Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Кто наживается на народных песнях. Александр Шаганов

19 0
Переслано от: Картина Мира

Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/?r=yt2

В этом выпуске поэт-песенник Александр Шаганов, автор таких хитов, как “Выйду ночью в поле с конём” и многих песен для “Любэ” и “Иванушек”, раскрывает о проблемах авторов с авторскими правами. Мы обсуждаем, почему великие песни становятся “народными”, а их создатели остаются забытыми. Почему таланты остаются незамеченными, а их произведения приписываются другим? И как “редакторский цех” и общество могут дать дорогу новому, свежему, молодому творчеству, чтобы предвосхитить всплеск русской культуры? Узнайте о парадоксах Российского авторского общества (РАО) при работе с авторами. С гостем беседует Дмитрий Даньшов.

Этот выпуск без цензуры и рекламы вы можете посмотреть в видеожурнале «Картина мира» https://nday.club/v/r7bh1z-yt2

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы беседы

1. Теневой труд авторов песен и проблема узнаваемости
- Александр Шаганов подчёркивает, что авторы песен, создавшие значительную часть современной российской песенной культуры, остаются в тени, в то время как слава и признание достаются, в основном, исполнителям. Поэтам-песенникам недостаёт внимания общества и индустрии — слушатели зачастую принимают даже новые песни за «народные» и забывают об их создателях. Это демотивирует и ослабляет творческий азарт авторов.

2. Механика распределения доходов и роль Российского авторского общества
- Обсуждается структура авторских отчислений, сложности с их распределением и роль РАО. Автор отмечает, что, несмотря на формальное наличие механизмов компенсаций, реально до авторов деньги часто не доходят. Распределение средств остаётся не прозрачным, а интернет-платформы ещё больше обесценивают труд автора, часто не указывая авторство песен.

3. Сравнение эпох: СССР и современность
- Шаганов отмечает плюсы и минусы работы автора в разные времена. В СССР существовала строгая система авторских прав и материальное поощрение, но была и сильная цензура, препятствующая публикации и исполнению многих произведений, особенно на религиозные темы. В современной России ситуация иная: формально больше свободы, мало финансовой стабильности, а внимание к авторам ещё ниже.

4. Изменение культурных и общественных нравов
- Тепло вспоминаются более коллективные, доброжелательные нравы советского общества, где общество и власть проявляли большее участие в жизни индивида, несмотря на ригидные ограничения и иной раз абсурдные запреты. В нынешней реальности — больше свободы, но и больше социальной отчуждённости.

5. Взаимосвязь инженерии и массовой культуры
- Интересный междисциплинарный взгляд: развитие музыкальной индустрии, популярности Beatles, веб-пространства и бытовой техники связано с развитием промышленности и технологий (например, радиоэлектроника для нужд ВПК). Культурные феномены одновременно отражают и стимулируют технический прогресс.

6. Современная музыка и массовый вкус
- Отмечается деградация массового музыкального контента: простота форм, преобладание ритма над смыслом (рэп, попса), доминирование проекта над творчеством ради заработка. Однако, по мнению Шаганова, это отражение общественного запроса, а не только вина индустрии.

7. Редакторский и институциональный дефицит
- Недостаток свежего редакторского взгляда, открытого к новому и нежадного до заработка, приводит к тому, что действительно талантливые авторы остаются «в тени», а массовое пространство занимает серость и расчётливость. Не хватает площадок, где могла бы реализоваться новая волна талантов.

8. Природа песни: единство текста, музыки и исполнения
- Отмечается уникальность песни как синтеза музыки, поэзии и исполнительского искусства. Песня — не сумма текста и мелодии, а новый, более глубокий феномен, который может формировать коллективную идентичность и структуру сознания.

9. Ответственность перед обществом
- Шаганов признаёт, что творец несёт ответственность за содержание своих произведений, музыка может исцелять и разрушать, даже влиять на государственное устройство. Но настоящая творческая сила — в искренности и глубине чувств, а не в манипуляции аудитории.

10. Перспективы и оптимизм
- Несмотря на обилие низкопробного контента и медийное затмение подлинных авторов, автор верит: у русского творчества впереди новые подъемы — если появятся новые редакторы, новые площадки и внимательное отношение к молодым и одарённым авторам. Культура всегда преобразуется; задача — помочь лучшему заявить о себе.

---

Выводы и рефлексия

Разговор с Александром Шагановым — это взгляд на культуру «изнутри»: не с точки зрения механики шоу-бизнеса, а через призму судьбы автора-созидателя. Он остро ощущает дефицит внимания к настоящим творцам, размывание границ между авторством и исполнением, снижение общественного вкуса и «невидимость» по-настоящему ярких талантов. В то же время, он не идеализирует прошлое: да, раньше авторам жилось материально лучше, но цензура могла оставить судьбу целых жанров под вопросом.

Парадокс текущей эпохи — в застое духовных ориентиров при избытке технологических средств для творчества. Сегодня каждый технически может создать и транслировать свой контент — но настоящая проникновенность и глубина встречаются всё реже, ибо общественный запрос ориентируется скорее на развлечение, чем на поиск смысла. Стагнация институтов, нехватка внимательных редакторов и системных культурных политик приводит к тому, что новое поколение талантов не выходит «в свет» в нужных масштабах. Но, возможно, такого рода кризисы — почва для будущих качественных скачков.

Интересен и подчёркнутый в разговоре дуализм творческой профессии: автору важна не только слава, но и возможность оставаться собой, быть многоликим — в отличие от артиста, вынужденного носить (и эксплуатировать) один и тот же образ. Здесь можно провести аналогии с разработкой алгоритмов: гибкость и вариативность важны для успеха — и в культуре, и в высоких технологиях.

Финал беседы выдержан в духе реализма: да, окна возможностей открываются и закрываются, но «посев» подлинных смыслов никогда не бывает напрасным. Песня — мощный инструмент формирования идентичности и коллективной памяти; задача творца — искать и открывать новое, быть искренним, не роптать на мимолётность успеха и не смиряться с массовой посредственностью.

Открытый вопрос для размышления:
Если качество и глубина культуры возможны только при встрече индивидуального таланта с внимательной средой — что нужно, чтобы сам этот встречный поток вновь стал возможен? Может ли современное общество научиться быть не только «потребителем образов», но и их сопродюсером, то есть поверить в ценность каждого индивидуального голоса — даже если для этого нужна новая честность в отношении самих себя?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e1vM3my8TJ8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кто наживается на народных песнях. Александр Шаганов
Русские песни Александра Градского
Кто пишет «народные» песни
Песни Александры Пахмутовой. Большой сборник
Ответы на вопросы по ситуации в Сирии
Волонтеры АТО. Расследование Яны Бергман. Кто и как наживается на войне?
Интервью с руководителем Премии «На Благо Мира» Александром Усаниным
Народные песни и наигрыши Псковской области (по материалам фольклорных экспедиций Н. Л. Котиковой) (1987)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru