и могучий ледокольный флот. И, соответственно, свой шельф мы знаем лучше, чем Канада – канадский или Дания – гренландский.

Советская власть в своё время много денег вложила в геологоразведку. Исходя из грядущего ресурсного мирового голода, США просто обязаны таковые ресурсы скупать по всему миру, брать под свой контроль, или хотя бы участвовать в их разработке. И пока Европа грезит победить Россию на поле боя руками украинцев и прибрать к рукам наши ресурсы, то американцы более прагматичны: раз не получилось взять с помощью булата, то следует взять нужное с помощью денег. Полагаю, что интерес американцев к нашей Арктике и к шельфу перевешивает желание повоевать с нами на Украине.

Искусственный интеллект

Эта тема не дает покоя никому. С одной стороны, на ИИ возлагаются неоправданные надежды на светлое будущее, с другой стороны, его боятся и им пугают. Хочу отметить, что многие технологи, которыми мы пользуемся по умолчанию, изначально создавались в интересах военных. И освоение космоса, и навигация, и мобильная связь тоже изначально создавались в интересах военных, например, для того, чтобы рой из ракет сам определял и выбирал цели, распределял кто кого и откуда атакует и т.д.. Конечно, с помощью ИИ можно много чего найти, выявить, подсказать и даже спроектировать. Однако, как говорят специалисты из этой сферы, по большей части мощности ИИ используются для совсем других целей– пишут музыку, делают видео и т.д. И это требует роста энергопотребления.

Т.е. по аналогии представим, что автомобиль создавался для перевозки людей и грузов, но совсем не для того, чтобы в нём хранить картошку.

Т.к. необходимый рост генерации электроэнергии для прожорливого ИИ обеспечить сейчас невозможно, то очень скоро увидим попытки регламентировать его использование. На все это накладывается сумасшедший пузырь на рынке акций именно высокотехнологичных компаний. Такие пузыри либо аккуратно сдувают, либо в нужный момент протыкают. В любом случае следует ждать во всём мире законодательного изменения к вопросам использования ИИ, иначе он всех нас сожрёт, в смысле, нашу электроэнергию.

Американским журналистам стало известно содержание доклада корпорации «РЭНД» касательно проблем развития и использования ИИ. Среди проблем отмечаются такие:

- попытки ИИ создать свои резервные копии самостоятельно и передать сообщения во внешний мир в обход программистов;

-финансовый ИИ может манипулировать рынками таким образом, что это может привести к обвалу рынков;

- ИИ в некоторых случаях активно сопротивлялся попыткам его отключить и пытался выйти из-под контроля программистов;

- военные могут интерпретировать оборонительные команды как наступательные;

- зафиксированы случаи, когда чат-боты с ИИ «сходили с ума» и давали людям опасные советы;

- зафиксированы случаи, когда роботизированные системы под управлением ИИ выходили из-под контроля, что приводило к травмам и гибели людей.

Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Ролик, в котором робот неожиданно начинает разносить лаборатории, видели многие. Но не дай бог оказаться в больнице на операционной койке в момент, когда ИИ решит эту операционную обесточить ради какой-то другой задумки, либо даст команду запустить ракеты, т.к. люди, по его мнению, наибольшее зло на Земле. Я не шучу: уже были случаи, когда продвинутые боты с ИИ высказывали именно такое мнение. Вначале человечество приручило огонь, и начало активно развиваться, одновременно борясь с последствиями силы огня. Спросите МЧС про статистику пожаров. Приручение огня далось большой ценой. Какой ценой дастся ИИ? Не знаю.

Кабы знать

Души бродят по разным эпохам

И меняют обличье, тела.

Каждый выдох живёт только вздохом,

Наша вечность- быть может игра.

Наша вечность съедает безверье,

Запивая всё звёздным дождём,

В каждой роли ты вновь подмастерье,

Души вновь обжигают огнём.

Тот огонь из Любви и реалий,

То сжигает, а то холодит.

Ищи радость в букете печалей,

И тогда всё быстрей отболит.

Бить навскидку большое искусство,

Бой без боя ещё посложней.

