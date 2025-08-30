После встреч в Анкоридже и Вашингтоне внимание всего мира сосредотачивается на китайском Тяньцзине. О повестке встречи стран ШОС в Китае, о геополитическом маневре России на Аляске и как это повлияет на отношения Москвы и Пекина, о роли Индии в глобальных раскладах, о призрачности мирных соглашений по украинскому конфликту и перспективах осенней военной кампании говорят военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Артамонов и политолог Руслан Сафаров

Новое заседание в формате Геополитбюро LIVE. Гость – политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Тема: "Расколы постглобального мира". Уже 20 сентября – успейте на встречу: https://conference.aurora.network/geopolitburo

Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:

на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo

на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:

Telegram — https://t.me/geopolitburo

Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo