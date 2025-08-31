Заговор реакции, попытка спасти СССР или план Горбачёва? Евгений Спицын
Говорим с историком Евгением Спицыным. Ведущий – Игорь Шишкин.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Мероприятия «День-центра» den-magazin.ru/utm/1473
Книжный магазин «День» den-magazin.ru
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Игорь Шишкин на Rutube https://rutube.ru/channel/44222090/
Телеграм-канал Игоря Шишкина t.me/isshishkin
Блог Игоря Шишкина на «Дзене» dzen.ru/903797167
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Многоуровневость и противоречивость событий ГКЧП
Евгений Спицын подчеркивает, что событие августа 1991 года (ГКЧП) до сих пор окружено множеством версий и противоречий: от заговора реакционеров до планов Горбачёва по самосохранению или даже сговора части КГБ с Ельциным. Автор отмечает, что его собственное понимание этих событий эволюционировало по мере появления новых данных.
2. Недостаточность исторической базы и закрытость архивов
Спицын указывает на огромный дефицит подлинных документов: многие ключевые архивы, в частности так называемая “особая папка Политбюро”, до сих пор засекречены. В результате многие оценки историков строятся на мемуарах — часто противоречивых и субъективных — самих участников событий.
3. Особая роль Горбачёва и его окружения
Беседуя о “загадке Горбачёва”, историк признаёт двусмысленность его фигуры: Горбачёв — как инициатор перестройки, но в то же время человек, чьи действия, возможно, неосознанно или сознательно способствовали развалу страны. Подчеркивается влияние его окружения — в частности, Яковлева и Лукьянова — и личностные особенности (амбиций, любознательность, подсознательный страх, потрясённый событиями в Румынии).
4. Сам характер ГКЧП как “провокации”
Спицын всё больше склоняется к мысли, что ГКЧП был не столько попыткой “спасти Союз”, сколько хорошо разыгранной провокацией, ускорившей развал государства. Он обращает внимание на демонстративную нерешительность ГКЧПистов, наличие всех ресурсов для силового сценария и их удивительную пассивность в ключевых моментах (например, неоднократная возможность задержать Ельцина, которой не воспользовались).
5. Манипуляции с юридическими и политическими понятиями
Историк особо подчёркивает подмену понятий вокруг “Союзного договора” и конституционных процедур: многие действия, на его взгляд, были юридически абсурдны и использовались для легитимации разрушения СССР, а изменения в высших органах власти прокручивались через уходы в “ленинское наследие”.
6. Влияние западных структур и психологические портреты лидеров
По мнению автора, на Горбачёва сильно повлияли оценки и внимание Запада, что было предсказано западными спецслужбами ещё в 70-е — 80-е годы. Его амбиции и тщеславие были “просчитаны” и успешно использованы в интересах внешних сил.
7. Историческая ответственность и вопрос о расследовании
В финале обсуждается идея государственного расследования краха СССР — сейчас, по мнению Спицына, такая инициатива маловероятна, хотя лично он считает её ценным и нужным шагом для будущего.
---
Выводы и философский аспект
В рассмотренной беседе прослеживается глубокая трагедия конца СССР как результат сочетания личных амбиций и слабостей, схоластических игр с государственными институтами, внешнеполитического давления и удивительной внутренней беспомощности элиты. Спицын указывает на опасность доверять единственной версии истории, призывает анализировать множество источников и критически относиться к мемуарам. Особенно болезненной оказывается проблема — доступности истины: многое до сих пор или скрыто, или заведомо искажено.
В целом автор скорее склоняется к тому, что развал СССР не был простым стечением обстоятельств или следствием “реакционной попытки удержать власть”, а был результатом комплекса намеренных и не до конца осознанных ходов, в которых был задействован целый ряд ключевых фигур — как изнутри советской элиты, так и из внешних игроков.
Спицын подчёркивает: историк вынужден работать как следователь, разбирая многочисленные противоречия и искажения, но итоговая “картина” всегда остаётся неполной из-за дефицита информации и субъективности источников.
---
Открытый вопрос для размышления
Если истина об исторических катастрофах часто скрыта за слоями противоречивых свидетельств и личных мифов, возможно, задача исследователя — не столько прийти к окончательной истине, сколько научиться различать степень субъективности и манипуляции в каждом источнике?
Можем ли мы, размышляя о судьбах огромных коллективных проектов, по-настоящему понять причины их гибели — или нам доступна лишь “версия” правды, соотнесённая с нашим опытом и контекстом?