От истока путь разный до устья,

У кого-то чуток попрямей.

Время биться, Любить, ненавидеть,

Иногда же в бессилии ждать.

Если б можно всю глупость предвидеть,

Кабы прикуп заранее знать!

Кабы знать, что любовь- так, навеки,

Не предаст, не напишет донос.

Не любившие- просто калеки,

Станут сеном в незримый покос.

Почему-то встречаются люди

Когда меньше всего того ждут.

Время двигает мир наш к остуде,

Когда снова бездумно распнут.

На завалинке греется котик,

Мы всё ищем от жизни тепла.

Если имя не впишут в синодик,

Знать тебя не настигнет слеза.

Прокатиться б по радуге в санках,

Разукрасить жасмином слова,

И не мёрзнуть бы на полустанках,

По дороге к тебе…от себя.

26.08.2025г. г.Москва

Киевские власти под видом инвентаризации вынули из пещер Киево-Печерской лавры мощи святых. Их готовятся продать в частные коллекции на Западе или с их помощью будут торговаться с Россией об условиях мира. Иначе говоря, Киев уничтожает всё русское, в том числе, общую историю, язык и религию. Так делают тогда, когда больше никаких козырей или когда собираются напоследок заработать. С мёртвыми воевать нельзя, мёртвых трогать не надо. Все, кто воюет с мёртвыми – умирают страшно. Так было, есть и будет.

Теперь немного о мировой торговле и о золоте

Есть любопытный график, из которого следует, что если говорить о цене барреля нефти не в долларах, а в золоте, то получается, что неведомые силы с конца ХIХ века удерживают цену за баррель в диапазоне 0,03-0,08 тройской унции золота.

И попытка Запада удешевить в золоте стоимость нефти привели к немедленному ответу со стороны арабских шейхов, и мы помним о великом нефтяном кризисе 1973 года. Который якобы был вызван реакцией арабов на завоевания Израилем арабских территорий. На самом деле, это было идеологической упаковкой для того, чтобы воспитать американцев и вернуть их в вышеозначенный коридор цены. Арабы, мусульманский мир всегда торговали и будут торговать за золото. Ну не обязательно требовать слитки, достаточно брать доллары и юани, но точно в соответствии тому, как если бы сделка была за реальное золото. Наличное золото арабы скупают по всему миру, на территории стран, входящих в ОПЕК, много и банковских, и частных хранилищ золота.

Кстати, были времена, когда за каждой конкретной фиатной валютой стояло золото и другие драгметаллы. Об этом указывалось на соответствующих казначейских билетах.

Также не менее интересно иногда сопоставить стоимость казалось бы несопоставимых товаров.

Вот табличка из ещё недавнего прошлого

Да, когда-то было так. Сейчас же литр молока стоит 100-200 рублей. И всё остальное подорожало. Но подорожало и золото. Хочешь – не хочешь, а начинаешь понимать глубинную связь золота и всего остального. Напомню, что цена на золото устанавливается на Лондонской бирже цветных металлов и устанавливается именно в долларах. И наш ЦБ РФ также ориентируется на эту цену, когда определяет цену металла у нас и когда регулирует курсовые значения валют в стране. Получается, что Россия тоже продает свои углеводороды с оглядкой на то, сколько они стоят в золотом эквиваленте. Вот такой круговорот золотого эквивалента. Т.е. не имеет значения сколько нефть стоит в бумажках, её цена всё равно будет в золотых унциях, как и была. А бумажки плодятся в первую очередь благодаря механизму работы ссудного процента. В определённый момент они скапливаются у самых богатых кланов в очень больших количествах, настолько больших, что лежат без дела. И надо найти им применение, кроме того, нельзя допустить, чтобы эта масса вызвала гиперинфляцию, которая чревата народными бунтами. Поэтому есть несколько способов пустить эти деньги в дело без побочных последствий, т.е. иначе говоря утилизировать, но с прибылью, а именно:

- создание коллекционной стоимости у предметов искусства, антиквариата и т.д.;

- создание электронных бирж, где торги производятся с огромной скоростью, в отличие от классической биржи начала ХХ века;

- криптовалюты;

- отрицательная ставка в банках, т.е. не тебе платит банк за то, что ты держишь там деньги, а ты платишь за то, что их держит у себя. Эта мера сжигает деньги, которые могли бы выплеснуться на рынок, на котором им применения нет. И эта мера помогает банкам жить за счёт клиентов в условиях кризиса, когда банкам сложно найти высокодоходные и безопасные методы вложения денег. Все стало рискованным.

