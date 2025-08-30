Запись прямого эфира на канале Красная история от 17 мая 2022 г.

Тайм-коды:

00:00:00 – приветствие;

00:01:03 – "План Даллеса" – вымысел или реальность;

00:10:15 – существовал в СССР реальный шанс реформирования советской идеологии в высших эшелонах власти после 1953 года;

00:21:43 – какие экономические и социальные меры предпринимала царское правительство помимо репрессии для борьбы с революционным движением в России со второй половины XIX века;

00:32:29 – о статье замечательного советского историка Андрея Матвеевичв Анфимова;

00:38:03 – про мнимый "Голодомор" на Украине в 1930-х годах, его причинах, масштабах и оценках;

00:55:25 – как прошел Фестиваль радио "Аврора" и о причинах вашей "ссоры" с Н.Н.Платошкиным;

01:03:36 – какие фильмы о В.И.Ленине вы бы посоветовали посмотреть.

