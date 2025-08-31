Новая беседа с Глебом Таргонским. В этом выпуске историк рассказывает о противостоянии знаменитого учёного и фальшивомонетчиков:

- Как Ньютон ловил преступников? Какую разработал для этого систему?

- Что представлял из себя преступный мир Лондона конца XVII века?

- Каким было противостояние Исаака Ньютона и Уильяма Чалонера? Почему последний смог долго оставаться на свободе?

- Сколько денег сэкономил учёный британской короне и благодаря чему это стало возможным?

- Состоялось ли знакомство Петра Первого с Ньютоном?

#ньютон #англия #фальшивомонетчики

00:00 – Загадочная роль Ньютона в истории

01:49 – Экономический кризис в Англии XVII века

06:02 – Ньютон: учёный и детектив

13:48 – Борьба с фальшивомонетчиками

20:56 – Преступный мир Лондона

28:07 – Уильям Чалонер: гений обмана

34:20 – Смертельная дуэль: Ньютон против Чалонера

41:16 – Финансовые реформы Ньютона

47:57 – Тёмная сторона: Ньютон как жертва аферы

52:38 – Заключение: наследие Ньютона