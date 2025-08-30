СоциализМЫ. Какой будет социалистическая Россия? // Сафронов & Комолов. Диалог
Экономисты Олег Комолов и Алексей Сафронов – об образе социалистического будущего и программе действий коммунистов.
Комментарий редакции
Ключевые идеи беседы
1. Формат и цель обсуждения:
Новый цикл передач — не манифест и не программа единственного верного пути к социализму, а честная попытка собрать мозаику идей, концепций, «кубиков», из которых гипотетическая рабочая власть могла бы, когда наступит момент, сложить программу действий в новых экономических и технических условиях. Претензий на истину в последней инстанции нет; речь о прозорливом и опытно-прагматичном поиске.
2. Контекст исторический и современный:
В 2000-е годы общество было аполитично, задачи левого движения сводились к мобилизации людей вокруг хотя бы минимальных, локальных протестов и интересов. Сегодня ситуация изменилась: политизация повысилась, а кризисы и войны делают невозможным отстранение от политики «в частной жизни». Всё чаще возникает спрос на альтернативное «будущее» — что предлагает коммунистическая идея по сравнению с либеральной или националистической.
3. Проблема образа будущего:
Раньше достаточно было апеллировать к лучшим элементам советского опыта — бесплатная медицина, образование, жильё — но с удалением СССР в прошлое и с появлением иных политических альтернатив внятных ответов на новые вызовы этого больше не хватает. Настала необходимость формулировать детали желаемого будущего, причем с учётом современных технологий.
4. Вектор изменений при смене политической власти:
Первыми шагами назывались отмена репрессивных законов (пенсионная реформа и т.п.), освобождение политзаключённых — то есть устранение самых одиозных пережитков прежней системы; но сразу затем встаёт вопрос реального экономического переустройства.
5. Технологии и управление:
Современные маркетплейсы, сбор Big Data и вычислительные системы, создававшиеся в капитализме ради прибыли, теперь обеспечивают гораздо лучшие возможности прогнозирования и планирования потребностей, чем в прошлом. Эти инструменты собственности будущего социалистического правительства — часть нового технического базиса социализма.
6. Что делать с экономикой:
Конкретные шаги зависят от состояния экономики и общества на момент перемен (кризис, война или подъем). Иногда понадобится использовать рыночные, а не нерыночные инструменты для восстановления экономики; но стратегическая задача — перераспределение ресурсов, обобществление монополий и собственности правящего класса, перераспределение национального дохода через общественные фонды (медицина, образование, жильё и т.д.).
7. Практическая иллюстрация равенства:
Авторы предлагают зрителям поделить национальный доход (или ВВП, скорректированный) на всех граждан России, чтобы представить, каков был бы доход при равномерном распределении. Это упражнение демонстрирует масштабы богатства, скрытого за фасадом «денег нет», и ставит вопрос о реальном распределении ресурсов.
8. Пределы уравнительного социализма:
Равенство в доходах — миф, но идеал равных стартовых возможностей и равной доступности ресурсов и благ достижим. Задача социализма — раскрытие творческого потенциала личности, а не просто уравниловка в потреблении.
9. Роль современных вычислений в планировании:
Обсуждается мечта о суперкомпьютере, который мог бы идеально сбалансировать экономику (технократический социализм). Однако делается оговорка: техника и алгоритмы не решают проблему политического и гражданского участия — общества, не умеющего коллективно контролировать и ставить цели, никакой компьютер не спасет.
10. Целеполагание и демократия:
Ключевой вызов — научиться формулировать коллективные приоритеты и цели, а не только раздавать функции компьютерам. Без развитых институтов низовой демократии, коллективного принятия решений и культуры солидарности никакой плановый социализм невозможен. Пример — провал попытки вовлечь массы в управление в позднем СССР.
11. Объективные и субъективные предпосылки:
Капитализм объективно подталкивает массу людей к солидарности (без коллективной борьбы не добиться даже малого), но одновременно ведущие механизмы управления — выборы, советы, электронные демократии — саботируются или имитируются сверху, лишая людей реального опыта решения своих проблем вместе.
12. Роль технологий как инструмента самоорганизации:
С одной стороны, новые средства коммуникации могут стать платформой научения коллективному действию; с другой — при неразвитости культуры и отсутствии подлинных демократических процедур даже самые современные технологии служат симулякром, а не механизмом участия. Площадка «активный гражданин», «электронный дом» — яркие примеры.
13. Потенциал и вызовы будущих платформ:
Требуются новые инструменты, не только чаты, но цифровые продукты, встроенные процедур принятия коллективных решений, учёта ресурсов, распределения задач. Примеры — корпоративные средства, макаренковские подходы, практики самоорганизации в движениях.
14. Открытость, плюрализм, отказ от догматизма:
Цикл передач задуман как открытая площадка сбора идей, а не как клуб единомышленников с единственной верной линией. Предлагается создавать сообщество, где спаяны разные взгляды, подчеркивая: социализм — коллективное дело, его не построить «я», только «мы».
Выводы и философские размышления
Видится, что основной пафос передачи — в поиске баланса между практикой и мечтой, реальной необходимостью перемен и их идеалистическим образом. Дискуссия осмысленно избегает готовых рецептов: опыт показывает, что ни одностороннее технократическое упование на вычисления, ни механическая калька с прошлого не приведут к новому социалистическому устройству. Ключ — в развитии культуры коллективности, умения спорить, достигать компромиссов, осознанно определять приоритеты. Технологии даны как новые «орудия», но не как самоцель; их эффективность зависит от степени зрелости участников и наличия подлинных, не подменённых институций демократии.
В этом смысле социалистическая Россия будущего — это не авангардная архитектура государственного здания, построенного по заранее утвержденному плану, а скорее эволюционирующий организм, коллективно ищущий форму — через обсуждение, эксперименты, принятие ошибок и умение слушать друг друга. Важно — научиться вновь быть «мы», не теряя индивидуальности, но и не замыкаясь в атомах-молекулах.
Открытая дискуссия, приглашающая несогласных, — важный шаг против исторического соблазна к догматизму и исключительности, что слишком часто превращало борьбу за освобождение в очередную форму авторитаризма. Истина о будущем страны — всегда ситуативна, недостижима окончательно, и задача честного мыслителя не в том, чтобы навязать готовый ответ, а в том, чтобы поддерживать культуру совместного поиска.
Практически — сейчас речь идёт о создании инфраструктуры идей, проектов, инструментов — как технических, так и этических, которые могли бы быть востребованы, когда политическая ситуация даст возможность перемен.
И, быть может, главный вопрос, который поднимает это обсуждение:
Можно ли выработать подлинно коллективную, неимитируемую элитой, культуру принятия решений и солидарных действий — с опорой на технологии, но не на технократию — и что будет катализатором такого перехода от “я” к “мы”?
Где пролегает граница между инструментом (технологией, планом) и субъектом (зрелым гражданином, коллективом), и как избежать соблазна переложить ответственность за будущее на «суперкомпьютер» — или на «мудрого вождя», забывая, что всякая истина строится и проверяется только в совместном проживании, в опыте каждый раз нового «мы»?