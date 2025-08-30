Сегодня – международный День «Пропавших без вести».
Сегодня – международный День «Пропавших без вести». В дословном, более точном, переводе – Detenidos desaparecidos (“Задержанных пропавших”) в испанском или Enforced disappearances (“Насильственно исчезнувших») в английском.
Речь о десятках тысяч людей, мужчин, женщин и детей, похищенных и уничтоженных спецслужбами, полицией и военными различных диктатур и демократий, чьи тела были скрыты, а сам факт их арестов или похищений отрицался властью.
Этот метод государственного терроризма был доведён латиноамериканским диктатурами в 70-е и 80-е до совершенства.
В Чили похищенных содержали в тайных центрах пыток и после сбрасывали в океан с вертолётов. Со временем, чтобы изуродованные тела не всплывали и не появлялись на пляжах, к ним научились привязывать кусок рельса. Один из водолазов рассказывал, как в поиске моллюсков он вдруг оказался в подводном лесу покойников.
В Аргентине, где целые семьи замешивали живьём в бетономешалках, остальных сбрасывали в океан с армейских транспортных самолётов «Геркулес». Если сможете – найдите и посмотрите аргентинский фильм об этом «Гараж Олимпо».
В Колумбии и Мексике постоянно вскрываются тайные братские могилы. Родители, жены и мужья, дети и внуки годы и десятилетия не устают искать.
Это о них шутил Пиночет, говоря что «коммунисты, как собаки, всегда ищут кости.
«Исчезновение» людей без вести, как метод террора, оказалось самым эффективным. В отличие от убийств или казней, это всегда оставляет долю сомнения и надежды, лишает близких жертвы возможности нормального траура, чтобы потом продолжать жизнь, и часто превращает поиск их останков во весь её смысл. Виновные, ни в чем не раскаявшись, чаще всего привычно молчат.
Всё это творилось как часть государственной политики подчиненных США режимов, оправдывавших репрессии необходимостью «защиты интересов западной цивилизации и индивидуальных свобод от коммунистической угрозы». И, к сожалению, об этом рано говорить в прошедшем времени…
Комментарий редакции
1. Международный день пропавших без вести посвящён жертвам насильственных исчезновений, то есть похищениям и уничтожению людей государственными структурами (спецслужбами, армией, полицией).
2. Определения термина подчеркивают системный характер: различие между просто «пропавшими» и «насильственно исчезнувшими», чьи исчезновения были скрыты и отрицаются властями.
3. Масштабы трагедии: десятки тысяч жертв по всему миру, вне зависимости от пола и возраста; проблема характерна не только для диктатур, но и для демократий.
4. Методы исчезновений: латиноамериканские диктатуры 70–80-х довели жестокую практику до совершенства — секретные центры пыток, сбрасывание тел с вертолётов, сокрытие останков (например, привязывание рельсов).
5. Последствия для близких: родственники годами ищут истину и останки погибших, испытывают вечную неуверенность и не могут оплакать и отпустить, что превращает их жизни в бесконечный поиск.
6. Безнаказанность и молчание: виновные не раскаиваются и безмолвствуют, а государственные преступления часто остаются ненаказанными и забытыми.
7. Идеологическое оправдание: практика исчезновений была частью политики режимов, поддерживаемых Западом, часто под предлогом борьбы с коммунистической угрозой.
8. Актуальность проблемы: несмотря на иллюзию исторической дистанции, подобные преступления не ушли в прошлое.
---
Вывод (аналитический, философский, междисциплинарный):
Феномен насильственных исчезновений отражает жестокую амбивалентность человеческой природы и государственности. С одной стороны — стремление к контролю, подавлению и устрашению, доведённое до циничной рациональности (методы скрытия тел, технологическое и психологическое "совершенство" террора). С другой стороны — неутихающая жажда правды и присутствия, ведь память о жертвах удерживают не только на уровне личной драмы, но и в историческом, культурном, нравственном пространстве.
С точки зрения психологии, это преступление над идентичностью социума: исчезновения отдаются эхом не только в жизни родственников, для которых поиск становится смыслом, но и в коллективном бессознательном всей страны. Их жизнь «зависает», не завершаясь ни утратой, ни надеждой — своего рода экзистенциальный диссонанс. Здесь перекликаются и философская трагедия абсурдности (Камю), и йогическая идея неполноты любого опыта, в котором нет осознанной завершённости.
С междисциплинарной точки зрения, государственный терроризм — это не только историческая или политическая, но и этическая, и даже технологическая проблема: каждое общество нуждается в инструментах памяти и механизмах правосудия, иначе оно воспроизводит свои травмы снова и снова, подобно плохо обученной нейросети, подтягивающей искажения из прошлого.
Парадокс: технологии сокрытия следов служили злу, но сегодня же — цифровые базы данных, ДНК-идентификация, международное сотрудничество — становятся инструментом памяти и справедливости. Общество еще только учится превращать боль в уроки, а не в новые цепочки насилия.
И разве не отражает ли сама такая дата — День пропавших без вести — хрупкую попытку мира признать слепые пятна своей истории, напоминая, что никто из нас не защищён полностью от произвола? Здесь истина не абсолютна: неразделённость живых и мёртвых, поиск и неопределённость — вот ткань бытия. И вопрос остается открытым: возможно ли обществу исцелиться от такой травмы и обрести подлинную зрелость, если оно не способно честно взглянуть в глаза своим призракам? Какое место в каждом из нас занимает память о тех, чьё отсутствие невозможно осознать до конца?