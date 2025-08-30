Продолжая тему семьи Алиевых и борьбы за независимость Азербайджана.

Есть такая легенда, что где-то в середине 70-х Гейдара Алиева к себе вызвал Михаил Андреевич Суслов, отвечавший в Политбюро за идеологию, второй человек в партии.

И между ними состоялся вот такой диалог:

— Гейдар Алиевич, как в республике обстоят дела с диссидентами-антисоветчиками? — Прекрасно обстоят дела, Михаил Андреевич! Их нет! — Ни одного? — Так точно. Ни одного не выявлено. — Но один все-таки есть. — Кто же это, Михаил Андреевич? — Если ни одного антисоветчика не выявлено, то один точно есть, и это Вы, Гейдар Алиевич.

Алиев намек понял, в Азербайджане тут же обнаружился настоящий диссидент-антисоветчик – преподаватель истории Азербайджанского государственного университета Абульфаз Алиев (в 1980-х взял фамилию Эльчибей).

В 1975 году его осудили на 1,5 года по антисоветской статье. Суд длился всего четыре дня Эльчибей отказался от адвоката, произносил пафосные речи про освобождение Азербайджана.

Его достаточно быстро освободили по УДО, дали новую квартиру в Баку и должность в Академии наук Азербайджанской ССР. В реальности не факт, что он вообще был в колонии.

В чем загадка? Никакой загадки.

Дело в том, что прихода к власти Гейдара Алиева в 1969 году, республику раздирала война региональных кланов: Гянджинский, Шушинский, Агдамский, Шекинский, Апшеронский кланы делили сферы влияния.

Алиева, как главу республиканского КГБ поставили во главе Азербайджана, чтобы покончить с клановостью. Он и покончил типичным восточным методом: принадлежа ко второстепенном Нахичеванскому клану, просто заменил им все остальные.

Так вот Эльчибей также принадлежал к Нахичеванскому клану. В Азербайджане вообще мало кто сомневался, что это человек Алиева, которого буквально назначали быть главным и единственным диссидентом в АзССР. И по восточной логике, такой человек должен быть надежным, из своих.

Статус «единственного диссидента» пригодился Эльчибею в Перестройку, когда он на безальтернативной основе был избран главой Народного фронта Азербайджана.

В 1993 году в разгар внутреннего конфликта, буквально на грани гражданской войны, Эльчибей, тогда уже президент Азербайджана, конфликтовавший не только с Арменией, но и армией и Нахичеванской автономией, которую на тот момент возглавлял Гейдар Алиев. совершенно неожиданно сбежал из Баку в Нахичевань, а потом в Турцию, просто оставив президентский пост своему земляку.

Кадры, в том числе и оппозиционные, надо готовить загодя.