29 августа 1949 года СССР испытал свою первую атомную бомбу РДС-1, изменив геополитический ландшафт и положив конец ядерной монополии США. Это событие, известное как "Взрыв номер один" на Семипалатинском полигоне, стало ответом на ядерный шантаж Запада. Узнайте, как Курчатов, Берия и команда советских ученых создали "ядерный щит" в условиях строжайшей секретности и Холодной войны. Мы раскроем роль разведки и работу в тайных атомградах, таких как Арзамас-16 (Саров), в этом беспрецедентном научном прорыве. Рассмотрим ключевые различия между атомными и водородными бомбами и их стратегическое значение и влияние на мировую историю. Борис Марцинкевич расскажет, как это достижение обеспечило безопасность СССР и заложило основу для технологического суверенитета России

00:00 Первая атомная бомба СССР: как это было

00:37 Ядерный щит СССР: ответ США и Хиросиме

01:40 Начало атомной эры: секретные города и первый реактор Ф-1

02:24 От лаборатории к заводу: как создавали плутоний в Озёрске

03:26 Как СССР с нуля создал атомную промышленность

04:15 Трофейный уран из Германии: секреты советского проекта

05:09 Роль НКВД и немецких ученых в создании бомбы

06:36 Лаврентий Берия: гениальный менеджер или злой гений?

08:31 Секретные чертежи Манхэттенского проекта: что добыла разведка?

10:47 Как советские танки в Европе предотвратили ядерный удар США

12:15 Мифы об атомном проекте: страх или понимание необходимости?

13:01 Цена победы: сколько стоил ядерный щит для СССР

13:47 Атомная vs Ядерная бомба: в чем разница? (Объяснение)

14:47 Водородная бомба: кто был первым на самом деле?

15:28 От "Слойки" Сахарова до Царь-бомбы: эволюция оружия

17:31 Мирный атом СССР: первая в мире АЭС в Обнинске

19:10 "Ядерный месяц" в истории СССР: итоги проекта

