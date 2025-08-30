15 августа на Аляске прошли исторические российско-американские переговоры. Что означает встреча Путина и Трампа на Аляске для глобального Запада? Чего хотела российская стороны и что получила? И как Трамп собирается выиграть в войне России и Украины?

… Едва закончились переговоры на Аляске, как ФСБ предотвратила очередную попытку теракта на Крымском мосту, организованную Киевом. В автомобиле была обнаружена бомба, сила взрыва которой уничтожила бы как минимум десятки соседних машин.

То есть Путин встречается с Трампом, потом Зеленский встречается с европейскими лидерами, потом Зеленский встречается с Трампом, и все это время Зеленский собирается в отпускной сезон, когда по Крымскому мосту идут тысячи машин с детьми, — устроить там ад.

В связи с этим есть вопрос. А Россия в готовящееся мирное соглашение включит еще один пункт? Где государство-террорист даст честное бандеровское слово не заниматься впредь терроризмом?