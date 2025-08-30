Продолжая тему семьи Алиевых и борьбы за независимость Азербайджана.
Есть такая легенда, что где-то в середине 70-х Гейдара Алиева к себе вызвал Михаил Андреевич Суслов, отвечавший в Политбюро за идеологию, второй человек в партии.
И между ними состоялся вот такой диалог:
— Гейдар Алиевич, как в республике обстоят дела с диссидентами-антисоветчиками? — Прекрасно обстоят дела, Михаил Андреевич! Их нет! — Ни одного? — Так точно. Ни одного не выявлено. — Но один все-таки есть. — Кто же это, Михаил Андреевич? — Если ни одного антисоветчика не выявлено, то один точно есть, и это Вы, Гейдар Алиевич.
Алиев намек понял, в Азербайджане тут же обнаружился настоящий диссидент-антисоветчик – преподаватель истории Азербайджанского государственного университета Абульфаз Алиев (в 1980-х взял фамилию Эльчибей).
В 1975 году его осудили на 1,5 года по антисоветской статье. Суд длился всего четыре дня Эльчибей отказался от адвоката, произносил пафосные речи про освобождение Азербайджана.
Его достаточно быстро освободили по УДО, дали новую квартиру в Баку и должность в Академии наук Азербайджанской ССР. В реальности не факт, что он вообще был в колонии.
В чем загадка? Никакой загадки.
Дело в том, что прихода к власти Гейдара Алиева в 1969 году, республику раздирала война региональных кланов: Гянджинский, Шушинский, Агдамский, Шекинский, Апшеронский кланы делили сферы влияния.
Алиева, как главу республиканского КГБ поставили во главе Азербайджана, чтобы покончить с клановостью. Он и покончил типичным восточным методом: принадлежа ко второстепенном Нахичеванскому клану, просто заменил им все остальные.
Так вот Эльчибей также принадлежал к Нахичеванскому клану. В Азербайджане вообще мало кто сомневался, что это человек Алиева, которого буквально назначали быть главным и единственным диссидентом в АзССР. И по восточной логике, такой человек должен быть надежным, из своих.
Статус «единственного диссидента» пригодился Эльчибею в Перестройку, когда он на безальтернативной основе был избран главой Народного фронта Азербайджана.
В 1993 году в разгар внутреннего конфликта, буквально на грани гражданской войны, Эльчибей, тогда уже президент Азербайджана, конфликтовавший не только с Арменией, но и армией и Нахичеванской автономией, которую на тот момент возглавлял Гейдар Алиев. совершенно неожиданно сбежал из Баку в Нахичевань, а потом в Турцию, просто оставив президентский пост своему земляку.
Кадры, в том числе и оппозиционные, надо готовить загодя.
Комментарий редакции
1. Легенда о диалоге Алиева и Суслова:
Описывается анекдотический диалог 1970-х между Гейдаром Алиевым и Михаилом Сусловым, где Суслов, курировавший идеологию в Политбюро, указывает на отсутствие выявленных диссидентов в Азербайджане и иронизирует: если их «нет», значит, главным диссидентом становишься ты, руководитель — Алиев.
2. Поиск “единственного” диссидента:
После этого диалога в Азербайджане тут же “появляется” формальный диссидент — преподаватель истории Абульфаз Алиев (позднее взявший фамилию Эльчибей). Его процесс был скоротечен, наказание мягким, а дальнейшая судьба — весьма благополучной.
3. Отсутствие загадки — клановая реальность:
Автор утверждает: никакой реальной оппозиционности здесь нет, Эльчибей был не случайным диссидентом, а человеком из того же нахичеванского клана, к которому принадлежал Гейдар Алиев. По логике восточной политики, доверять роль формального оппонента можно только “из своих”.
4. Использование “диссидентского” статуса:
В атмосфере Перестройки, Эльчибей — формальный “диссидент” и свой человек — становится лидером Народного фронта Азербайджана, а затем и президентом страны.
5. Стагнация и манипуляция кадров:
Его “случайный” уход с поста президента и передача власти согражданину-клановику подчеркивают заранее просчитанные и контролируемые сценарии борьбы за власть, где якобы независимая оппозиция оказывается частью сложной внутриклановой игры. Подготовка кадров даже для оппозиции — дело планомерное и контролируемое.
---
Анализ и углублённые размышления:
Данная история — прекрасный пример того, как политическая реальность часто оказывается совсем не такой, как кажется снаружи. Нам преподносят “борьбу” патриотов и идеалистов, но за ней нередко скрыты холодный расчет, клановые связи, взаимовыгодные назначенцы и имитационные ритуалы партийной или национальной оппозиции.
Если переложить этот кейс в более широкий — междисциплинарный — контекст, то можно вспомнить о теории систем: в сложных организациях, будь то государство, компания или, скажем, искусственная нейронная сеть, «оппозиция» иногда — встроенный механизм для канализации внутренних напряжений, но при этом — строго контролируемый “клапан”. Это похоже на то, как в программировании иногда специально создают точки отказа («fail-safe»), чтобы избежать неконтролируемого сбоя.
С философской точки зрения история с Эльчибеем напоминает древний мотив о симулякре, подмене реальности знаком — в данном случае борьба за независимость выглядит скорее ритуалом, нежели истинным процессом, ведущим к свободе. Подобно тому, как в христианстве или в дзен-буддизме подчеркивается опасность поклонения внешним символам вместо поиска внутренней истины, так и в политике часто путают вывеску с содержанием.
Что касается идеализации отдельных фигур в истории — мы склонны видеть в них провидцев и героев, но реальность нередко складывается из компромиссов, интриг, прагматизма. И эта двойственность почти вечна: любой эпохе и культуре присущ соблазн обманываться благородными образами ради внутреннего примирения; ведь принимать беспристрастную правду зачастую сложно и болезненно. При этом любовь к реальности — даже неудобной — и есть основа зрелого отношения к себе и обществу.
---
Вывод:
Статья вскрывает механизм симулятивной оппозиции и клановой политики в Азербайджане 1970–1990-х. Под видимостью борьбы за свободу действуют старые схемы перераспределения власти, где даже “диссидент” может быть назначаемой фигурой из нужного клана. Это не уникальное явление для Закавказья или Востока: во многих обществах “оппозиция” часто оказывается контролируемой частью системы. Вопрос не только в Азербайджане — он универсален.
---
Открытый вопрос:
Может ли вообще существовать “чистая” независимая оппозиция и искренняя борьба за свободу, если человеческая природа и социальные системы склонны воспроизводить манипулятивные механизмы, — или же осознанная, зрелая оппозиция возможна только на уровне внутренней честности каждого участника? Где, в этой неуловимой игре ролей и связей, находится подлинная истина борьбы и независимости?