Урок №292. Аляска. Путин. Трамп. Что все это значит?!
15 августа на Аляске прошли исторические российско-американские переговоры. Что означает встреча Путина и Трампа на Аляске для глобального Запада? Чего хотела российская стороны и что получила? И как Трамп собирается выиграть в войне России и Украины?
… Едва закончились переговоры на Аляске, как ФСБ предотвратила очередную попытку теракта на Крымском мосту, организованную Киевом. В автомобиле была обнаружена бомба, сила взрыва которой уничтожила бы как минимум десятки соседних машин.
То есть Путин встречается с Трампом, потом Зеленский встречается с европейскими лидерами, потом Зеленский встречается с Трампом, и все это время Зеленский собирается в отпускной сезон, когда по Крымскому мосту идут тысячи машин с детьми, — устроить там ад.
В связи с этим есть вопрос. А Россия в готовящееся мирное соглашение включит еще один пункт? Где государство-террорист даст честное бандеровское слово не заниматься впредь терроризмом?
Комментарий редакции
1. Украина как "государство-террорист".
Автор видео утверждает, что после событий 2014 года и Майдана Украиной управляет террористическая элита, для которой террор стал нормой внутренней и внешней политики. Описывается привычность слова "террор" в российском инфопространстве и приводится пример попытки теракта на Крымском мосту.
2. Переговоры, встречи, геополитика и иллюзии.
Беседующий анализирует встречи Путина и Трампа на Аляске, утверждая, что дипломатическую изоляцию России преодолеть не удалось, а сам факт переговоров для Запада был поражением, хоть и не катастрофичным. В то же время, результативность таких встреч подвергается сомнению: "реальные уступки" со стороны Запада или Украины маловероятны, позиции США и Европы проявляют двойственность.
3. Критика фанатизма по отношению к Трампу.
Развенчивается образ Трампа как "друга России": акцентируется, что Трамп, как и Байден, действует в интересах США, причём не заинтересован в победе России, а скорее в максимальном использовании украинского конфликта в личных и национальных целях. Иллюзии о "великой сделке" – не более чем самообман части российского общества, желающей признания со стороны Запада.
4. Перспективы мира и реальные интересы сторон.
Рассматриваются возможные договорённости: подчеркивается, что без демилитаризации, "деназафикации" и смены режима в Киеве любые соглашения будут фикцией, поскольку Украина, по мнению автора, будет в любой момент возвращаться к прежней тактике. Проводятся аналогии с итогами чеченских войн и "Хасавюртовским миром": договорённости могут привести только к новому витку насилия.
5. Геополитическое давление и расширение союзов.
Американская и европейская политика описываются как целенаправленное "сжимание шагреневой кожи" вокруг России, работа по ослаблению её влияния на территории постсоветского пространства. Указывается на важность расширения сотрудничества с странами Латинской Америки, Африки, КНДР и создания альтернативных стратегических союзов.
6. Критика внутренней российской политики.
Автор подчеркивает недопустимость антисоветской риторики и важность наследия СССР как инструмента создания международных союзов в противовес Западу. Проблема миграции решается не "в тылу", а через вовлечение союзных стран в более тесное взаимодействие с Россией, в том числе в сфере безопасности.
7. Пессимизм в отношении будущего конфликта.
Продаётся тезис о невозможности быстрой победы или мира: при любом раскладе военные действия продолжатся, даже при "замороженном" конфликте. Перемирие видится автором как передышка для противника, а не средство для долгосрочного урегулирования.
Выводы и философская рефлексия:
В этом видео представлен взгляд, в котором на первый план выходит ощущение недостижимости простых решений в сложном и динамичном мире. Автор оспаривает популярные в некоторых кругах идеализации, будь то образ Трампа как возможного миротворца или вера в быстрый "раздел мира" в стиле Ялты. Подчеркивается, что любые видимые на поверхности политические договорённости или перемирия могут оказаться лишь временными уступками, не изменяющими сущности конфликтов, укоренённых в структурах власти, культуре и геополитике.
Интересен междисциплинарный пласт рассуждений: аналогия с шагреневой кожей описывает процесс сокращения маневра России под внешним давлением; ставка на "советское наследие" транслирует историческое мышление; критика общества, живущего чужими представлениями о дружбе и признании, отсылает к психологическим паттернам индивида, стремящегося компенсировать внутренние дефициты внешними иллюзиями.
Звучит и убеждение в необходимости прагматичного подхода: усиление союзов, активная внешняя политика, честное понимание мотивов "партнёров". Прозвучал скепсис в отношении всякой "быстрой победы" — по сути, призыв к зрелому взгляду на реальность, освобождённому от розовых очков и эмоциональной зависимости от внешнего признания.
Можно увидеть, что истина здесь ситуативна: позиции игроков постоянно лавируют, мотивы меняются в зависимости от переменных внутриполитических обстоятельств, а общественное мнение ловко направляется в нужное русло средствами массовой информации. Сквозит и скрытый вопрос: к чему приводит бесконечная рефлексия о собственной "правоте", если историческая диалектика доказывает, что конфликты всегда наполнены слепыми пятнами, самообманом и неочевидными выгодополучателями?
Практический итог и открытый вопрос:
Жизнь и политика редки бывают так устроены, чтобы кто-то действительно побеждал "навсегда" — интересы перераспределяются, союзы собираются и разрушаются, а народные надежды и страхи зачастую используются как инструменты воздействия. Покой и согласие возможны лишь при честном взгляде на собственные интересы и уважении к реальной, а не идеализированной истории. Важно уметь отличать подлинное укрепление себя от самоуспокоения мифами или надеждами на волшебное "примирение при встрече лидеров".
Но можем ли мы вообще рассчитывать на долгий мир, если сами не готовы подвергать сомнению идеалы, с которыми живём? Может ли общество быть свободным, если его истина постоянно определяется не внутренним опытом, а созданным вовне, навязанным образом врага или друга?