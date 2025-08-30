Кто наживается на народных песнях. Александр Шаганов
В этом выпуске поэт-песенник Александр Шаганов, автор таких хитов, как “Выйду ночью в поле с конём” и многих песен для “Любэ” и “Иванушек”, раскрывает о проблемах авторов с авторскими правами. Мы обсуждаем, почему великие песни становятся “народными”, а их создатели остаются забытыми. Почему таланты остаются незамеченными, а их произведения приписываются другим? И как “редакторский цех” и общество могут дать дорогу новому, свежему, молодому творчеству, чтобы предвосхитить всплеск русской культуры? Узнайте о парадоксах Российского авторского общества (РАО) при работе с авторами. С гостем беседует Дмитрий Даньшов.
Комментарий редакции
1. Теневой труд авторов песен и проблема узнаваемости
- Александр Шаганов подчёркивает, что авторы песен, создавшие значительную часть современной российской песенной культуры, остаются в тени, в то время как слава и признание достаются, в основном, исполнителям. Поэтам-песенникам недостаёт внимания общества и индустрии — слушатели зачастую принимают даже новые песни за «народные» и забывают об их создателях. Это демотивирует и ослабляет творческий азарт авторов.
2. Механика распределения доходов и роль Российского авторского общества
- Обсуждается структура авторских отчислений, сложности с их распределением и роль РАО. Автор отмечает, что, несмотря на формальное наличие механизмов компенсаций, реально до авторов деньги часто не доходят. Распределение средств остаётся не прозрачным, а интернет-платформы ещё больше обесценивают труд автора, часто не указывая авторство песен.
3. Сравнение эпох: СССР и современность
- Шаганов отмечает плюсы и минусы работы автора в разные времена. В СССР существовала строгая система авторских прав и материальное поощрение, но была и сильная цензура, препятствующая публикации и исполнению многих произведений, особенно на религиозные темы. В современной России ситуация иная: формально больше свободы, мало финансовой стабильности, а внимание к авторам ещё ниже.
4. Изменение культурных и общественных нравов
- Тепло вспоминаются более коллективные, доброжелательные нравы советского общества, где общество и власть проявляли большее участие в жизни индивида, несмотря на ригидные ограничения и иной раз абсурдные запреты. В нынешней реальности — больше свободы, но и больше социальной отчуждённости.
5. Взаимосвязь инженерии и массовой культуры
- Интересный междисциплинарный взгляд: развитие музыкальной индустрии, популярности Beatles, веб-пространства и бытовой техники связано с развитием промышленности и технологий (например, радиоэлектроника для нужд ВПК). Культурные феномены одновременно отражают и стимулируют технический прогресс.
6. Современная музыка и массовый вкус
- Отмечается деградация массового музыкального контента: простота форм, преобладание ритма над смыслом (рэп, попса), доминирование проекта над творчеством ради заработка. Однако, по мнению Шаганова, это отражение общественного запроса, а не только вина индустрии.
7. Редакторский и институциональный дефицит
- Недостаток свежего редакторского взгляда, открытого к новому и нежадного до заработка, приводит к тому, что действительно талантливые авторы остаются «в тени», а массовое пространство занимает серость и расчётливость. Не хватает площадок, где могла бы реализоваться новая волна талантов.
8. Природа песни: единство текста, музыки и исполнения
- Отмечается уникальность песни как синтеза музыки, поэзии и исполнительского искусства. Песня — не сумма текста и мелодии, а новый, более глубокий феномен, который может формировать коллективную идентичность и структуру сознания.
9. Ответственность перед обществом
- Шаганов признаёт, что творец несёт ответственность за содержание своих произведений, музыка может исцелять и разрушать, даже влиять на государственное устройство. Но настоящая творческая сила — в искренности и глубине чувств, а не в манипуляции аудитории.
10. Перспективы и оптимизм
- Несмотря на обилие низкопробного контента и медийное затмение подлинных авторов, автор верит: у русского творчества впереди новые подъемы — если появятся новые редакторы, новые площадки и внимательное отношение к молодым и одарённым авторам. Культура всегда преобразуется; задача — помочь лучшему заявить о себе.
---
Выводы и рефлексия
Разговор с Александром Шагановым — это взгляд на культуру «изнутри»: не с точки зрения механики шоу-бизнеса, а через призму судьбы автора-созидателя. Он остро ощущает дефицит внимания к настоящим творцам, размывание границ между авторством и исполнением, снижение общественного вкуса и «невидимость» по-настоящему ярких талантов. В то же время, он не идеализирует прошлое: да, раньше авторам жилось материально лучше, но цензура могла оставить судьбу целых жанров под вопросом.
Парадокс текущей эпохи — в застое духовных ориентиров при избытке технологических средств для творчества. Сегодня каждый технически может создать и транслировать свой контент — но настоящая проникновенность и глубина встречаются всё реже, ибо общественный запрос ориентируется скорее на развлечение, чем на поиск смысла. Стагнация институтов, нехватка внимательных редакторов и системных культурных политик приводит к тому, что новое поколение талантов не выходит «в свет» в нужных масштабах. Но, возможно, такого рода кризисы — почва для будущих качественных скачков.
Интересен и подчёркнутый в разговоре дуализм творческой профессии: автору важна не только слава, но и возможность оставаться собой, быть многоликим — в отличие от артиста, вынужденного носить (и эксплуатировать) один и тот же образ. Здесь можно провести аналогии с разработкой алгоритмов: гибкость и вариативность важны для успеха — и в культуре, и в высоких технологиях.
Финал беседы выдержан в духе реализма: да, окна возможностей открываются и закрываются, но «посев» подлинных смыслов никогда не бывает напрасным. Песня — мощный инструмент формирования идентичности и коллективной памяти; задача творца — искать и открывать новое, быть искренним, не роптать на мимолётность успеха и не смиряться с массовой посредственностью.
Открытый вопрос для размышления:
Если качество и глубина культуры возможны только при встрече индивидуального таланта с внимательной средой — что нужно, чтобы сам этот встречный поток вновь стал возможен? Может ли современное общество научиться быть не только «потребителем образов», но и их сопродюсером, то есть поверить в ценность каждого индивидуального голоса — даже если для этого нужна новая честность в отношении самих себя?