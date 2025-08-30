Наталья Касперская откровенно про новую эру искусственного интеллекта, деградацию человечества, массовые сокращения людей, отечественное программное обеспечение, видеохостинги и двойников Путина.

▶️ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:07 Про состояние IT в России без прикрас

09:41 Про сумасшествие мира по искусственному интеллекту

11:50 Про потерю своего интеллект из-за искусственного

19:58 Про сокращения и роботов, которые займут рабочие места

24:58 Про тёмную сторону технологий и то, что нам не договаривают

28:16 Про управление ИИ — и сможет ли государство держать контроль

31:55 Про дипфейки и манипуляции: кому теперь верить

35:08 Про импортозамещение в IT: спасение или иллюзия

41:01 Про кадры и конкуренцию: почему отечественные разработки сталкиваются с вызовами

45:28 Про главные угрозы, которые могут сломать российскую IT-отрасль

49:21 Про работу на фоне санкций

50:10 Про кибербезопасность: ваши данные уже украли или ещё нет

52:17 Про место России в гонке ИИ: догоняем или опережаем

54:23 Про философские риски технологий: кто управляет человеком будущего

57:00 Про критическое мышление и как выжить в цифровой реальности

58:42 Про миссию страны и ради чего создаются технологии

59:35 Песня

01:06:26 P.S.

#интервью #GPT #касперская

Наталья Касперская: GPT, Алиса и YouTube /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