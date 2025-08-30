Максим Невенчанный и политик Олег Царёв обсуждают итоги встречи Трампа и Путина. Они также говорят о конфликте между НАБУ и СБУ, влиянии олигархов Игоря Коломойского и Дмитрия Боголюбова и различных версиях о взрывах на «Северных потоках». В беседе упоминаются методы давления на президента Украины Владимира Зеленского, списки политзаключённых, сделки с природными ресурсами и международное влияние.

00:00 — Вступление: Царев и контекст встречи

00:53 — Конфликт НАБУ vs СБУ

02:44 — Трамп, Путин и санкционная логика

04:35 — Стратегия Зеленского и внешнее давление

05:32 — Влияние европейских игроков (Сорос, Пинчук)

12:19 — Прослушки, компромат и Боголюбов

14:26 — Компромат на Байдена и роль Джулиани

16:09 — Коломойский — связи и уголовные дела

17:03 — Сделка по ресурсам Украины под давлением

18:04 — Расследования «Северных потоков» и версии

20:25 — Американская агентура в украинских спецслужбах

26:03 — Уголовные дела против олигархов и давление на власть

28:14 — Механизмы давления на Зеленского

31:49 — Разрешение выезда молодёжи и внутренние манёвры

33:37 — Протесты, агентура и контроль камер

36:03 — Мобилизация, человеческий ресурс и приоритеты

38:25 — Списки Панченко, реакции Шария и Медведчука

41:54 — Призыв к гуманизму и обменам пленными

45:13 — Управляемость Украины и внешние центры влияния

49:21 — Заключение и благодарности

#Царев #Украина #компромат #Трамп #Путин #НАБУ #СБУ #Коломойский #СеверныеПотоки #политика