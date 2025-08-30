Главная » Видео, Политика

Встреча ШОС как противовес Западу и перспективы на фронте | Александр Артамонов и Руслан Сафаров

После встреч в Анкоридже и Вашингтоне внимание всего мира сосредотачивается на китайском Тяньцзине. О повестке встречи стран ШОС в Китае, о геополитическом маневре России на Аляске и как это повлияет на отношения Москвы и Пекина, о роли Индии в глобальных раскладах, о призрачности мирных соглашений по украинскому конфликту и перспективах осенней военной кампании говорят военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Артамонов и политолог Руслан Сафаров

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео


1. Смена мирового центра и упадок роли Европы
- Участники подчеркивают, что исторически центр мировых дел не всегда находился в Европе. Эпоха европейского доминирования завершается; современный центр силы смещается вглубь Евразии, особенно в сторону объединения России, Китая и других азиатских держав.
- Рассматривается встреча ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) как важный символ и инструмент консолидации Евразийского блока, противопоставленного западной гегемонии.

2. Усиление значения России и Китая
- Россия и Китай выступают как ключевые игроки новой мировой архитектуры безопасности и экономических отношений.
- Указывается на дальновидность китайского руководства и стратегическую важность российско-китайского партнерства, в том числе на примере уступок территорий и взаимного уважения.
- В центре внимания роль Индии, арабских и тюркских государств, с которыми у России выстраиваются прагматичные и часто дружественные отношения.
- ШОС рассматривается скорее как "щит" — не агрессивный альянс, а бастион стабильности и взаимозащиты.

3. Европа и США: ослабление влияния
- Европа представлена как теряющая самостоятельность, становящаяся либо периферией, либо ареной внутренней слабости и внешнего давления.
- США уже не способны диктовать миропорядок через военную или экономическую силу в прежней степени — отмечается технологическое и организационное отставание, проблемы промышленности и утрата былого авторитета.
- Приводятся примеры, как Запад, в том числе американские элиты, проявляют неэффективность — и даже иронию — в попытках манипулировать глобальными процессами.

4. Украина и фронтовая перспектива
- Анализируется военная ситуация: автор утверждает, что Россия способна дойти до Днепра, но не будет переходить на правый берег из-за утраты эффективности и высоких потерь.
- Оценивается значимость технологий (дроны, бомбы, артиллерия), а также стратегических целей — создание буферных зон, разрушение ключевых переправ.
- Война рассматривается прагматично, но звучит сожаление по поводу гуманитарных последствий и чувства "горечи" даже от возможной победы.

5. Призыв к реалистичному подходу
- Важно сохранять меру во внешней политике, избегать излишнего авантюризма, не поддаваться идеализациям собственной исключительности или мессианской роли.
- Необходимо укреплять свою уникальность, интегрируя миграцию и внутренние традиции, но не пугаться естественных межкультурных изменений.
- Прогнозируется повышение самостоятельности и стабильности Евразии при относительной изоляции и ослаблении прежних центров мира.

6. Открытость к новым архитектурам безопасности
- Россия готова к мирному урегулированию, если оно будет устроено на новых принципах справедливой безопасности в Европе; однако западное "мир через силу" пока препятствует этому.
- На примере рассуждается: чем больше Запад не готов вести переговоры, тем больше территорий Россия контролирует (отсылка к идее профессора Миршаймера).

---

Выводы и философские размышления


В этом обсуждении отчетливо звучит мотив исторической смены парадигмы — место Запада как "стержня мира" занимает более размытый, многоцентровой Евразийский блок. Европа из "яблока раздора" превращается в фигуру, теряющую автономность и, возможно, уходящую на второй план.

Восточные цивилизации вновь становятся источником стабильности, доверия и прагматичного сотрудничества — в этом видится возвращение к какому-то более древнему балансу, за пределами недавних западных иллюзий о гегемонии. В то же время утверждается: только реализм и готовность к сложному компромиссу позволят избежать новых разрушительных авантюр.

Одновременно, в разговоре присутствует критика идеализации любых альянсов — важно помнить, что любой союз строится на интересах и балансе, а не на догматической вере в "особый путь".

С осени ожидаются испытания, связанные как с военными, так и с дипломатическими процессами; любое "укоренение силы" рискует вести к стагнации или катастрофе, если не опираться на осознанный и гибкий подход.

Открытый философский вопрос:
Если центр силы вновь смещается — не повторится ли со временем соблазн нового доминирования, идеализации очередного "центра цивилизации"? Где та грань, на которой прагматизм и уважение к многообразию не превращаются в новую форму жесткой иерархии? Как сохранить меру между стремлением к стабильности и открытостью к переменам?
