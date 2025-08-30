Сегодня – международный День «Пропавших без вести». В дословном, более точном, переводе – Detenidos desaparecidos (“Задержанных пропавших”) в испанском или Enforced disappearances (“Насильственно исчезнувших») в английском.

Речь о десятках тысяч людей, мужчин, женщин и детей, похищенных и уничтоженных спецслужбами, полицией и военными различных диктатур и демократий, чьи тела были скрыты, а сам факт их арестов или похищений отрицался властью.

Этот метод государственного терроризма был доведён латиноамериканским диктатурами в 70-е и 80-е до совершенства.

В Чили похищенных содержали в тайных центрах пыток и после сбрасывали в океан с вертолётов. Со временем, чтобы изуродованные тела не всплывали и не появлялись на пляжах, к ним научились привязывать кусок рельса. Один из водолазов рассказывал, как в поиске моллюсков он вдруг оказался в подводном лесу покойников.

В Аргентине, где целые семьи замешивали живьём в бетономешалках, остальных сбрасывали в океан с армейских транспортных самолётов «Геркулес». Если сможете – найдите и посмотрите аргентинский фильм об этом «Гараж Олимпо».

В Колумбии и Мексике постоянно вскрываются тайные братские могилы. Родители, жены и мужья, дети и внуки годы и десятилетия не устают искать.

Это о них шутил Пиночет, говоря что «коммунисты, как собаки, всегда ищут кости.

«Исчезновение» людей без вести, как метод террора, оказалось самым эффективным. В отличие от убийств или казней, это всегда оставляет долю сомнения и надежды, лишает близких жертвы возможности нормального траура, чтобы потом продолжать жизнь, и часто превращает поиск их останков во весь её смысл. Виновные, ни в чем не раскаявшись, чаще всего привычно молчат.

Всё это творилось как часть государственной политики подчиненных США режимов, оправдывавших репрессии необходимостью «защиты интересов западной цивилизации и индивидуальных свобод от коммунистической угрозы». И, к сожалению, об этом рано говорить в прошедшем времени…

Олег Ясинский

