Константин Сивков — военный аналитик, доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса — и Вардан Багдасарян — российский историк и политолог, доктор исторических наук, профессор — обсуждают идею физического бессмертия: трансгуманизм без понятия души, «элиту вечных», риски чипирования и пределы искусственного интеллекта. Почему капитализм превращает технологии в «цивилизацию смерти», как сочетать духовные практики и материальные инструменты, и какие этические фильтры нужны, чтобы вечная жизнь не стала оружием против человека.

00:00:00 — Введение: тема «Россия против смерти»

00:00:50 — О чём статья: бессмертие и его последствия

00:01:42 — Проханов: победа над смертью как цель России

00:03:36 — Подходы к бессмертию: от крио до цифрового двойника

00:07:31 — Духовное развитие важнее железа

00:12:24 — Католики, православные, протестанты: разные антропологии

00:16:38 — Спасение в конфессиях: ключевые расхождения

00:16:42 — Эсхатология: иудаизм и христианство о конце

00:18:22 — Трансгуманизм и протестантская избранность

00:19:37 — Этика и капитал: от Кальвина до США и Третьего рейха

00:21:28 — Иерархия «вечных»: технология как фильтр элиты

00:22:24 — Русская мечта: бессмертие для всех, Фёдоров

00:24:02 — Свобода воли против предопределения

00:27:34 — Риски бессмертия: оружие в руках злодеев

00:30:18 — Социальная и антропологическая повестка

00:32:20 — Античеловеческая модель капитализма

00:33:18 — Маск: «человек исчерпан» — почему это ложный трек

00:34:18 — Пределы ИИ: закономерности без творчества

00:35:14 — Аналоговый мозг vs цифровой компьютер

00:36:04 — Цифровизация и спад прорывов

00:37:04 — Роль ИИ: помощник, а не творец

00:38:01 — История АСУ в СССР без «ИИ»

00:39:50 — Чипирование: философские ловушки и контроль

00:42:25 — Почему мозг ≠ компьютер

00:43:21 — Политика чипов: глобальная иерархия

00:45:16 — Роботы: машины, а не личности

00:47:11 — Аналогия с авто: «умность» без свободы

00:47:48 — Будет ли сильный ИИ? Метафоры и реальность

00:48:50 — Образование-копипаст: где пропало понимание

00:50:41 — Физическое бессмертие, космос и перенаселение

00:54:11 — Духовность как условие бессмертия

01:00:25 — Как измерять духовный уровень

01:02:45 — Бессмертие как путь к Богу

01:03:27 — Технологии + личное совершенствование

01:04:14 — Духовные практики как «технологии»

01:05:11 — Соработничество с Богом и роль материи

01:06:10 — Русские космисты: наука + дух

01:08:09 — Система определяет, как работают знания

01:09:25 — Духовные императивы для технодоступа

01:11:16 — Олигархи и «вечная жизнь»: кому нельзя

01:12:10 — «Цивилизация смерти» капитализма

01:13:06 — Итоги: духовный критерий — прежде технологий

