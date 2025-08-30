Олег Царёв | НАБУ, СБУ и олигархи: Кто управляет Украиной?
Максим Невенчанный и политик Олег Царёв обсуждают итоги встречи Трампа и Путина. Они также говорят о конфликте между НАБУ и СБУ, влиянии олигархов Игоря Коломойского и Дмитрия Боголюбова и различных версиях о взрывах на «Северных потоках». В беседе упоминаются методы давления на президента Украины Владимира Зеленского, списки политзаключённых, сделки с природными ресурсами и международное влияние.
00:00 — Вступление: Царев и контекст встречи
00:53 — Конфликт НАБУ vs СБУ
02:44 — Трамп, Путин и санкционная логика
04:35 — Стратегия Зеленского и внешнее давление
05:32 — Влияние европейских игроков (Сорос, Пинчук)
12:19 — Прослушки, компромат и Боголюбов
14:26 — Компромат на Байдена и роль Джулиани
16:09 — Коломойский — связи и уголовные дела
17:03 — Сделка по ресурсам Украины под давлением
18:04 — Расследования «Северных потоков» и версии
20:25 — Американская агентура в украинских спецслужбах
26:03 — Уголовные дела против олигархов и давление на власть
28:14 — Механизмы давления на Зеленского
31:49 — Разрешение выезда молодёжи и внутренние манёвры
33:37 — Протесты, агентура и контроль камер
36:03 — Мобилизация, человеческий ресурс и приоритеты
38:25 — Списки Панченко, реакции Шария и Медведчука
41:54 — Призыв к гуманизму и обменам пленными
45:13 — Управляемость Украины и внешние центры влияния
49:21 — Заключение и благодарности
Комментарий редакции
1. Многоуровневое и внешнее управление Украиной
- В беседе акцентируется, что управление украинскими государственными институтами, в частности НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и СБУ (Служба безопасности Украины), осуществляется не как прямое "кураторство" одними и теми же внешними силами, а через сложную систему различных влиятельных групп. Например, НАБУ связывается скорее с кругами Сороса, Пинчука, Фиалы и европейцами, а не напрямую с Вашингтоном и Трампом.
- Зеленский оказывается объектом давления со стороны разных мировых центров — США (как администрация Трампа, так и "глобалисты"), Европейского Союза, а также внутренних украинских элит. Каждый центр управления использует свои механизмы контроля.
2. Противостояние и инструментализация силовиков
- Противостояние между НАБУ и СБУ, вокруг полномочий этих структур, демонстрирует внутренний конфликт между ставленниками различных внешних и внутренних групп.
- Орган НАБУ сохраняется как "ошейник" на шее Зеленского: благодаря компроматам и материалам, этот инструмент может быть использован как рычаг — и европейцами, и Трампом против текущей власти Украины.
3. Роль компромата и политических игр
- Важный элемент управления — наличие компромата: аудиозаписи, сделки, связи бизнес-элит.
- Материалы компрометирующего характера могут быть обнародованы в зависимости от политической необходимости (например, если Зеленский попытается "спрыгнуть" и сменить ориентацию лояльности, или начнет действовать против интересов того или иного центра влияния).
4. Сложность структуры принятия решений на Западе
- Вопреки популярному представлению, ни Европа, ни Германия, ни США не действуют как монолитные структуры: внутри Запада существуют конкурирующие группы интересов, которые влияют на украинскую повестку зачастую несогласованно.
5. Экспорт населения и мобилизация
- Решение разрешить выезд за рубеж молодёжи (до 21-22 лет) обсуждается как вынужденная мера, балансирующая между волной протестов, нежеланием мобилизовать молодежь и одновременно — расчётом, что уходящее из страны население становится своего рода "платой" Европе за поддержку.
6. Медиа и списки: скандалы и внутренняя конкуренция
- Рассматривается скандал вокруг "списков Панченко": конкуренция, подозрения, преследования и деление "значимых" и "незначимых" жертв украинских репрессий.
- Подчёркивается, что и в этом вопросе внутренняя конкуренция среди патриотических деятелей зачастую ведет к разобщённости и борьбе между собой, что ослабляет общую позицию.
7. Политическая амнистия и гуманитарная повестка
- Официальная российская позиция — амнистия для всех политзаключённых на Украине и снятие санкций по итогам возможных соглашений.
- Критика простого деления на "значимых" и "не значимых" заключённых — принципиальна для гуманистического подхода.
8. Рассуждения о будущем Украины и роли элит
- Украинский эстеблишмент не является целостным, каждый действует в своих интересах, а борьба за власть внутри продолжается вне зависимости от наличия внешних "кураторов".
---
Выводы с философской рефлексией
Беседа нацелена на вскрытие мифов о "механическом управлении" Украиной извне и имитации единой воли Запада. На деле, как и во многих сложных исторических случаях, сеть влиятельных акторов — от внешних государств и наднациональных организаций до олигархов и внутренних бюрократы — образует сложную, постоянно меняющуюся и внутренне конфликтную систему управления.
Весьма показательно, что механизмы компромата, инструментализации судеб и правоохранительных органов, а также скандалы вокруг распределения "значимости" жертв, в конечном счёте мало отличают Украину от других стран, переживающих кризисы легитимности и множественность центров власти. Здесь мы видим отголоски классических философских тем о субъективности истины, недостижимости объективного управления и невозможности единой воли в государстве, где слишком много игроков преследуют свои интересы.
Если проводить междисциплинарную аналогию, политическую ситуацию на Украине можно сравнить с работой крупной нейросети с множеством разнонаправленных весов (интересов и влияний), где итоговый вектор решений непредсказуем, потому что постоянно пересогласовывается на лету. И как в психотерапии, каждая группа (будь то элита, олигарх, бюрократ или внешний агент) стремится реализовать свои глубинные "потребности", зачастую маскируя личное выгодой национального масштаба.
Прагматически это учит нас главному: когда речь идет о большой политике и судьбах народов, простых и однозначных решений не бывает, а насилие идеализации любой стороны (Запад—монолит, олигархи—абсолютное зло или же "спаситель" из вне) лишь уводит нас от практического понимания действительности.
Осознанность и эмпатия в таком анализе требуются не только ради истины, но и ради человеческого достоинства: за политическими списками всегда стоят живые люди, а за переговорами — реальные судьбы и страдания.
Открытый вопрос для размышления:
Если правду всегда ветвят интересы множества акторов, а каждое общество управляется сложной сетью противоречий, можем ли мы — как граждане, исследователи, просто люди — научиться видеть во внешних конфликтах и внутренних расколах шанс для подлинного смирения и поиска новых форм солидарности? Или же такая "текучесть" истины обречена порождать только новую путаницу и борьбу за контроль над интерпретацией реальности?