Почему немцы оказались на Волге, а затем в Сибири? Имеют ли основания некоторые историки называть депортацию немцев геноцидом? Что сделало американское правительство во время Второй мировой войны с японцами, находившимися в США? Мог ли Берлин в 1941 году использовать депортацию в своих целях? Как местное население относилось к переселенным немцам и были ли проявления шовинизма? Кто из советских немцев героически сражался на фронте с Гитлером?

Разбираемся в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/DLaxHGFPS18cNw

Экскурсии «Цифровой истории»: vk.com/egortrip

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — boosty.to/d_history

«Sponsr» — sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC...

Книжный магазин «Цифровая история»: digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — vk.com/dighistory

Телеграм — t.me/egoryakovleff

RuTube — rutube.ru/channel/23…

Дзен — dzen.ru/dhistory

#депортации #Сталин #ЕгорЯковлев