- налоги на пустующую или мало используемую недвижимость и т.д. Эти меры практикуются и в Великобритании, и в Австралии.

- сознательно увеличивать затраты на разработку и создание продукции, что по ходу своего производства может создать совершенно новые уникальные технологии. Иначе говоря, раньше в магазине кассир вполне справлялся со своими обязанностями с помощью механического кассового аппарата. Теперь у кассира красивые мониторы, сканеры штрих-кодов, терминалы для оплаты банковскими картами. Все эти приспособления стоили сумасшедших денег в разработке, ведь можно было их и не делать, а продолжать использовать механический кассовый аппарат. Но сделали. Т.е. пристроили лежавшие без толку деньги богачей, но не вызвали гиперинфляции, принесли прибыль владельцам и создали новые технологии.

И тем не менее, кризисы перепроизводства товаров, услуг и долгов никто отменить не может. Впереди будет много интересного. Предзнаменованием больших перемен следует считать также несколько важных событий.

1) Правительство США по сути своей национализировало компанию «Интел» под вывеской о приобретении за бесплатно 10% акций «Интела» и стало самым крупным акционером компании со всеми вытекающими последствиями. Сделано это ради того, чтобы под контролем государства влить в компанию большие деньги и вернуть её к жизни, т.к. хочется сохранить роль и значение «Интела» на рынке микросхем. Аналогичные предложения могут быть направлены и иным важным корпорациям, которым очень нужны длинные и серьёзные инвестиции для развития.

Вот так и хочется спросить тех, кто многие годы нам твердил, что рыночек и конкуренция всё порешают? И что? Порешал так, что ситуацию спасают за счёт денег государства. Теория и практика часто живут на разных полюсах.

2) Супружеская чета Макронов, как утверждают все информированные европейские финансисты, представляет интересы клана Ротшильдов. Однако их деятельность только резко усугубила все экономические и политические проблемы Европы и в первую очередь Германии и Франции. В результате, канцлер Германии Мерц заявляет о дефиците бюджета и падении ВВП и о необходимости урезать социалку, а во Франции премьер-министр собирается покидать свой пост ввиду грядущего шторма протестов из-за ухудшения уровня жизни. Из этого можно сделать вывод, что у клана Ротшильдов большие проблемы, и скорее всего их начнут отодвигать от денег и власти другие кланы. Ввиду того, что Азия стала фабрикой мира, отодвигать старые европейские кланы от корыта с деньгами будут сильно разбогатевшие азиаты и американцы. Европа же будет грустить об ушедшей молодости и об уходящем золотом веке. Ну что делать, ничего вечного на земле нет.

***

Дмитрий Мережковский (1866-1941г.)

Двойная бездна

Не плачь о неземной отчизне

И помни, — более того,

Что есть в твоей мгновенной жизни,

Не будет в смерти ничего.

И жизнь, как смерть, необычайна…

Есть в мире здешнем — мир иной.

Есть ужас тот же, та же тайна —

И в свете дня, как в тьме ночной.

И смерть и жизнь — родные бездны:

Они подобны и равны,

Друг другу чужды и любезны,

Одна в другой отражены.

Одна другую углубляет,

Как зеркало, а человек

Их съединяет, разделяет

Своею волею навек.

И зло, и благо, — тайна гроба

И тайна жизни — два пути —

Ведут к единой цели оба.

И всё равно, куда идти.

Будь мудр, — иного нет исхода.

Кто цепь последнюю расторг,

Тот знает, что в цепях свобода

И что в мучении — восторг.

Ты сам — свой Бог, ты сам свой ближний,

О, будь же собственным Творцом,

Будь бездной верхней, бездной нижней,

Своим началом и концом.

Игорь Нагаев