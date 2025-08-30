Наталья Касперская: GPT, Алиса и YouTube /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Наталья Касперская откровенно про новую эру искусственного интеллекта, деградацию человечества, массовые сокращения людей, отечественное программное обеспечение, видеохостинги и двойников Путина.
❗️Помните, что каждый ваш лайк и комментарий продвигает это видео. Поэтому ставьте лайки и оставляйте комментарии. И, конечно, подписывайтесь на нас в RUTUBE, если смотрите интервью без подписки. Делитесь этим интервью с родными и друзьями.
▶️ТАЙМ-КОДЫ:
00:00 Анонс
01:07 Про состояние IT в России без прикрас
09:41 Про сумасшествие мира по искусственному интеллекту
11:50 Про потерю своего интеллект из-за искусственного
19:58 Про сокращения и роботов, которые займут рабочие места
24:58 Про тёмную сторону технологий и то, что нам не договаривают
28:16 Про управление ИИ — и сможет ли государство держать контроль
31:55 Про дипфейки и манипуляции: кому теперь верить
35:08 Про импортозамещение в IT: спасение или иллюзия
41:01 Про кадры и конкуренцию: почему отечественные разработки сталкиваются с вызовами
45:28 Про главные угрозы, которые могут сломать российскую IT-отрасль
49:21 Про работу на фоне санкций
50:10 Про кибербезопасность: ваши данные уже украли или ещё нет
52:17 Про место России в гонке ИИ: догоняем или опережаем
54:23 Про философские риски технологий: кто управляет человеком будущего
57:00 Про критическое мышление и как выжить в цифровой реальности
58:42 Про миссию страны и ради чего создаются технологии
59:35 Песня
01:06:26 P.S.
#интервью #GPT #касперская
Наталья Касперская: GPT, Алиса и YouTube /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Комментарий редакции
1. Технологии искусственного интеллекта: Переоценка и разочарование
- Гость (Наталья Касперская) отмечает, что искусственный интеллект (ИИ), вопреки бушующему хайпу, уже демонстрирует разочарование. Пример GPT: ожидания были завышены, теперь виден предел — тексты зачастую «бредовые», качество ухудшается из-за переработки одних и тех же данных.
- Сравнение с прошлыми «волшебными пулями»: блокчейн тоже обещал революцию, но столкнулся с собственными ограничениями и быстро исчез из повестки. Это ведет к выводу: технологический оптимизм склонен проецировать на новые инструменты иллюзии тотального прогресса, игнорируя границы их применимости.
2. Государственное регулирование и отечественный путь
- Внедрение и поддержка ИИ в России происходят под влиянием санкций и бюрократических изменений, зачастую вне реального развития технологий.
- Успехи больше за счет энтузиастов и частного сектора, чем государственных структур. С усилением регулирования возрастает риск торможения инициатив, но определённое регулирование (импортозамещение, поддержка безопасности) оправдано в условиях геополитических вызовов.
- Проблема распыления ресурсов: много дублирующих отечественных разработок (несколько десятков операционных систем, десятки приложений), при этом нехватка системности и координации.
3. Социальные и психологические последствия цифровизации
- Цифровые ассистенты вроде Алисы воспринимаются скорее как игрушка, чем помощник, а массовое внедрение ИИ-ассистентов чревато «упрощением» человеческих навыков.
- Феномен «деградации через цифровизацию»: память, воображение, способность к глубокому мышлению и самостоятельному решению задач снижаются, поскольку люди перекладывают всё на технологии.
- Приводятся аналогии с мышечной атрофией: если не напрягать мозг, он слабеет. Подобно тому, как поколение, не умеющее сажать самолёт вручную из-за автопилота, становится заложником автоматизации, так и массовый пользователь перестаёт понимать даже основы технологий.
4. Проблема критического мышления и глубинного знания
- Чем выше уровень технологий, тем меньше людей понимает их принципы. ИИ ускоряет дробление специалистов на узкие группы, и общество оказывается зависимым от небольшого числа экспертов.
- Подчеркивается, что вера в ИИ как некий «суперюрист» или «суперпсихолог» — иллюзия: способности нейросетей ограничены сбором и механической обработкой данных, а не эмпатией, креативностью или смысловым выбором, свойственным человеку.
5. Этика, надзор и риски: грань между удобством и тотальным контролем
- Любая цифровая система (распознавание лиц, социальные баллы) несет в себе риск: ложные срабатывания, дискриминация, тотальный надзор. Необходимы законодательные ограничения, строго регулирующие использование ИИ в социальной сфере, особенно для защиты частной жизни.
- В Европе законы строже, Россия только движется к осознанию этой необходимости.
6. Суверенность и импортозамещение
- Импортозамещение важно для кибербезопасности и независимости — без этого государственные структуры и бизнес становятся уязвимыми к отключению и саботажу извне.
- Но не все продукты возможно заменить быстро: аналогов YouTube отечественный рынок создать пока не способен ввиду нехватки ресурсов и инфраструктуры.
7. Труд и социальная ответственность
- Автоматизация отнимает рабочие места у квалифицированных специалистов (белых воротничков), а не у синих. Ответственность за трудоустройство людей — на обществе и государстве.
- Рост зарплат в ИТ — и благо, и проблема (для бизнеса), поскольку отражает дисбаланс спроса и предложения.
8. Критика идеализации технологий и призыв к человеческости
- Касперская настаивает: не стоит боготворить ИИ и также не стоит уклоняться от его рисков. Необходим баланс между использованием плюсов технологий и защитой уязвимых сторон общества.
- Прогресс не всегда движение вверх — иногда мы движемся к деградации, потере глубины и способности к осмысленной жизни.
Вывод:
Видео отражает рефлексию на рубеже эпох — ясно осознаётся, что технологии изменяют нас быстрее, чем мы способны это понять или осмыслить. На первый план выходит не вопрос о технической «мощности» ИИ, а вопрос: способны ли мы сохранить критическое мышление, эмпатию и здравый смысл среди нарастающей зависимости от цифровых решений? Полагаться только на «рынок» или только на бюрократию одинаково опасно — требуется осознанное, системное развитие, где человеческие способности не должны превращаться в рудимент.
И тут встает глубокий вопрос: если наш прогресс — это не всегда очередная ступень эволюции, а иногда путь утраты смыслов и умений, то на чем сегодня нам стоит строить личную и коллективную стратегию развития? Может быть, ключ к гармонии — в осознанном доверии технологиям без потери собственной субъектности, в возвращении к дисциплине и любви — не только к умной машине, но и к самому себе, к человечности?
Что для каждого из нас должно стать границей доверия к искусственному интеллекту, и как не позволить технологиям лишить нас самой способности быть и становиться человеком?