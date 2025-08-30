Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/?r=yt2

В этом выпуске поэт-песенник Александр Шаганов, автор таких хитов, как “Выйду ночью в поле с конём” и многих песен для “Любэ” и “Иванушек”, раскрывает о проблемах авторов с авторскими правами. Мы обсуждаем, почему великие песни становятся “народными”, а их создатели остаются забытыми. Почему таланты остаются незамеченными, а их произведения приписываются другим? И как “редакторский цех” и общество могут дать дорогу новому, свежему, молодому творчеству, чтобы предвосхитить всплеск русской культуры? Узнайте о парадоксах Российского авторского общества (РАО) при работе с авторами. С гостем беседует Дмитрий Даньшов.

